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छतरपुर में मनोरंजन का तगड़ा इंतजाम, सर्कस में देशी-विदेशी करेंगे खतरनाक स्टंट, टू मच होगा फन

छतरपुर में लगने जा रहा 60 साल पुराना सर्कस, देशी-विदेशी कलाकार दिखाएंगे करतब, इसी सर्कस में हुई राजकपूर के मेरा जोकर की शूटिंग,लोगों में उत्साह.

CHHATARPUR GEMINI CIRCUS HELD
छतरपुर में मनोरंजन का तगड़ा इंतजाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 2:17 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर: भारत में कभी सर्कस हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानी जाती थी. सर्कस ने देश को कई मशहूर कलाकार भी दिए हैं. जिन्होंने अपने करतबों और कलाबाजियों से पीढ़ियों तक लोगों का मनोरंजन किया है. इन्हीं में से एक पुराना सर्कस छतरपुर में शुक्रवार से शुरू हो चुका है, जो छतरपुर के लोगों का 40 दिन तक मनोरंजन करेगा. इस सर्कस में देश दुनिया भर के देशी-विदेशी कलाकार अपनी कला और हुनर से जनता का मनोरंजन कराएंगे.

छतरपुर में हुई सर्कस की शुरुआत, 100 से ज्यादा कलाकार

डिजिटल की दुनिया में आज भी सर्कस धरातल पर जीवित बना हुआ है. जनता के मनोरंजन के लिए ये लोग पूरे उत्साह के साथ जान जोखिम में डालकर अपना हुनर दिखाते हैं. ऐसे ही एक प्राचीन सर्कस की शुरूआत छतरपुर में हो चुकी है. दरअसल, छतरपुर के नौगांव रोड स्थित ओरछा रोड थाने के पास एक देश का जाना-माना सर्कस लग चुका है. यह वही जेमिनी सर्कस है, जिसमें कभी राजकपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर की शूटिंग की गई थी. पंजाब के लुधियाना का 60 साल पुराना सर्कस आज बुन्देलखंड के छतरपुर जिले में अपने देशी-विदेशी 100 से ज्यादा कलाकरों की टीम के अपना हुनर दिखाएंगे और जनता का मनोरंजन करेंगे.

CHHATARPUR CIRCUS 100 ARTISTS STUNT
देशी-विदेशी कलाकार शामिल (ETV Bharat)

इंसान दिखाएं करतब, लोगों में जबरदस्त उत्साह

मैनजर वीरेंद्र गर्ग कहते हैं "इस सर्कस में हाथी, घोड़ों और बाघ जैसे जानवरों का इस्तेमाल करतब दिखाने के लिए किया जाता था, लेकिन सरकार ने जानवरों के करतब पर पाबंदी लगा दी है. अब सिर्फ इंसान ही लोगों का मनोरंजन करते हैं और हम अपना पेट पालने के लिए देश भर में जाते है." छतरपुर में करीब 25 साल बाद कोई सर्कस लगाया गया है, जिसको लेकर लोगों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है. खासकर बच्चों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है.

MP INDIAN FOREIGN 100 ARTISTS STUNT
सर्कस में कलाकारों का स्टंट (ETV Bharat)

देशी-विदेशी कलाकार सर्कस में करेंगे स्टंट

ऐसे में शहर के ज्यादातर बच्चे तो ऐसे होंगे जो पहली बार सर्कस देखेंगे. कलाकारों की खतरनाक स्टंटबाजी का जमकर आनंद उठाएंगे. सर्कस की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अफ्रीका, कीनिया, नेपाल, बंगाल, बिहार, यूपी सहित देश-विदेश के कलाकार शामिल हैं. ये कलाकार हवा में करतब, बैलेंसिंग, जंपिंग, जिम्नास्टिक सहित 25 करतब और अलग-अलग रोमांचक स्टंट दिखाकर दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं.

CHHATARPUR CIRCUS
कलाकारों का अद्भुत करतब (ETV Bharat)

सर्कस के सहारे होता है भरण-पोषण

वहीं सर्कस के मैनजर वीरेंद्र गर्ग कहते हैं "फ़िल्मस्टार राज कपूर की 1970 की क्लासिक फिल्म 'मेरा नाम जोकर' के सर्कस से जुड़े अधिकांश दृश्यों की शूटिंग मेरे जेमिनी सर्कस में की गई थी, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी. यह सर्कस 60 साल पुराना है. इसमें 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं. जिनका भरण-पोषण इसी से चलता है." वहीं कीनिया मुम बादशाह के रहने वाले कलाकार कहते हैं, वह अपने हुनर से लोगों का मनोरंज करते हैं और करीब 4 से 5 साल इसी में काम करते हो गए हैं."

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