ETV Bharat / state

छतरपुर शहर में 85 अवैध कॉलोनियों का जाल, 45 जमीन कारोबारियों को नोटिस जारी

छतरपुर शहर में भू-माफिया खेत काटकर अवैध रूप से बेच रहे प्लॉट, सड़क, पानी और लाइट जैसी सुविधाएं नहीं होने से लोग परेशान.

CHHATARPUR 85 ILLEGAL COLONIES
भू-माफिया ने बना दीं 85 अवैध कॉलोनियां (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 5:35 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: शहर में जमीन कारोबारियों यानि भू-माफिया के द्वारा लगभग 85 कॉलोनियों बनाई गई हैं. भूमाफिया ने ये सभी कॉलोनियां नियम कानूनों को ताक पर रखकर बसा दी गई लेकिन इन कॉलोनियों में प्लाट खरीदकर मकान बनाने वाले और प्लाट लेने वाले अब परेशान हो रहे हैं. मकान बनाने वाले मूलभूत सुविधाओं को मोहताज हैं तो प्लॉट खरीददार रजिस्ट्री करवाकर अपने प्लॉट पाने के लिए भटक रहे हैं. कई लोगों की शिकायत के बाद छतरपुर एसडीएम ने शिकंजा कसते हुए 45 जमीन कारोबारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

भू-माफिया ने बना दीं 85 अवैध कॉलोनियां

भूमाफिया ने सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर शहर में करीब 85 कॉलोनियां तैयार कर दीं और ये सभी कॉलोनियां अवैध रूप से तैयार की गई हैं. यहां घर बनाने वालों और प्लॉट खरीदने वालों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. जमीन करोबारियों पर आरोप है कि उन्होंने ना तो टीएनसी से नक्शा पास करवाया और ना ही विभाग को कोई सूचना दी. सरकारी गाइडलाइनों की भी धज्जियां उड़ाई. कॉलोनियां काटकर लोगों से करोड़ों रूपए कमाए लेकिन सुविधाएं नहीं दीं. प्लॉट खरीदने वाले सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं.

कॉलोनियों में सड़क, पानी और लाइट जैसी सुविधाएं नहीं (ETV Bharat)

45 जमीन कारोबारियों को नोटिस जारी

छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर ने 45 भूमाफिया की अवैध कॉलोनियों की जांच करवाकर चिह्नित किया. जांच में गलत पाए जाने पर उन्हें अवैध घोषित कर दिया है. इन कॉलोनियों के खिलाफ एक प्रतिवेदन तैयार कर छतरपुर कलेक्टर कार्यालय को भी भेजा गया है जबकि 45 कॉलोनाइजर को एसडीएम ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके अलावा छतरपुर शहर के आरआई, पटवारी को कॉलोनियों की जांच करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं.

sdm issued Notice 45 land dealers
45 जमीन कारोबारियों को नोटिस जारी (ETV Bharat)

सड़क, पानी और लाइट जैसी सुविधाएं नहीं

एसडीएम अखिल राठौर ने बताया कि "कॉलोनाइजर शहर में चारों तरफ खेत काटकर प्लाट बेच रहे हैं. ऐसे में प्लॉट खरीदार पूरी जानकारी लेकर ही प्लॉट खरीदें. करीब 45 से 50 कॉलोनियों में खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई है. 4 कॉलोनाइजर को पहले ही नोटिस जारी किए गए हैं. कई बार शिकायतें मिली हैं कि एक प्लॉट की कई लोगों को रजिस्ट्री कर दी गई. रोड, पार्क का रकवा भी बेच दिया गया. ऐसे लोगो पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. कई कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी किए गए हैं."

Madhya Pradesh Illegal Colonies
भू-माफिया खेत काटकर अवैध रूप से बेच रहे प्लॉट (ETV Bharat)

वैध कॉलोनी के लिए यह है नियम

एसडीएम अखिल राठौर बताते हैं कि "कॉलोनी विकसित करने के लिए तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, नगर पालिका, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) की अनुमति और नक्शा पास कराया जाता है. इसके बाद निर्माण की अनुमति मिलती है लेकिन शहर में विकसित कॉलोनी में इन नियमों का पालन नहीं हुआ. जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है."

