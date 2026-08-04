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छतरपुर में महिला का फर्जी आधार कार्ड बनवा करोड़ों की कृषि भूमि अपने नाम कराई

छतरपुर के हरपालपुर में फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराने के मामले में 12 लोगों के खिलाफ केस. मनोज कुमार सोनी की रिपोर्ट

Chhatarpur land scam
12 लोगों के खिलाफ भूमि घोटाले की एफआईआर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 11:32 AM IST

3 Min Read
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छतरपुर : नौगांव तहसील के हरपालपुर से लगे रानीपुरा में करोड़ों की कृषि भूमि की फर्जी रजिस्ट्री करा ली गई. पुलिस ने एक्शन लेते हुए 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. मामला ग्राम रानीपुरा का है. ये भूमि महिला के नाम थी. फर्जीवाड़ा करने वालों ने सरपंच व सचिव की मदद से पहले महिला के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया और फिर रजिस्ट्री करा ली.

आधार कार्ड में पति का नाम अलग, फिर भी रजिस्ट्री

उत्तर प्रदेश के महोबा के अजनर थाना क्षेत्र की सरोज राजपूत ने हरपाल पुलिस थाने में शिकायत की थी कि उसकी जमीन हड़पने के लिए पहले आधार कार्ड में नाम बदलकर सरोज देवी उर्फ सुनीता किया गया. फिर इसी पहचान पर 2 मार्च और 10 अप्रैल 2026 को नौगांव उप पंजीयक कार्यालय में 3 विक्रय पत्र बनवाए गए. हरपालपुर टीआई राजेश सिकरवार ने बताया "जांच में तथ्य सामने आया कि वास्तविक भूमि स्वामी सरोज राजपूत के पति का नाम बलराम राजपूत है. जिस आधार कार्ड के जरिए रजिस्ट्री कराई गई, उसमें महिला के पति का नाम ओमप्रकाश राजपूत दर्ज है. इसके बाबजूद रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर दी गई."

छतरपुर एसपी रचत सकलेचा (ETV BHARAT)

सेवाप्रदाता की पत्नी भी खरीदारों में शामिल

टीआई राजेश सिकरवार को जांच में पता चला कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया सेवाप्रदाता अशोक राजपूत के माध्यम से हुई. 2 मार्च 2026 को निष्पादित एक विक्रय पत्र में खरीदारों के रूप में माया देवी नायक, कमला देवी रिछारिया और तारा राजपूत के नाम दर्ज हैं. तारा राजपूत सेवाप्रदाता अशोक राजपूत की पत्नी है. इसके अलावा अन्य दो विक्रय पत्र अमीना खान तथा परवेज खान के नाम निष्पादित किए गए.

सरपंच व सचिव की मिलीभगत

टीआई राजेश सिकरवार ने बताया "शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आधार कार्ड में नाम परिवर्तन ग्राम पंचायत रानीपुरा के तत्कालीन सरपंच और सचिव द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर कराया गया. इसी कारण पुलिस ने दोनों को भी मामले में आरोपी बनाया है. अब इस बात की जांच होगी कि प्रमाण-पत्र किस आधार पर जारी किया गया और उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ था या नहीं."

12 लोगों के खिलाफ एफआईआर

छतरपुर एसपी रचत सकलेचा ने बताया "12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है." हरपालपुर थाने में सुनीता उर्फ सरोज राजपूत निवासी भदर्रा, तारा राजपूत, माया देवी नायक, कमला देवी रिछारिया (निवासी नौगांव), अमीना खान, परवेज खान, गफूर खान, जयप्रकाश राजपूत, मुन्नालाल प्रजापति, ग्राम पंचायत रानीपुरा के तत्कालीन सरपंच, तत्कालीन सचिव तथा सेवाप्रदाता अशोक राजपूत को आरोपी बनाया गया है.

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अब आधार कार्ड में नाम परिवर्तन से जुड़े रिकॉर्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, उप पंजीयक कार्यालय के अभिलेख, विक्रय पत्र, आधार सत्यापन, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, गवाहों की भूमिका और रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच करेगी.

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