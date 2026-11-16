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छतरपुर में फुटबॉल फीवर: देश की 18 टीमों के बीच कांटे की टक्कर, 3 दिन में दनादन 65 गोल

छतरपुर में फुटबॉल का रोमांच, 18 टीमों के बीच कांटे की टक्कर ( ETV BHARAT )

छतरपुर : एक समय फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए मशहूर छतरपुर में फिर गोल-गोल की आवाजें गूंज रही हैं. इन दिनों फुटबॉल का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. छतरपुर में 7 वीं राष्ट्रीय अंडर-14 बालक फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है. इसमें देश के कई राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें खिताबी मुकाबले के लिए मैदान में उतरी हैं. छतरपुर में चार मैदानों पर फुटबॉल का रोमांच देखने के लिए खेलप्रेमी उमड़ रहे हैं. बीते 3 दिन में 18 टीमों के बीच मुकाबले खेले गए. इस दौरान 65 से ज्यादा गोल दागे गए.

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