अक्षय तृतीया पर छतरपुर में 200 कन्याओं के हाथ पीले, शासन की गिफ्ट पाते नव विवाहित जोड़े गदगद
छतरपुर के 8 विकासखंडों के 200 जोड़ों का बिजावर में हुआ सामूहिक विवाह. वरमाला पहनाकर जोड़ों ने सात जन्मों तक साथ निभाने का लिया संकल्प.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 9:42 PM IST
छतरपुर: हिंदू मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर विवाह के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है. इस दिन पंचांग देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती. इस दिन सूर्य और चंद्रमा उच्च स्थिति में होते हैं, जो वैवाहिक जीवन में सुख और अटूट प्रेम लाते हैं. छतरपुर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 200 निर्धन कन्याओं के सरकार के द्वारा हाथ पीले कर उन्हें खुशी-खुशी विदा किया गया.
अक्षय तृतीया पर 200 कन्याओं के हाथ पीले
छतरपुर से 35 किलोमीटर दूर बिजावर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अक्षय तृतीया पर 200 कन्याओं के हाथ पीले किये गए. बिजावर के मांगलिक भवन में आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में छतरपुर जिले के 8 विकासखंडों से 200 जोड़े पहुंचे थे. यहां पूरे वैदिक रीति-रिवाजों के साथ एक-दूसरे को वरमाला पहनाकर सात जन्मों तक साथ निभाने का संकल्प लिया.
मंत्रोच्चार के बीच हुआ विवाह समारोह
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हुई शादियों में आवश्यक व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गई थीं. समारोह स्थल मांगलिक भवन को आकर्षक रूप से सजाया गया. दूल्हे जैसे ही घोड़े पर चढ़कर विवाह पंडाल पहुंचे, वैसे ही बिजावर विधायक राजेश शुक्ला ने सभी का स्वागत किया. सभी वरों को माला पहनाई और सम्मान के साथ घोड़े से नीचे उतरा. इसके बाद पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक साथ सैकड़ों जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ.
शासन की ओर से भेंट किए गए उपहार
विवाह संपन्न होने के बाद विधायक राजेश शुक्ला ने सभी शासन की योजना के अनुसार नवविवाहित जोड़ों को आकर्षक उपहार भेंट किए और उनके सुखद एवं समृद्ध वैवाहिक जीवन की कामना की. शासन की ओर से प्रत्येक जोड़े को 49,000 की आर्थिक सहायता दी गई. इसके साथ ही जरुरी सामग्री के रूप में किचन सेट, साड़ी और भगवान भोलेनाथ का छायाचित्र भी भेंट किया गया.
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'सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है उद्देश्य'
एडीएम नमः शिवाय अरजरिया ने बताया, "इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहयोग प्रदान करना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है." बिजावर विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि "मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत यहां पहली बार जिले के 8 विकासखंडों का आयोजन हुआ और एक साथ 200 कन्याओं के हाथ पीले हुए हैं." इस दौरान यहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया.