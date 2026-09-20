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छतरपुर के स्कूलों में सोते मिले शिक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी के एक्शन ने उड़ाए होश

सोशल मीडिया पर सोते हुए वीडियो वायरल होने पर छत्तरपुर कलेक्टर ने दिए तीन शिक्षकों को निलंबित करने के आदेश. मनोज सोनी की रिपोर्ट.

Chhattarpur teachers suspended
छतरपुर में 3 शिक्षक सस्पेंड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 4:49 PM IST

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छत्तरपुर: छत्तरपुर के शासकीय विद्यालयों में अनुशासनहीनता और कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामलों को गंभीरता से लेते हुए तीन प्राथमिक शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेते हुए यह एक्शन लिया.

तीन शिक्षकों के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी का एक्शन

पहले मामले में क्लास के समय मासूम विद्यार्थियों के सामने शिक्षकों के सोने के दो अलग-अलग मामले सामने आए थे. जिसमें जिले के हरपालपुर अंतर्गत शासकीय एकीकृत माध्यमिक स्कूल बोदी में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक राघवेंद्र सिंह का स्कूल के समय बच्चों के सामने सोते हुए वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वहीं शासकीय प्राथमिक विद्यालय कदारी में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक रेखा मानव का भी 15 सितंबर को स्कूल में सोने का वीडियो सामने आया था.

वहीं तीसरे मामले में राजनगर विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला भवानीपुरा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक दशराज सिंह परमार का जुआ खेलने का वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो में शिक्षक दशराज सिंह कुरेला गांव के बस स्टैंड स्थित एक कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान में अन्य व्यक्तियों के साथ ताश के पत्ते खेलते नजर आ रहे थे.

तीनों मामलों को कलेक्टर मृणाल मीणा ने बेहद आपत्तिजनक और शासकीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही मानते गए जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए थे. वहीं जिला शिक्षा अधिकारी पीके रैकवार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उल्लंघन पर तीनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है.

क्या बोले जिला शिक्षा अधिकारी

वहीं छतरपुर जिला शिक्षा अधिकारी पीके रैकवार कहते हैं, "मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया और वायरल वीडियो के आधार पर जाँच करवाई गई. जांच सही पाए जाने पर तीनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है."

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