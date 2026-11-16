छतरपुर में फुटबॉल फीवर: देश की 18 टीमों के बीच कांटे की टक्कर, 3 दिन में दनादन 65 गोल
छतरपुर में फुटबॉल का महाकुंभ. नेशनल अंडर-14 बॉयज फुटबॉल टूर्नामेंट में 18 टीमें दिखा रही अपना दम. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 12:29 PM IST
छतरपुर : एक समय फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए मशहूर छतरपुर में फिर गोल-गोल की आवाजें गूंज रही हैं. इन दिनों फुटबॉल का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. छतरपुर में 7 वीं राष्ट्रीय अंडर-14 बालक फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है. इसमें देश के कई राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें खिताबी मुकाबले के लिए मैदान में उतरी हैं. छतरपुर में चार मैदानों पर फुटबॉल का रोमांच देखने के लिए खेलप्रेमी उमड़ रहे हैं. बीते 3 दिन में 18 टीमों के बीच मुकाबले खेले गए. इस दौरान 65 से ज्यादा गोल दागे गए.
छत्तीसगढ़ ने 6-0 से जीता मुकाबला
फुटबाल प्रतियोगिता 12 नवंबर को शुरू हुई, जो 17 नवंबर तक चलेगी. देशभर से आई टीमों के खिलाड़ियों ने खेल का शानदार प्रदर्शन किया. डीपीएस मैदान पर छत्तीसगढ़ के किशोर मोहन ने दादर नगर हवेली एवं दमन-दीव के खिलाफ 6 में से 4 गोल किए. छत्तीसगढ़ ने यह मुकाबला 6-0 से जीत लिया. मणिपुर ने राजस्थान को 3-0 और तेलंगाना ने विद्याभारती को 2-0 से हरा दिया. बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में मणिपुर ने राजस्थान को 3-0 और तेलंगाना ने विद्याभारती को 2-0 से हराया. जम्मू-कश्मीर और बिहार का मुकाबला बराबरी पर छूटा.
मध्य प्रदेश ने हिमाचल को हराया
एक अन्य मुकाबले में चंडीगढ़ ने ओडिशा को 4-2 से शिकस्त दी. महर्षि विद्या मंदिर मैदान पर पश्चिम बंगाल ने कर्नाटक को 4-0 और आंध्रप्रदेश को 5-1 से हराया. सीबीएसई ने पंडुचेरी को 7-1 से, सीआईएससीई ने असम को 1-0 से तथा उत्तर प्रदेश ने गुजरात को 06 गोल से हराया. डीपीएस मैदान पर मध्य प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश को 6-0 से हराया, लेकिन महाराष्ट्र से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा.
झारखंड ने केवीएस को 3-0 और दिल्ली ने आईबीएसएसओ को 2-0 से हराया. सुमति एकेडमी मैदान पर केरल ने लक्षद्वीप को 4-0 तथा एनवीएस ने तमिलनाडु को 3-1 से हराया. उत्तराखंड और हरियाणा का मुकाबला 1-1 से बराबर रहा.
कुल 19 मुकाबले खेले जाएंगे
छतरपुर के 4 खेल मैदानों में कुल 19 मुकाबले खेले जाएंगे. इसमे बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम, महर्षि स्कूल मैदान, DPS स्कूल मैदान और सुमित एकेडमी मैदान पर अलग-अलग टीमों के बीच मुकाबले चल रहे हैं, जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलते हैं. राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता को यादगार बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं.
जिला शिक्षा अधिकारी पीके रैकवार ने बताया "खिलाड़ियों के इस संगम में अलग-अलग भाषाओं, खानपान और संस्कृतियों की झलक भी देखने को मिल रही है. शहर के 9 होटलों में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है. होटल से खेल मैदान तक आवागमन के लिए 20 बसें लगाई गई हैं."
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खिलाड़ियों से समन्वय के लिए अधिकारी तैनात
प्रत्येक टीम के साथ एक लाइजनिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो खिलाड़ियों की व्यवस्थाओं का समन्वय कर रहा है. हिंदी नहीं जानने वाले खिलाड़ियों की सुविधा के लिए बहुभाषी कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है. दादरा नगर हवेली से आये 12 साल के बच्चे ने बताया यह चौथा नेशनल है उसका. खिलाड़ियों का कहना है कि अभी तक का सबसे अच्छा आयोजन है. राज्यमंत्री दिलीप आहिरवार ने बच्चों को प्रोत्साहित किया.