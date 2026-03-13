ETV Bharat / state

LPG सिलेंडर स्टॉक करके रखने वालों की खैर नहीं, हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई

रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर छतरपुर प्रशासन का हंटर, आरओ प्लांट में छिपा कर रखे थे 13 सिलेंडर

LPG cylinder black marketing chhatarpur
रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर एक्शम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 9:36 AM IST

|

Updated : March 13, 2026 at 9:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर : ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध के चलते एलपीजी गैस को सरकार आवश्य वस्तु अधिनियम के तहत नियंत्रण में ले चुकी है. इसी बीच घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर छतरपुर जिला प्रशासन का हंटर चलने लगा है. जिला प्रशासन ने यहां रसोई ने आरओ प्लांट के अंदर से ब्लैक में बेचे जा रहे 13 घरेलू गैस सिलेंडर पकड़े हैं. आरोपियों द्वारा 900 रु के सिलेंडर 1500 रु में बेचे जाते थे और अवैध रूप से सिलेंडर स्टॉक कर रखे थे.

आरओ प्लांट में ब्लैक में बिक रहे थे LPG सिलेंडर

छतरपुर से 25 किलोमीटर दूर नौगांव में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. नौगांव एसडीएम गोपाल शरण पटेल को मुखबिर की सूचना मिली थी कि बिलहरी क्षेत्र में आरओ प्लांट के अंदर रसोई गैस सिलेंडरों का भंडारण किया जा रहा है. सूचना मिलते ही SDM ने टीम के साथ छापेमारी कर दी. छापामार कार्रवाई के दौरान 13 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए. वहीं, प्रशासन की अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों की खरीद-फरोख्त करने वालों में हड़कंप मच गया.

LPG CYLINDER BLACK MARKETING
आरओ प्लांट से जब्त हुए सिलेंडर (Etv Bharat)

900 का सिलेंडर 1500 से 2000 में

प्रशासन को पिछले कई दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि नौगांव क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध तरीके से खरीद-फरोख्त कर उन्हें ब्लैक में बेचा जा रहा है. युद्धके चलते रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत भी बढ़ सकते है ऐसे में कालाबाजारी करने वाले घरेलू गैस का स्टॉक कर रहे हैं और अवैध रु से 900 का सिलेंडर 1500 से लेकर 2 हजार तक मे बेच रहे हैं. यह रसोई सिलेंडर SDM की टीम ने आरओ पानी प्लांट के संचालक मुरली राजा के प्लांट से पकड़े हैं.

कार्रवाई की जानकारी देते एसडीएम (Etv Bharat)

प्रभारी कलेक्टर ने बनाई कालाबाजारी रोकने टीम

छतरपुर के प्रभारी कलेक्टर नमःशिवाय अरजरिया ने रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए एक जांच दल बनाया है, जिसमें सीताराम कोठारे जिला आपूर्ति अधिकारी, जितेन्द्र बर्मन सहायक आपूर्ति अधिकारी और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ऋषि शर्मा, आशीष तोमर, सुगन्ध जैन, हरिओम वर्मा सहित सेल्स ऑफिसर इंडेन गैस बलराम गुप्ता को टीम में रखा गया है. ये सभी जिले में घरेलू परिवारों को नियमित रूप से सप्लाई सुनिश्चित करेंगे, कालाबाजारी और अफरा-तफरी को रोकने के लिए टीम तैनात रहेंगी.

LPG CYLINDEQR IN BLACK
कार्रवाई करते प्रशासनिक अधिकारी (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-


नौगांव एसडीएम गोपाल शरण पटेल ने बताया, '' बिलहरी में मुरली राजा आरओ पानी प्लांट पर 13 सिलेंडर खाली जब्त किए गए हैं,जिला कार्यलय से सूचना मिली थी,जिसमें खाद्य विभाग,राजस्व के साथ पहुंचकर कार्रवाई की है. जहां भी सिलेंडरों की कलाबाजारी हो रही है वहां छापेमार कार्रवाई की जाएगी.''

Last Updated : March 13, 2026 at 9:52 AM IST

TAGGED:

CHHATARPUR LPG BLACK MARKETING
MADHYA PRADESH NEWS
LPG CYLINDEQR IN BLACK
IRAN ISRAEL WAR EFFECT
LPG CYLINDER BLACK MARKETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.