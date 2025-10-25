नशेड़ियों से तंग ग्रामीणों की पंचायत, 4 गांवों में शराबबंदी, नशा करने पर 21 हजार जुर्माना
छतरपुर जिले के 4 गांवों के लोगों ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने स्तर पर शराबबंदी की घोषणा की. नशा करने पर होगा सामाजिक बहिष्कार.
October 25, 2025
छतरपुर : छतरपुर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर बड़ामलहरा इलाके शराब के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है. ग्रामीणों ने पंचायत बुलाकर फरमान सुनाया तो शराबियों की नींद उड़ गई. शराब पीने वाले, बनाने वाले और बेचने वालों की हालत खराब है. बड़ामलहरा क्षेत्र के पुरापट्टी, गुल्लनखैरा पटलखेरा और मवबा खैरा के ग्रामीणों ने एकत्रित होकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यहां अब शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी.
ये भी चेतावनी दी गई कि शराबबंदी का पालन नहीं करने वाले पर 21 हजार जुर्माना लगेगा और सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा. बेचने वाले पर 51 हजार जुर्माना लगेगा.
न तो कोई शराब पीएगा और न ही बेचेगा
पंचायत में फरमान सुनाया गया "गांव की सीमा में कोई भी व्यक्ति शराब नहीं बेचेगा और न ही पीएगा." गांव के बुजुर्ग, वरिष्ठ पंचों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से इस फैसले को पारित किया गया है. पंचायत ने स्पष्ट किया "जुर्माने की राशि ग्राम विकास समिति में जमा कराई जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पंचायत स्तर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी." गांव के जितेंद्र सिंह रोजगार सहायक ने बताया "नशे के कारण कई परिवार टूट चुके हैं और युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है."
शराब छोड़ने वाले का सामूहिक सम्मान होगा
पंचायत में यह भी तय किया गया "यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसको जुर्माना के साथ सामाजिक बहिष्कार भी झेलना पड़ेगा. शराब पीने वाले या बेचने वाले की जानकारी देने वाले को 1100 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे." पंचायत ने यह भी निर्णय लिया कि नशा छोड़ने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए और अन्य लोग भी प्रेरित हों. इस पंचायती फरमान पर ग्राम कायन की महिला सरपंच हीरा कुमारी, सचिव केसव दास विश्वकर्मा ने भी अपनी सहमति देकर ग्रामीणों के साथ हस्ताक्षर एवं अंगूठे लगाए.
महिलाओं की पहल पर जागे ग्रामीण
यह पहल गांव की महिलाओं और सामाजिक लोगों द्वारा की गई. ग्रामीण उमरावआ ने बताया "गांव के लोग शराबियों से बहुत परेशान हैं. ठेकेदार रोजाना गांव मे शराब अवैध बिकवा रहा है. इस मामले को लेकर भगवां पुलिस थाने में आकर सभी ग्रामीणों ने शिक़ायत दी है." ग्रामीण ने गांवों मे पंचायत बुलाकर फरमान भी जारी किया है. जितेंद्र सिंह रोजगार सहायक ने बताया "सरपंच परमलाल आदिवासी की सहमति और गांव के सभी लोगों ने शराबबंदी का निर्णय लिया है."