ETV Bharat / state

सनकी नवाब पर लोकप्रिय होने का जुनून, गधे को समझ बैठा इंसान, लोटपोट हुई जनता

छतरपुर में 'एक था गधा उर्फ अलादाद खां' का शानदार नाट्य मंचन. 30 कलाकारों ने जीवंत किए अपने किरदार.

chhatarpur theater events
नाट्य कार्यशाला में ट्रेनर्स ने कलाकारों को बारीकियां सिखाईं (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर : शहर में 25 दिवसीय नाट्य, हास्य व्यंग्य नाटक का आयोजन किया गया. इस दौरान छतरपुर के लोगों का खूब मनोरंजन हुआ. संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय और शंखनाद नाट्य मंच छतरपुर के संयुक्त तत्वावधान में गांधी आश्रम में नाट्य कार्यशाला का समापन हो गया. मशहूर व्यंग्यकार शरद जोशी के लिखे नाटक "एक था गधा उर्फ अलादाद खां" के मंचन ने कार्यशाला को यादगार बना दिया.

तेज बारिश के बाद भी उत्साह चरम पर

छतरपुर के गांधी आश्रम के मुक्ताकाशी मंच पर हुए नाटक भारी बारिश के बावजूद जारी रहे. दर्शकों ने भी कलाकारों का जमकर हौसला बढ़ाया. 30 कलाकरों की टीम ने अभिनय का लोहा मनवाया. पिछले 25 दिन से कार्यशाला में प्रशिक्षण ले रहे अभ्यर्थियों ने सवा घंटे के इस नाटक में गीत-संगीत, पात्रों के अभिनय, डायलॉग्स, वेशभूषा से दर्शकों को अपनी ओर खींचा. प्रमुख भूमिकाओं में राजेश कुशवाहा, अनिल कुशवाहा, अभि तिवारी, अभिषेक गोस्वामी, मानवेंद्र सिंह, स्वाति विश्वकर्मा, शिल्पा रैकवार, अवनी अहिरवार, निशांत वाल्मीक, दीपचंद्र प्रजापति, आशीष पाल, अनन्या खरे, निष्ठा गुप्ता, अनुशिका चौरसिया आदि रहे.

छतरपुर में 'एक था गधा उर्फ अलादाद खां' का नाट्य मंचन (ETV BHARAT)

ट्रेनर्स ने कलाकारों को बारीकियां सिखाईं

संगीत संयोजन महेंद्र प्रताप तिवारी, मुकेश वर्मा, तन्मय सेन और राज राखेरिया का रहा. ध्वनि और लाइटिंग की जिम्मेदारी अभिदीप सुहाने की रही. नाटक की कॉस्ट्यूम डिजाइन में श्रुति चौरसिया, यश सोनी और नवदीप पाटकर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. रूपसज्जा और सह निर्देशन लक्ष्य अरोड़ा का रहा और कार्यशाला संयोजन तथा निर्देशन शिवेन्द्र शुक्ला ने किया. कार्यशाला में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से आए प्रशिक्षकों लक्ष्य अरोड़ा और गीता अहिरवार ने रंगमंच की बारीकियां सिखाईं.

chhatarpur theater events
नाट्य कार्यशाला के समापन पर कलाकारों का सम्मान (ETV BHARAT)

नवाब ने किया जनाजे को कंधा देने का ऐलान

नाटक में जुग्गन नामक पात्र का गधा गुज़र जाता है और वह रोते हुए घूमता है. उसने गधे का नाम अलादाद रखा हुआ था. नाटक का नवाब एक सनकी शख्स है, जिसे कोतवाल की एक सूचना से गलतफहमी हो जाती है कि अलादाद खां एक आदमी था. वह घोषणा करता है कि अलादाद खां के जनाज़े को वह खुद कंधा देगा, जिससे जनता के बीच एक संवेदनशील नवाब की छवि बने. लेकिन जब बाद में पता चलता है कि जिसे वह कंधा देने वाला है वह आदमी नहीं एक गधा है तो वह कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म देता है.

अचानक परेशान कोतवाल की मुलाकात एक दुकान पर अलादाद खां नामक युवक से होती है. यहीं से नाटक का नाटकीय मोड़ लेता है नाट्य मंचन के आयोजक शिवेन्द्र शुक्ला बताते हैं "पिछले 26 साल से छतरपुर में रंगमंच का आयोजन कर रहे हैं. मेरा उद्देश्य है कि छतरपुर की आने वाली पीढ़ी अपनी कला, संस्कृति से जुड़ी रहे."

TAGGED:

CHHATARPUR DRAMA WORKSHOP
SHARAD JOSHI SATIRICAL DRAMA
DRAMA STAGING PLAY
CHHATARPUR NEWS
CHHATARPUR THEATER EVENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.