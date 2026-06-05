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एक्सीडेंट पर बवाल, दंपति और बच्ची को गुंडों ने पीटा, पकड़ने आई पुलिस पर फायरिंग-पथराव

आधी रात घटना स्थल पर पहुंचे छतरपुर SP सहित 3 थानों के टीआई, इलाके में भारी पुलिस तैनात, 4 लोगों को किया गिरफ्तार.

CHHATARPUR stone pelting
छतरपुर में एक्सीडेंट पर बवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 9:26 AM IST

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छतरपुर: शहर के महोबा रोड पर हुए एक एक्सीडेंट ने उस वक्त हिसंक रूप ले लिया जब महिला, बच्ची और युवक को कार चालक ने गुंडों को बुलाकर पीटना शुरू कर दिया. गुंडों ने मासूम बच्ची को भी नही छोड़ा, उसके साथ भी मारपीट कर दी. घटना की शिकायत पर पुलिस जब आरोपियों को पकड़ने पहुंची तो आरोपियों के परिवार ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया और पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. जानकारी लगते ही मौके पर SP सहित भारी पुलिस बल पहुंचा और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

सड़क हादसे के बाद विवाद, परिवार को पीटा
गुरुवार रात शहर के कोतवाली थाना इलाके में महोबा रोड स्थित पुलिस चौकी के पास देर रात सड़क दुर्घटना हुई थी. जिसके बाद दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. आमने-सामने हुई टक्कर के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट कर दी, जिससे मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई. दरअसल घटना तब हुई जब गुड़िया श्रीवास अपने पति और बेटी के साथ स्कूटी से छतरपुर आ रही रही थी, उसी दौरान कार सवार लोगों से उनकी टक्कर हो गई.

पकड़ने आई पुलिस पर फायरिंग-पथराव (ETV Bharat)

कार सवार से कुछ देर बहस हुई उसके बाद कार वाले ने 10 से 15 लोगों को बुला लिया. उन लोगों ने महिला, उसके पति और बच्ची पर हमला कर दिया और स्कूटी तोड़ दी. घटना की जानकारी जब पीड़ितों के परिवार को लगी तो वह मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक गुंडे मारपीट कर भाग निकले. पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत की तो पुलिस बल के साथ टीआई कोतवाली इलाके के टौरिया मोहल्ला पहुंचे और आरोपी जूलफी खान, निसार खान सहित अन्य लोगों को बुलाया. तभी करीब 20 से 25 लोग पुलिस पर ही टूट पड़े और हमला कर दिया.

chhatarpur
इलाके में भारी पुलिस तैनात (ETV Bharat)

बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, पथराव
पुलिस जैसे ही पीछे हटी तो बदमाशों ने 2 फायर किए और पथराव शुरू कर दिया. जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों को चोट आई है. जानकारी लगते ही CSP अरुण सोनी, टीआई कोतवाली सतीश सिंह, सिविल लाइन टीआई अशुतोष श्रोती, टीआई ओरछा रोड थाना दीपक यादव, पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और निसार खान सहित उसके परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. अन्य लोग मौके से फरार हो गए. रात करीब 1 बजे तक इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही.

CHHATARPUR FAMILY ASSAULT CASE
विवाद के बाद तीन थानों से फोर्स बुलानी पड़ी (ETV Bharat)

जानकारी लगते ही SP रजत सकलेचा, ASP आदित्य पटले ने मौके पर घटना स्थल का निरीक्षण किया और आरोपियो को पकड़ने के लिए टीम बनाई. वहीं SP रजत सकलेचा ने कहा है, ''सभी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''

FIRING ON POLICE TEAM MP
छतरपुर में पुलिस से झूमाझटकी और पथराव (ETV Bharat)

फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
मामले में जब पीड़ित महिला गुड़िया श्रीवास से बात की तो उसने बताया, ''जब हम लोग आ रहे थे तभी टक्कर हो गई. कार वाला 10 से 15 लोगों को लेकर आया और मुझ पर, मेरे पति और बच्ची के साथ मारपीट शुरू कर दी.'' आधी रात मौके पर पहुंचे छतरपुर SP रजत सकलेचा ने बताया, ''एक्सीडेंट का बाद हुई घटना को लेकर विवाद हुआ है. पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है. 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अन्य लोग फरार हैं उनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है.''

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