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खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर काल बनकर गिरी बिजली, दोनों की मौत

छतरपुर में 2 किसानों पर गिरी आकाशीय बिजली, मौके पर दोनों की मौत. 2 दिन में छतरपुर में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत.

CHHATARPUR 2 FARMERS DIED IN Lightning
छतरपुर में बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 3:19 PM IST

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छतरपुर: छतरपुर में तेज, आधी, तूफान के साथ बारिश और कड़कती बिजली ने दो दिनों में अब तक 4 लोगों की जान ले ली है. इस बार आकाशयीय बिजली खेत में काम रहे दो किसानों पर काल बनकर गिरी ओर दोनों किसानों ने खेत पर ही दम तोड़ दिया. इससे पहले जिले में आकाशीय बिजली गिरने से दो चचेरे भाइयों की भी मौत हुई थी. घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासन सहित स्थनीय लोग पहुंचे लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था.

खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर गिरी बिजली, मौके पर मौत

छतरपुर जिले से 100 किलोमीटर दूर बक्सवाहा इलाके के ग्राम पाली में बीती रात आकाशीय बिजली गिरने से दो किसानों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया. घटना तब हुई जब तेज बारिश और तूफान के साथ आकाशीय बिजली दो किसानों पर जा गिरी. दोनों किसान खेत पर काम कर रहे थे.

CHHATARPUR 2 farmers DIED IN LIGHTNING
छतरपुर में 2 किसानों पर गिरी बिजली (ETV Bharat)

बक्सवाहा थाना क्षेत्र का मामला

दरअसल, ग्राम पाली निवासी हलकन यादव, जुग्गन यादव, रामू यादव और राजू लोधी खेत में खरीफ फसल के लिए अपने खेत पर बोनी कर रहे थे, इसी दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली भी कड़कने लगी. बारिश से बीज खराब होने की आशंका के चलते जुग्गन यादव (45 वर्ष) और राजू लोधी (40 वर्ष) बीजको बचाने के लिए खेत पर त्रिपाल लगाने लगे. तभी अचानक आकाशीय बिजली सीधे दोनों किसानों पर जाकर गिरी, जिससे दोनों किसानों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी लगते ही गांव में मातम पसर गया.

जानकारी लगते की बक्सवाहा पुलिस मौके पर पहुंची. जांच पड़ताल, कर पंचनामा तैयार किया और दोनों किसानों के शव को कब्जे में लेकर PM के लिए भेजे दियाा. दो दिन पहले भी छतरपुर जिले के घुवारा तहसील के अंतर्गत सौरखी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से दो चचेरे भाइयों की मौत हुई थी. जिले में तेज आंधी तूफान और बिजली ने अब तक दो दिनों में 4 लोगों की जान ले ली है.

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बक्सवाहा तहसीलदार भरत पांडे ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई, फिलहाल बक्सवाहा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. वहीं तहसीलदार भरत पांडे ने बताया "दोनों मृतक किसानों के परिजनों को नियम अनुसार शासकीय मदद की जाएगी."

क्या बोले साथी किसान

वहीं, मौके पर मौजूद साथी किसान रामू यादव ने बताया "जब खेत की बोनी कर रहे थे चार से पांच किसान भाई साथ में थे, अचानक बारिस होने लगी तो हम ट्रैक्टर उठा कर आगे निकल गया. ये दोनों त्रिपाल लगाकर खेत में बैठ गए तभी अचानक बिजली इन दोनों पर गिर गई जब पास पहुंचे तो दोनों की मौत हो चुकी थी.

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