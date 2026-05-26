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छतरपुर में गर्मी बनी काल, लू से बच्चे की मौत, सदमे में मां ने तोड़ा दम

छतरपुर में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर जारी है. आज यानि मंगलवार को नौगांव में 45.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है. लोग इस आग उगलने वाली गर्मी के कारण दहशत में हैं. वहीं बीते दिन सोमवार को भीषण गर्मी और लू के चलते एक बच्चे की जान चली गई. बच्चे की मौत से सदम में मां ने दम तोड़ दिया. मामला छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर हरपालपुर इलाके का है. जहां निवासी रजिया खातून (40 वर्ष) का 6 वर्षीय बेटा हसनैन अहमद अचानक तेज धूप और लू की चपेट में आ गया था. सोमवार दोपहर करीब 3 बजे बच्चे को अचानक पेट में तेज दर्द और घबराहट की शिकायत हुई, तो परेशान मां ने बच्चे को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंची.

छतरपुर: मध्य प्रदेश में नौतपा अपना असर दिखा रहा है. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है. वहीं छतरपुर में अब भीषण गर्मी काल बनने लगी है. ऐसा कहा जा रहा है कि नौतपा की भीषण तपिश और झुलसा देने वाली गर्म हवाओं ने एक मासूम जिंदगी को लील लिया है, तो वहीं सदमे ने उसकी मां ने भी दम तोड़ दिया है. एक ही परिवार में मां-बेटे की इस तरह हुई अचानक मौत से पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है.

जहां हरपालपुर के स्थानीय डॉक्टर को दिखाया, लेकिन जब हसनैन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो मां तड़पते बच्चे को लेकर आनन-फानन में नौगांव के अस्पताल भागी. नौगांव में डॉक्टरों ने बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत छतरपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. जब एंबुलेंस मां-बेटे को लेकर छतरपुर जा रही थी, तभी रास्ते में झुलसा देने वाली तेज गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच मासूम हसनैन के शरीर ने काम करना बंद कर दिया.

बच्चा हसनैन अहमद (ETV Bharat)

एंबुलेंस में बच्चे की मौत, मां ने भी तोड़ दम

उसकी पल्स (नब्ज) धीरे-धीरे पूरी तरह गिर गई. मां की गोद में बच्चे ने दम तोड़ दिया. बेटे को देख मां रजिया खातून चीख उठी. इस घटना के बाद मां रजिया खातून को ऐसा गहरा मानसिक सदमा लगा कि उसकी भी मौत एंबुलेंस में ही हो गई. जिला अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जब दोनों का परीक्षण किया, तो मां और बेटे दोनों को ही मौत हो चुकी थी. वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शवों को जिला हॉस्पिटल में पोस्मार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया है.

मां रजिया खातून (ETV Bharat)

लू के कारण बच्चे के पेट में हुआ था दर्द

वहीं मामले में मृतक के परिजन सलीम ने बताया कि "हरपालपुर में मेरी बहन के बेटे को करीब 3 बजे लू के कारण पेट में दर्द हुआ, तो हरपालपुर ले गए, जहां से नौगांव ले गए, फिर छतरपुर जिला अस्पताल लाते वक्त रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया, तो वहीं दीदी की भी सदमे से मौत हो गई." इस घटनाक्रम को लेकर हरपालपुर टीआई राजेश शिखरवार ने बताया कि दोनों शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह सकते है."