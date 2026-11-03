रात को सपने में बोले भगवान, जमीन करो मेरे नाम, सुबह उठते ही दौड़ा दौड़ा पहुंचा कलेक्टर के पास
छतरपुर का बुजुर्ग जनसुवाई में आवेदन लेकर पहुंचा कलेक्टर के पास, 3 एकड़ जमीन भगवान को देने की कही बात. रिपोर्ट मनोज सोनी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 6:45 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 6:54 PM IST
छतरपुर: छतरपुर जिले में कलेक्टर की जनसुवाई में उस समय सभी अधिकारी हैरान रह गए जब एक बुजुर्ग ने आवेदन देकर कलेक्टर से कहा "साहब हम अपनी निजी जमीन से 3 एकड़ जमीन भगवान के नाम करना चाहते". कलेक्टर ने बुजुर्ग का आवेदन लेकर इसे निजी स्वार्थ से ऊपर उठाकर समाजहित में बताया है.
3 एकड़ जमीन दान करने के लिए कलेक्टर को आवेदन देने पहुंचा ग्रामीण
इस दौर में जहां लोग अपनी संपत्ति और धन-संपदा बढ़ाने की होड़ में भाई-भाई को नहीं छोड़ रहे वहीं, छतरपुर जिले में एक ऐसे बुजुर्ग भी मौजूद हैं जो अपनी निजी जमीन भगवान के नाम करने के लिए प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं. दरअसल, छतरपुर कलेक्टर मृणाल मीना हर मंगलवार को जनसुवाई करते हैं. जनसुनवाई में एक ऐसा मामला पहुंचा जिसको सुनकर अधिकारी और पास में खड़े लोग हैरान रह गए. 65 वर्षीय गणेश पटेल ने मंदिर निर्माण के लिए अपनी 3 एकड़ जमीन दान करने की इच्छा जताते हुए कलेक्टर को आवेदन देकर कार्यवाही करने की मांग की है.
ग्राम कोड़न निवासी गणेश पटेल को रात में आया था सपना...
छतरपुर जिले से 25 किलोमीटर दूर सटई तहसील के ग्राम कोड़न निवासी गणेश पटेल को बीती रात एक सपना आया और सपने को देखकर बुजुर्ग हैरान रह गया और सीधा छतरपुर कलेक्टर के पास पहुंच गया. छतरपुर जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में बुजुर्ग ने अपनी निजी जमीन मंदिर निर्माण के लिए दान करने की इच्छा व्यक्त की.
बुजुर्ग गणेश पटेल ने बताया कि "रात को सपना आया तो में हैरान रह गया और अब प्रण ले लिया है कि 3 एकड़ जमीन भगवान के नाम करनी है. पांच पांच एकड़ लड़को को दे दी है. यह जमीन इसलिए दे कहा हूं जिससे सब को पता चले कि कोई था जिसने अपनी निजी जमीन दान की थी."
गणेश पटेल का निर्णय समाज के लिए प्रेरणादायी है
वहीं, इस पहल की सराहना करते हुए जिला छतरपुर पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया कहते हैं "यह निर्णय समाज के लिए प्रेरणादायी है, वर्तमान समय में जहां लोग संपत्ति अर्जित करने में लगे रहते हैं, वहीं अपनी 3 एकड़ बेशकीमती जमीन मंदिर के लिए समर्पित करने की इच्छा रखना बेहद सराहनीय कार्य है. ऐसी पहल समाज के अन्य लोगों को भी जनकल्याण के कार्यों के लिए प्रेरित करती है. गणेश पटेल ने अपनी निजी संपत्ति से ऊपर उठकर धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य को प्राथमिकता देते हुए समाज में एक संदेश दिया है"
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जनसुनवाई के दौरान गणेश पटेल की इस पहल को सुनकर हर कोई हैरान रह गया और तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई. कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशन में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में कुल 126 आवेदनों पर सुनवाई की गई थी.