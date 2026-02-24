ETV Bharat / state

खजुराहो में अभिनेत्री नव्या नायर के नृत्य ने किया मंत्रमुग्ध, भक्ति नृत्य देख दर्शक हुए रोमांचित

मंदिरों के शहर खजुराहो में 5 दिवसीय डांस फेस्टिवल का भव्य आयोजन, चौथे दिन मशहूर अभिनेत्री नव्या नायर ने भरतनाट्यम दरूवर्णम से बांधा शमां.

CHHATARPUR DANCE FESTIVAL 2026
छतरपुर में डांस फेस्टिवल का भव्य आयोजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 24, 2026 at 7:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: मंदिरों के शहर खजुराहो में इन दिनों 5 दिवसीय डांस फेस्टिवल का भव्य आयोजन चल रहा है. जिसमें देश और विदेश के जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शको को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं. इस आयोजन में देश सहित दुनियाभर से काफी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं. फेस्टिवल के चौथे दिन दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की गरिमा, सौंदर्य और आध्यात्मिक की ऊंचाइयों से सजा रहा. इस दौरान भरतनाट्यम, कथकली और कुचिपुड़ी जैसी प्राचीन नृत्य परंपराओं ने न केवल कला का वैभव प्रस्तुत किया, बल्कि साधना, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत की गहन अनुभूति भी दर्शकों को कराई.

नृत्य, साधना, अध्यात्म, सांस्कृतिक और परंपरा का महाकुंभ

दुनिया भर में अपनी अगल पहचान और ख्याति रखने बाले बुंदेलखंड के खजुराहो में इन दिनों नृत्य, साधना, अध्यात्म, सांस्कृतिक और परंपरा का महाकुंभ चल रहा है. इसमें देशी और विदेशी कलाकार अपनी कला को खजुराहो के मंच से दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं. खजुराहो डांस फेस्टिवल के चौथे दिन चेन्नई की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना व दक्षिण भारतीय सिनेमा की जानीमानी अभिनेत्री नव्या नायर की भरतनाट्यम की प्रस्तुति हुई, उनकी सधी हुई मुद्राओं ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इस दौरान उनके नृत्य में शास्त्रीय अनुशासन और सौंदर्य का अद्भुत संगम दिखाई दिया.

SOUTH FAMOUS ACTRESS NAVYA NAIR
मशहूर अभिनेत्री नव्या नायर ने दक्षिण भारतीय मंदिर परंपरा की प्रस्‍तुत की (ETV Bharat)

देवी मीनाक्षी की कथा पर थिरकी नव्या नायर

साउथ की मशहूर अभिनेत्री नव्या नायर ने भरतनाट्यम दरूवर्णम में देवी मीनाक्षी की कथा को प्रस्‍तुत किया. यह रचना राग खमाज के स्‍वरों एवं आदि ताल में थी. जिसके रचनाकार मुथैया भागवत थे. दक्षिण भारतीय मंदिर परंपरा की भक्ति और नायिका भाव दोनों को मिलाकर रची गई इस अत्‍यंत आकर्षक रचना ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया. वहीं, दूसरी प्रस्तुति प्राचीन एवं सशक्त नृत्य शैली कथकली की थी, जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गुरु कोट्टक्कल नंदकुमारन नायर ने प्रस्तुत किया.

डांस फेस्टिवल में पारंपरिक लोकनृत्य की धूम (ETV Bharat)

कलाकारों ने कथा को किया जीवंत

सुभद्रहणम् नामक यह प्रस्तुति महाभारत के एक रोचक प्रसंग पर आधारित थी. आकर्षक वेशभूषा, प्रभावशाली रूप-सज्जा कर कलाकारों ने कथा को जीवंत कर दिया. कथा में अर्जुन का संन्यासी वेश में द्वारका आगमन, सुभद्रा और अर्जुन के मध्य अंकुरित प्रेम, श्रीकृष्ण की सूझबूझ तथा बलराम का क्रोध, इन सभी भावों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया. श्रीकृष्ण द्वारा बलराम को समझाना, अर्जुन की वीरता का प्रदर्शन और अंत में अष्टकलाशम् की विशेष कोरियोग्राफी ने प्रस्तुति को चरम सौंदर्य प्रदान किया.

KHAJURAHO HISTORICAL DANCE FESTIVAL
फेस्टिवल के चौथे दिन कलाकारों ने बांधा शमां (ETV Bharat)

पद्मश्री डॉ. जी. पद्मजा रेड्डी की प्रस्तुति दर्शकों को किया आकर्षित

वहीं, चौथे दिन की समापन प्रस्तुति पर पद्मश्री डॉ. जी. पद्मजा रेड्डी, हैदराबाद की कुचिपुड़ी प्रस्तुति हुई. जो पांच दशकों से कुचिपुड़ी नृत्‍य की साधना में रत डॉ. रेड्डी पौराणिक एवं सामाजिक विषयों पर आधारित नृत्य-नाटिकाओं के लिए विख्यात है. तेलंगाना की नवीन नृत्य शैली काकतीयम् के सृजन एवं संवर्धन में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. इस प्रतिष्ठित मंच पर उन्होंने अपनी चर्चित नृत्य-नाटिका नवदुर्गा प्रस्तुत दी.

CHHATARPUR DANCE FESTIVAL
अभिनेत्री नव्या नायर ने दर्शकों को किया आकर्षित (ETV Bharat)

कार्यक्रम प्रभारी प्रकाश सिंह ठाकुर ने बताया, "प्रोग्राम के चौथे दिन की प्रस्तुति में पूर्व अपर मुख्‍य सचिव जे.एस कंसोटिया ने कलाकारों का स्वागत किया. शुभारंभ चेन्नई की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना एवं दक्षिण भारतीय सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री सुश्री नव्या नायर की भरतनाट्यम प्रस्तुति से हुई. फेस्टिवल में लगातार देशी और विदेशी दर्शकों की सख्या बढ़ रही है. यह आयोजन 22 से 26 फरवरी तक चलेगा."

TAGGED:

CHHATARPUR FOLK DANCE
CHHATARPUR DANCE FESTIVAL
SOUTH FAMOUS ACTRESS NAVYA NAIR
KHAJURAHO HISTORICAL DANCE FESTIVAL
CHHATARPUR DANCE FESTIVAL 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.