प्लॉट खरीदारों को नहीं मिल रहे प्लॉट

प्लॉट खरीदार महेंद्र गुप्ता ने बताया कि नौगांव रोड पर 4 साल पहले 2 प्लॉट खरीदे थे. रजिस्ट्री भी हो गई लेकिन आज तक प्लॉट नहीं मिल रहे हैं. जिसकी शिकायत भी कई बार की जा चुकी है लेकिन कुछ नहीं हुआ. नफीस खान ने बताया नारायणपुरा रोड पर 40 वाई 50 का प्लॉट खरीदा था, रजिस्ट्री हो गई लेकिन जब नामातंरण के लिए फाइल लगाई तो पता चला कि वह सरकारी जमीन है. शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. ऐसी दर्जनों शिकायतों के बाद छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉलोनियों की जांच शहर के आरआई, पटवारियों को सौंपी है.

MADHYA PRADESH ILLEGAL COLONY ACT
छतरपुर शहर में 85 अवैध कॉलोनियों का जाल (ETV Bharat)

इन खसरा नंबरों पर पहले हो चुकी है कार्रवाई

छतरपुर एसडीएम के द्वारा अवैध कॉलोनियों पर पहले ही कार्रवाई की गई थी. इसमें इन खसरा नबंरों को प्रतिबंधित किया गया था.

1. खसरा नंबर 1479/1/1- पठापुर क्षेत्र में खसरा नंबर 1479/1/1, रकबा 1.279 हेक्टेयर, जो आशीष तिवारी के नाम पर है, इस पर क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई है. इसके साथ ही अवैध कॉलोनाइजर इस भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर पाएंगे.

2. खसरा नंबर 1475/1, 1476/2- यह भूमि संगीता पति दुर्जन के नाम पर स्थित अवैध कॉलोनी है, जिस पर एसडीएम ने प्रतिबंध लगा दिया है. इस भूमि का कोई भी क्रय-विक्रय अब अवैध होगा.

3. खसरा नंबर 1484- रकबा 2.364 हेक्टेयर की भूमि राकेश कुशवाहा के नाम पर है, जिस पर भी क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई है. इस भूमि पर अवैध कॉलोनी का कोई भी विकास नहीं किया जा सकेगा.

4. खसरा नंबर 1419/1/1, 1467/1/1- मनीष पिता मोहन रेजा के नाम पर स्थित इन खसरा नंबरों पर भी अब भूमि की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस आदेश से इन क्षेत्रों में अवैध कॉलोनाइजरों के लिए काम करना अब संभव नहीं होगा.

5. खसरा नंबर 208/1, 294/2/1, 1474/2/1- ये भूमि अखिलेश निगम और अरविंद सोनी के नाम पर है. इन खसरों पर अवैध कॉलोनी के निर्माण पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे भू-माफिया के लिए इस भूमि का उपयोग अवैध रूप से नहीं किया जा सकेगा.

TAGGED:

MADHYA PRADESH ILLEGAL COLONIES
MADHYA PRADESH ILLEGAL COLONY ACT
SDM ISSUED NOTICE 45 LAND DEALERS
CHHATARPUR ILLEGAL COLONIZERS
CHHATARPUR 85 ILLEGAL COLONIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बेटी की खुशी के लिए पिता ने कबाड़ से बना दी मिनी बाइक, देखने को दूर-दूर भागे आ रहे लोग

शाजापुर जिले में साउथ अफ्रीका की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़े 448 काले हिरण

4 साल से पेयजल सप्लाई का काम अधूरा, दूषित पानी से फैल रहा डायरिया, महिला की मौत

इंदौर में बनी शॉर्ट फिल्म 'द स्माइल आई वास वेटिंग फॉर' पर इंटरनेशनल अवार्ड की बारिश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.