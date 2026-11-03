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रात को सपने में बोले भगवान, जमीन करो मेरे नाम, सुबह उठते ही दौड़ा दौड़ा पहुंचा कलेक्टर के पास

छतरपुर में भगवान को जमीन देने का आवेदन लेकर आया बुजुर्ग ( ETV Bharat )

छतरपुर: छतरपुर जिले में कलेक्टर की जनसुवाई में उस समय सभी अधिकारी हैरान रह गए जब एक बुजुर्ग ने आवेदन देकर कलेक्टर से कहा "साहब हम अपनी निजी जमीन से 3 एकड़ जमीन भगवान के नाम करना चाहते". कलेक्टर ने बुजुर्ग का आवेदन लेकर इसे निजी स्वार्थ से ऊपर उठाकर समाजहित में बताया है.

3 एकड़ जमीन दान करने के लिए कलेक्टर को आवेदन देने पहुंचा ग्रामीण