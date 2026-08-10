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85 साल की महिला ने काल को दिया मात, बीएमसी के डाॅक्टर्स ने ऐसे बचाई जान

छतरपुर के बकस्वाहा के भीमपुरा की 85 साल की महिला को सांप ने डसा, डाक्टर्स ने वेंटिलेटर सपोर्ट और एंटी स्नैक वेनम से बचाई जान. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR 85 YEAR OLD LADY SNAKE BITE
85 साल की महिला ने काल को दिया मात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 10:05 PM IST

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सागर: किसी 85 साल की बुजुर्ग महिला को यदि सांप काट ले, तो किसी को शायद ही उम्मीद होगी कि इतनी उम्र में बुजुर्ग महिला की जान बच जाए. लेकिन सागर के बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में ऐसा चमत्कार देखने मिला है जहां 85 साल की बुजुर्ग महिला को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी और मेडिसिन विभाग की संयुक्त टीम ने बेहतरीन इलाज करके महिला की जान बचायी है. महिला छतरपुर जिले की है, जिसे सांप के काटने पर बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज भेजा गया था. यहां के डाक्टर्स ने वेंटिलेटर सपोर्ट और एंटी स्नैक वेनम के जरिए महिला को बचाने का काम किया है.

क्या है मामला ?

छतरपुर जिले के बकस्वाहा के भीमपुरा की 85 साल की बृजरानी वासुदेव को सांप के काटने के बाद बेहद नाजुक और गंभीर हालत में बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज लाया गया था. सर्पदंश के जहरीले प्रभाव के कारण मरीज को सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही थी, जिससे शरीर के प्रमुख अंगों के फेल हो जाने का खतरा बना हुआ था. मामले की गंभीरता को समझते हुए आपातकालीन चिकित्सा विभाग की टीम ने बिना एक पल गंवाए तत्काल लाइफ-सपोर्ट एवं प्राथमिक जीवनरक्षक उपचार शुरू किया.

Sagar 85 year old lady Snake bite
85 साल की बृजरानी वासुदेव जिसे सांप ने काटा था (ETV Bharat)

इसके बाद महिला को आईसीयू में ले जाकर वेंटिलेटर सपोर्ट, एंटी-स्नेक वेनम और आवश्यक जीवनरक्षक दवाएं दी गईं. डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की चौबीसों घंटे की सतत निगरानी के चलते महज 24 घंटे के भीतर बुजुर्ग महिला को सफलतापूर्वक वेंटिलेटर से बाहर निकाल लिया गया. इस जटिल एवं सफल इलाज में इमरजेंसी डिपार्टमेंट के हैड डॉ. सत्येंद्र उइके, असि. प्रो. डॉ सौरभ जैन एवं मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉ. रमेश पांडे के मार्गदर्शन में रेसिडेंट डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाॅफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

SNAKE BITE AGED LADY TREATMENT
सागर का बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज (ETV Bharat)

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महिला की स्थिति में सुधार के बाद डिस्चार्ज

85 साल की बुजुर्ग महिला की सर्पदंश के बाद जान बच जाने और पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. डॉ. सौरभ जैन ने बताया कि "सर्पदंश के गंभीर मामलों में गोल्डन आवर में सही समय पर एंटी-स्नेक वेनम और वेंटिलेटर सपोर्ट मिलना ही मरीज की जान बचाने में निर्णायक साबित होता है." बुजुर्ग महिला के परिजनों ने बीएमसी प्रबंधन, चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तत्परता और सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया है. वहीं, डीन डॉ. पी.एस. ठाकुर ने बधाई देते हुए कहा कि डॉक्टर, रेजिडेंट्स और नर्सिंग स्टाफ के आपसी तालमेल और समर्पित प्रयासों से यह सफलता मिली है.

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