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छतरपुर में ट्रैक्टर पर बैठी 4 साल की बच्ची ने घुमा दी चाबी, ट्रॉली सहित कुएं में गिरी, रात भर चला रेस्क्यू

छतरपुर में खेत में खेल रही 4 साल की बच्ची ने कर दिया ट्रैक्टर स्टार्ट. ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत कुएं में गिरी. रेस्क्यू के बाद निकाला शव.

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छतरपुर में ट्रैक्टर पर बैठी 4 साल की बच्ची कुएं में गिरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 2:46 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर: बमीठा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक खेत में बच्ची ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ कुएं में जा गिरी. घटना तब हुई जब 4 साल की बच्ची ट्रैक्टर पर बैठी थी, उसी दौरान बच्ची ने चाबी घुमा दी और ट्रैक्टर चल पड़ा और कुछ दूर सामने कुएं में जा गिरा. मौके पर बैठे ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई. जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू हुआ. आधी रात तक रेस्क्यू चला तब ट्रैक्टर और बच्ची का शव निकाला गया.

कुएं में ट्रैक्टर-ट्रॉली गिरी, मासूम की मौत

छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र के चंद्रनगर चौकी अंतर्गत धमना गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. खलिहान के पास खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत एक 4 साल की मासूम बच्ची कुएं में जा गिरी. जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद गांव में अफरा तफरी और मातम का माहौल बन गया.

अनजाने में मासूम ने स्टार्ट कर दिया था ट्रैक्टर

स्थानीय निवासी मुकेश साहू ने बताया कि "धमना गांव निवासी कैलाश अहिरवार के खेत के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी हुई थी. ट्रैक्टर में चाबी लगी हुई थी, इसी दौरान खेलते-खेलते 4 वर्षीय मासूम बच्ची ट्रैक्टर पर जा बैठी. मासूम ने अनजाने में ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया. जिसके बाद ट्रैक्टर अचानक आगे बढ़ा और अनियंत्रित होकर सीधे पास स्थित खुले कुएं में जा गिरा. हादसे की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने बच्ची को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कुएं की गहराई और ट्रैक्टर के नीचे दब जाने के कारण उसे तुरंत बाहर नहीं निकाला जा सका."

आधी रात तक चला राहत और बचाव कार्य

घटना की सूचना मिलते ही बमीठा थाना प्रभारी आशुतोष श्रोती और चंद्रनगर चौकी प्रभारी मोहर सिंह के साथ एसडीआरएफ की टीम और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा. बमीठा थाना प्रभारी आशुतोष श्रोती ने बताया "कई घंटों तक राहत और बचाव कार्य चलाया गया. बाद में क्रेन की मदद से ट्रैक्टर-ट्रॉली को कुएं से बाहर निकाला जा सका. उसके बाद जब बच्ची को बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. शव को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है." इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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