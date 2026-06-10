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दलिया का सैंपल फेल, मिस ब्रांडेड निकला, ADM कोर्ट ने ठोका विक्रेता और निर्माता पर जुर्माना

एक बड़ी कंपनी का दलिया मानकों पर खरा नहीं उतरा. छतरपुर एडीएम ने कुल मिलाकर 3.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

Chhatarpur adm court
दलिया का सैंपल फेल, मिस ब्रांडेड निकला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 4:50 PM IST

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छतरपुर : जिला अपर मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा एक बड़ी कंपनी, उसके सप्लायर व स्थानीय विक्रेताओं को दोषी पाते हुए 3 लाख 40 हजार का जुर्माना ठोका गया. इससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया. जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 17 नवंबर 2022 को सागर रोड बगौता तिराहा के पास अपना किराना दुकान का अचानक निरीक्षण किया था. खाद्य अधिकारी ने संदेह के आधार पर एक बड़ी की कंपनी की चाय और दूसरी बड़ी कंपनी दलिया पैक्ड 500 ग्राम के नमूने लिए थे.

दलिया को मिस ब्रांडेड घोषित किया

सैंपल को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया. भोपाल प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट में दोनों कंपनी के प्रोडक्ट मानक स्तर के नहीं पाए गए. दलिया को तो मिस ब्रांडेड घोषित कर दिया गया. दलिया के पैकेट पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक लेबलिंग एवं डिस्प्ले विनियम 2020 के नियम 5(3) का खुला उल्लंघन था. खाद्य अधिकारी एसके तिवारी ने बताया "कंपनी द्वारा पैकेट के लेबल पर लेबलिंग एवं डिस्प्ले का उल्लेख नहीं किया गया."

खाद्य अधिकारी एसके तिवारी (ETV BHARAT)

कंपनी के तर्क को कोर्ट ने काटा

कंपनी की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया "6 जनवरी 2023 से गेहूं के टूटे स्वरूप दलिया को न्यूट्रीशनल लेबलिंग से छूट मिल चुकी है. लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैंपल 17 नवंबर 2022 को लिया गया था और उस तारीख को यह छूट लागू नहीं थी." एडीएम कोर्ट ने निर्माता कंपनी, उसके नॉमिनी, सप्लायर और स्थानीय दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 (2) और धारा 52 के तहत दोषी करार दिया.

दलिया बनाने वाली कंपनी सहित कई लोगों पर जुर्माना

दलिया बनाने वाली कंपनी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया. कंपनी के नॉमिनी एस परणीत राजन पर भी एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया. सप्लाई चेन से जुड़े झांसी के सप्लायर रविकांत दुबे प्रोप्राइटर, स्वदेशी ट्रेड लिंक पर 50 हजार रुपए और छतरपुर के स्थानीय कारोबारी संजय कुमार अग्रवाल पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया. जिस दुकान से सैंपल जब्त हुआ, उस अपना किराना बाजार के संदीप विश्वकर्मा और प्रोप्राइटर कृष्ण कुमार विश्वकर्मा दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया.

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