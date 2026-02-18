छतरपुर में जज की बेटी का टैलेंट, 10 साल की अद्विका ने लिखी किताब, हर कोई पलट रहा पन्ने

ETV Bharat / state

10 साल की अद्विका ने लिखी किताब (ETV Bharat)
छतरपुर: हरियाणा में एक कहावत है कि म्हारी छोरियां छोरो से कम हैं के... हरियाणा की ये कहावत हर राज्य, जिला, पंचायत और गांव में सटीक बैठती है, तभी तो मध्य प्रदेश के छतरपुर की एक 10 साल की बेटी ने ऐसी उड़ान भरी कि, उसकी किताब के पन्ने हर कोई पलट कर देख रहा है. जज की बेटी व पांचवी क्लास की छात्रा ने किताब लिखकर जो कमाल किया है, उससे सुन कर हर कोई हैरान है.

कक्षा 5वीं की छात्रा ने लिखी किताब

छतरपुर के विजावर न्यायालय में पदस्थ जज की बेटी ने छोटी सी उम्र में एक किताब लिखकर सबको हैरान कर दिया है. कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली छात्रा बिजावर न्यायालय में पदस्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीनल श्रीवास्तव व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र श्रीवास्तव की बेटी अद्विका है. अद्विका श्रीवास्तव ने 'ट्रू हैप्पीनेस' नामक किताब लिखी है. जिसका प्रकाशन ब्रि बुक्स पब्लिकेशन द्वारा किया गया है.

अद्विका ने अपनी किताब के बारे में बताया (ETV Bharat)

ब्रि बुक्स पब्लिकेशन ने छापी किताब

यह प्रकाशन अभी तक भारत और विदेशों के करीब 13 लाख युवा लेखकों की पुस्तक प्रकाशित कर चुका है. जिन्हें तमाम प्लेटफॉर्म पर देश, दुनिया में पढ़ा जाता है. ट्रू हैप्पीनेस नामक किताब में अद्विका ने अपनी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता के साथ समाज के संवेदनशील होने का मैसेज दिया है. जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आप किसी को परेशान करके खुद खुश नहीं रह सकते हो.

अद्विका की किताब और सिल्वर स्टार मेडल (ETV Bharat)

किताब में चिड़िया की कहानी

पुस्तक में एक चिड़िया की कहानी लिखी गई है, जिसे शुभ माना जाता है. कुछ लोगों ने लालच के चलते उसे अपने कब्जे में ले लिया और विदेश ले जाकर बेचने का प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा. इस कहानी को अंग्रेजी के शब्दों में बेहतर तरीके से लिखा गया है. कम उम्र में इतनी संवेदनशीलता से किताब लिखने पर भोपाल की विवेकानंद लाइब्रेरी ने अद्विका की इस किताब का फ्लेक्स भी लगाया गया है.

छोटे से ही अद्विका को लिखने का शौक

साथ ही प्रशासन संस्थान द्वारा अद्विका को सिल्वर स्टार मेडल दिया गया. अद्विका की मां सेशन जज मीनल श्रीवास्तव कहती हैं "वह शुरू से ही रचनात्मकता के साथ कार्य करती है, उसने राजगढ़ और छतरपुर के स्कूलों में शिक्षा हासिल की है. पहले वह कविताएं और कहानियां अपनी कॉपी में ही लिखती थी, एक बार उसने कक्षा 3 में एक छोटी से स्टोरी लिखी थी, वह हम लोगों को बहुत पसंद आई थी. फिर हमने उसे लिखने के लिए मोटिवेट किया.

भोपाल विवेकानंद लाइब्रेरी ने बनाया फ्लेक्स (ETV Bharat)

फिर उसने ट्रू हैप्पीनेस नामक किताब लिखी. खास बात यह रही कि उसने खुद प्रकाशन संस्था के पोर्टल पर उसको अपलोड किया. पुस्तक में प्रकाशित होने वाले चित्रों का कंटेंट भी खुद तैयार किया था. उसको लेखन और ड्राइंग में भी रुचि है."

क्या बोली लेखक अद्विका

अद्विका श्रीवास्तव ने बताया "इसका किताब का मोरल है, आप दूसरों को परेशान कर के खुद खुश नहीं रह सकते. स्टोरी मैंने अपने मन से बनाई है. गांव में चिड़िया को देखने पर शुभ माना जाता है, उसी पर किताब लिखी है."

