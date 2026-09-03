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छतरपुर में छठवीं की बच्ची को स्कूल में आई उल्टियां, फिर चली गई जान

कम उम्र में बढ़ रहे साइलेंट हार्ट अटैक, छतरपुर में छात्रा की अचानक बिगड़ी तबीयत, उल्टियों के बाद हो गई मौत. मनोज सोनी की रिपोर्ट.

SILENT HEART ATTACK
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 10:50 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर: भागदौड़ भरी जिंदगी, खराब लाइफ स्टाइल और लगातार बढ़ता मानसिक तनाव जानलेवा साबित हो रहा है. छतरपुर में साइलेंट हार्ट अटैक ने एक छठी कक्षा की छात्रा की जान ले ली है. बच्ची की मौत के बाद लोग सन्न रह गए. घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया. घटना तब हुई जब बच्ची स्कूल में पढ़ रही थी, उसी दौरान उल्टियां हुईं और इलाज के दौरान मौत हो गई.

छतरपुर शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पड़ने बाली छात्रा काव्या गुप्ता की असामयिक मृत्यु से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. वहीं, प्रारंभिक तौर पर परिजन साइलेंट अटैक (कार्डियक अरेस्ट) आने की बात कह रहे हैं.

छतरपुर में छात्रा की उल्टियों के बाद हो गई मौत (ETV Bharat)

बच्ची को स्कूल में लगातार हो रही थी उल्टी

दरअसल, छतरपुर शहर के सिविल लाइन थाना इलाके के रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले दीपक गुप्ता साउंड सर्विस का व्यापार करते हैं. उनकी बेटी काव्या गुप्ता की तबीयत अचानक स्कूल में पढ़ाई के दौरान बिगड़ गई और उसको उल्टी शुरू हो गई. एक के बाद एक उल्टी से स्कूल प्रशासन भी हैरान हो गया. परिजनों को तत्काल सूचना दी गई तो पिता दीपक तत्काल स्कूल पहुंचे. बच्ची की हालत लगातार बिगड़ रही थी. पिता बच्ची की हालत देख खुद भी हैरान थे. पिता बच्ची को तत्काल सटई रोड स्थित डॉ. पीयूष बजाज के प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए.

जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया

बच्ची के हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने तत्काल इलाज शुरू कर दिया, लेकिन कोई आराम नहीं लगा तो शहर के ही नर्मदा हॉस्पिटल में बच्ची को भर्ती कराया गया. हालत लगातार बिगड़ रही थी, उसके बाद परिजन आनन-फानन में उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्ची को चेक किया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया.

इलाज के दौरान बच्ची की मौत

मृतक छात्रा के पिता दीपक गुप्ता ने बताया कि "स्कूल में बच्ची को उल्टियां हुईं, सीने में तकलीफ और अचेत होने जैसी स्थिति बनी थी. कॉल आया तो तुरंत स्कूल से बच्ची को लेकर इलाज करवाया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई. डॉक्टर ने साइलेंट अटैक बताया है." घटना के बाद से समाज सहित मोहल्ले और जिले में शोक की लहर है.

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क्यों आता है साइलेंट अटैक ?

छतरपुर शहर के जाने-माने पूर्व CMHO मेडिसन विशेषज्ञ डॉ. विजय पाथोरिया ने बताया कि "आज कल जो हार्ट अटैक की घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे का कारण ज्यादा तेल मसाले की चीजें खाना, कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रेस है. बच्चों को भी बाहर के खाने से बचना चाहिए. बच्चे ज्यादा बाहर का फूड खाते हैं, जिससे कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है. इससे खून में गाड़ापन होता है और खून की नली चोक हो जाती है, जिससे मौत हो जाती है."

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