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सनकी नवाब पर लोकप्रिय होने का जुनून, गधे को समझ बैठा इंसान, लोटपोट हुई जनता

छतरपुर के गांधी आश्रम के मुक्ताकाशी मंच पर हुए नाटक भारी बारिश के बावजूद जारी रहे. दर्शकों ने भी कलाकारों का जमकर हौसला बढ़ाया. 30 कलाकरों की टीम ने अभिनय का लोहा मनवाया. पिछले 25 दिन से कार्यशाला में प्रशिक्षण ले रहे अभ्यर्थियों ने सवा घंटे के इस नाटक में गीत-संगीत, पात्रों के अभिनय, डायलॉग्स, वेशभूषा से दर्शकों को अपनी ओर खींचा. प्रमुख भूमिकाओं में राजेश कुशवाहा, अनिल कुशवाहा, अभि तिवारी, अभिषेक गोस्वामी, मानवेंद्र सिंह, स्वाति विश्वकर्मा, शिल्पा रैकवार, अवनी अहिरवार, निशांत वाल्मीक, दीपचंद्र प्रजापति, आशीष पाल, अनन्या खरे, निष्ठा गुप्ता, अनुशिका चौरसिया आदि रहे.

छतरपुर : शहर में 25 दिवसीय नाट्य, हास्य व्यंग्य नाटक का आयोजन किया गया. इस दौरान छतरपुर के लोगों का खूब मनोरंजन हुआ. संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय और शंखनाद नाट्य मंच छतरपुर के संयुक्त तत्वावधान में गांधी आश्रम में नाट्य कार्यशाला का समापन हो गया. मशहूर व्यंग्यकार शरद जोशी के लिखे नाटक "एक था गधा उर्फ अलादाद खां" के मंचन ने कार्यशाला को यादगार बना दिया.

ट्रेनर्स ने कलाकारों को बारीकियां सिखाईं

संगीत संयोजन महेंद्र प्रताप तिवारी, मुकेश वर्मा, तन्मय सेन और राज राखेरिया का रहा. ध्वनि और लाइटिंग की जिम्मेदारी अभिदीप सुहाने की रही. नाटक की कॉस्ट्यूम डिजाइन में श्रुति चौरसिया, यश सोनी और नवदीप पाटकर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. रूपसज्जा और सह निर्देशन लक्ष्य अरोड़ा का रहा और कार्यशाला संयोजन तथा निर्देशन शिवेन्द्र शुक्ला ने किया. कार्यशाला में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से आए प्रशिक्षकों लक्ष्य अरोड़ा और गीता अहिरवार ने रंगमंच की बारीकियां सिखाईं.

नाट्य कार्यशाला के समापन पर कलाकारों का सम्मान (ETV BHARAT)

नवाब ने किया जनाजे को कंधा देने का ऐलान

नाटक में जुग्गन नामक पात्र का गधा गुज़र जाता है और वह रोते हुए घूमता है. उसने गधे का नाम अलादाद रखा हुआ था. नाटक का नवाब एक सनकी शख्स है, जिसे कोतवाल की एक सूचना से गलतफहमी हो जाती है कि अलादाद खां एक आदमी था. वह घोषणा करता है कि अलादाद खां के जनाज़े को वह खुद कंधा देगा, जिससे जनता के बीच एक संवेदनशील नवाब की छवि बने. लेकिन जब बाद में पता चलता है कि जिसे वह कंधा देने वाला है वह आदमी नहीं एक गधा है तो वह कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म देता है.

अचानक परेशान कोतवाल की मुलाकात एक दुकान पर अलादाद खां नामक युवक से होती है. यहीं से नाटक का नाटकीय मोड़ लेता है नाट्य मंचन के आयोजक शिवेन्द्र शुक्ला बताते हैं "पिछले 26 साल से छतरपुर में रंगमंच का आयोजन कर रहे हैं. मेरा उद्देश्य है कि छतरपुर की आने वाली पीढ़ी अपनी कला, संस्कृति से जुड़ी रहे."