इतिहास को समेटे छतरपुर के प्राचीन 3 सूर्य मंदिर, भोर की पहली किरण सीधे गर्भगृह तक
छतरपुर जिले में एक-दो नहीं बल्कि 3 प्राचीन सूर्य मंदिर. देखरेख के अभाव में जर्जर होकर कहीं इतिहास के पन्नों में न खो जाएं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 2:44 PM IST
छतरपुर : बुंदेलखंड का छतरपुर जिला इतिहास ओर प्राचीन स्थलों का सजग गवाही दे रहा है. खजुराहो के प्राचीन मंदिर, महाभारत काल का भीमकुंड, अर्जुन कुंड जैसे प्राचीन स्थल इतिहास की गवाही दे रहे हैं तो वहीं जिले में प्राचीन ऐसे 3 सूर्य मंदिर भी मौजूद हैं, जो 9 वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बने हुए हैं. इन सूर्य मंदिरों में आज भी उगते सूर्य की पहली किरण गर्भगृह छूती है. लेकिन दुखद ये है कि इन मंदिरों की देखरेख ना होने के कारण खस्ताहाल होते जा रहे हैं.
छतरपुर का सूर्य मंदिर राजा जगतराज ने बनवाया
छतरपुर शहर के जवाहहर रोड पर गायत्री मंदिर के पास प्राचीन सूर्य मंदिर है तो वहीं 100 किलोमीटर दूर बंजारी गांव में भी प्राचीन सूर्य मंदिर है. तीसरा सूर्य मंदिर जिले से 20 किलोमीटर दूर महाराजा छत्रशाल की राजधानी मऊसहानियां में है, जिसको उनके पुत्र जगतराज द्वारा बनवाया गया था. मऊसहानियां (धुबेला) गांव कभी बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल की राजधानी हुआ करती थी.
मंदिर के पुजारी संजय राजोरिया बताते हैं " गांव में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है, जिसका निर्माण लगभग 18वीं सदी में महाराजा छत्रसाल के बेटे महाराज जगतराज द्वारा करवाया गया था. यह बुंदेलखंड के प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो अब पुरातत्व विभाग के अधीन है."
अनदेखी के कारण जर्जर हुए सूर्य मंदिर
छतरपुर शहर का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी के चंदेल काल में बना था, लेकिन आज उपेक्षा और देखरेख के अभाव में विलुप्त होने की कगार पर है. ये ऐतिहासिक मंदिर जो कभी जीवंत संस्कृति के केंद्र थे, अब अनदेखी के कारण जर्जर हो चुके हैं. इनके ढांचे व बारीक नक्काशियां लुप्त हो रही हैं. बंजारी गांव में भी प्राचीन सूर्य मंदिर इतिहास की गवाही दे रहा है.
इतिहासकार रिटायर्ड प्रोफेसर एनके जैन बताते हैं "9 वीं से 13 वीं शताब्दी के दौरान जब चंदेल खजुराहो पर शासन कर रहे थे, तब चंदला इलाके का बंजारी गांव उनके अधीन था. उसी काल में विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया. मंदिर पूर्व की ओर है और एक जगती यानी चबूतरे पर बना है."
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सूर्य के पास नहीं रहते शनि, इसलिए मंदिर दूर-दूर
एनके जैन बताते हैं "मूल रूप से इसमें एक मंडप और एक गर्भगृह था. अब केवल गर्भगृह ही बचा है. मंदिर के द्वार पर कई मूर्तियां भी हैं, लेकिन आज यह मंदिर भी देखरेख के अभाव में नष्ट होने की कगार पर है." मऊसहानियां स्थित सूर्य मंदिर के पुजारी संजय राजोरिया बताते हैं "यह मंदिर प्राचीन है. इस सूर्य मंदिर में पूरे बुंदेलखंड के लोग अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवाने आते हैं. यहां नवग्रह मंदिर भी बनवाया गया था. शनि मंदिर भी पास में बना हुआ है, लेकिन सूर्य के पास शनि नहीं रहते. इसलिए सूर्य मंदिर दूर बना हुआ है."