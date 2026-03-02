ETV Bharat / state

छतरपुर में 5 दिवसीय होली सेलिब्रेशन, कीचड़ से लेकर फूलों से खेलने के दिन तय

छतरपुर में होली अनोखे अंदाज में खेलने की परंपरा. पहले दिन कीचड़ से फिर रंग और समापन फूलों की होली से. इस दौरान फाग संगीत.

Chhatarpur 5 days Holi
छतरपुर में 5 दिन का होली सेलिब्रेशन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 2, 2026 at 5:09 PM IST

3 Min Read
छतरपुर : छतरपुर में होली सेलिब्रशन शुरू हो चुका है. यह उत्सव 5 दिन तक चलेगा, जिसको लेकर गांव से लेकर शहरों तक फाग गीतों की चौपाल लग चुकी हैं. रंग, गुलाल, पिचकारी और फूलों से बाजार सज चुके हैं. घरों में बुन्देली पकवान तैयार हो गए हैं. गांव-गांव में गोबर बरूला बनाए गए हैं. होली पर इन्हीं बरुला को जलाकर लोग परंपरागत रूप से होली का पर्व मनाते हैं. हर साल छतरपुर जिले में होली 5 दिन तक चलती है. रंगपंचमी तक चौपालों में फाग गायन जारी रहता है.

होली सेलिब्रेशन के 5 दिन फिक्स

होलिका दहन के बाद ही होली की हुड़दंग शुरू हो जाती है. पहले दिन कीचड के साथ खेली जाती. फिर रंगों, गुलाल ओर फूलों के साथ लोग होली खेलते हैं. जगह-जगह होली मिलन समारोह आयोजित होते हैं. छतरपुर की होली लोगों को पर्यावरण संरक्षण और लोक संस्कृति के संरक्षण का संदेश भी देती है. गांवों मे चौपालें सजनी शुरू हो गई हैं. गांवों की चौपालों में फाग गीत की अद्भुत, अनोखी महफिलें सजना शुरू हो गई हैं. लोगगीतों में मस्त होकर होली के उत्सव में डूब चुके हैं.

छतरपुर में होली अनोखे अंदाज में खेलने की परंपरा (ETV BHARAT)

बुंदेली पकवानों का लुत्फ लेंगे हुरियारे

छतरपुर शहर के प्राचीन बाजार रामगली बजरिया, चौक बाजार इलाके में दुकानें सज गई हैं. जगह-जगह रंग, गुलाल, पिचकारी के साथ फूलों की दुकानें लगी हुई हैं. लोग रंग-गुलाल के साथ फूलों से भी होली खेलते हैं, जिसका चलन बढ़ गया है. फूल बेचने वाले दुकानदारों को अच्छी खासी आमदानी हो रही है.

Chhatarpur 5 days Holi
गुलाल, पिचकारी के साथ फूलों की दुकानें सजी (ETV BHARAT)

होली पर्व पर पहले से बुन्देली पकवान बनना शुरू हो जाते हैं. घर पर आने वाले मेहमानों के लिए बुन्देली गुजिया खास रहती है, जो शुद्ध मावा से बनाई जाती है. गुजिया के साथ बेसन की पपड़ी, सलोनी, मठरी, दही बड़ा खूब पसंद किए जाते हैं. छतरपुर शहर के व्यापारी रामजी गुप्ता कहते हैं "होली पर बाजार अच्छा चल रहा है. लगातार भीड़ भी हो रही है. मिठाई जमकर बिक रही है. लोग पार्टी की तैयारी भी कर रहे हैं."

Chhatarpur 5 days Holi
छतरपुर में होली सेलिब्रेशन के 5 दिन फिक्स (ETV BHARAT)

टीकमगढ़ में पुलिस का फ्लैग मार्च

टीकमगढ़ में होली समेत अन्य पर्व शांति के साथ संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है. सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं. शहर के प्रमुख मार्गों, संवेदनशील क्षेत्रों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला गया. फ्लैग मार्च थाना कोतवाली से प्रारंभ होकर प्रमुख बाजार क्षेत्रों, मिश्रित आबादी वाले इलाकों एवं मुख्य चौराहों से गुजरा.

Tikamgarh Police flag march
टीकमगढ़ में पुलिस का फ्लैग मार्च (ETV BHARAT)

पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने बताया "फ्लैग मार्च का उद्देश्य यह विश्वास दिलाना है कि पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध एवं सजग है. असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों को स्पष्ट संदेश है कि कानून-व्यवस्था भंग करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

