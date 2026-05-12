छतरपुर के सिंघपुर बैराज में डूबे दो लोग, रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, सुबह मिले दोनों के शव
छतरपुर के महाराजपुर क्षेत्र में गहरे पानी में डूबने से एक युवक और एक किशोर की मौत हो गई. दोनों के शव बरामद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 1:41 PM IST
छतरपुर : सिंघपुर बैराज डैम में दर्दनाक हादसा. दो लोगों की डैम में डूबने से मौत हो गई. घटना की जानकारी लगते ही शादी की खुशियां मातम में बदल गईं. पुलिस, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. मंगलवार सुबह दोनों युवकों के शव बरामद किए गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
पहले ग्रामीणों ने चलाया तलाशी अभियान
छतरपुर के महराजपुर थाना इलाके के ग्राम मटौंधा के दीवान जी का पुरवा निवासी गोरेलाल अहिरवार के घर में शादी का कार्यक्रम था. मांगलिक उत्सव में शामिल होने के लिए जम्मू से 10 से 12 युवक गांव आए. सोमवार को सभी युवक पास ही बने सिंघपुर बैराज डैम में नहाने के लिए गए. नहाते समय 21 वर्षीय रोहित अहिरवार और 14 वर्षीय दुलीचंद उर्फ ओम अहिरवार अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. चीख-पुकार शुरू हो गई, साथियों द्वारा शोर मचाने पर स्थानीय ग्रामीण तत्काल मौके पर एकत्रित हो गए, लेकिन तब तक दोनों युवक गहरे पानी में लापता हो चुके थे.
दोनों जम्मू में काम करते थे
काफी देर तक ग्रामीण तलाश करते रहे, जब कुछ सुराग पता नहीं चला तो महराजपुर पुलिस को सूचित किया गया. महाराजपुर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. तत्काल एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, गोताखोरों ने रातभर अंधेरे के बावजूद सर्च ऑपरेशन चलाया. लेकिन रात में कुछ पता नही लगा तो बड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार सुबह दोनों युवकों के शवों को डैम से बाहर निकाले गए. मृतक रोहित और दुलीचंद दोनों दीवान जी का पुरवा, मटौंधा के ही मूल निवासी थे, जो वर्तमान में जम्मू में रह रहे थे.
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शादी की खुशियां मातम में बदली
घटना के बाद शादी वाले घर की खुशियां मातम में बदल गईं. मृतक के भाई संजू अहिरवार ने बताया "ये सभी लोग करीब 11 बजे नहाने गए थे. 8 से 10 लड़के थे, फिर खबर आई कि 2 लड़के डूब गए. हम लोग पहुंचे और पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस ने रातभर रेस्क्यू चलाया. सुबह दोनों के शव मिले." महराजपुर टीआई डीके सिंह का कहना है "टीम रातभर रेस्क्यू में लगी रही, लेकिन दो शव सुबह बरामद हुए."