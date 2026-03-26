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दो जिगरी दोस्तों की जिंदगी खत्म, अमर रहेगा दोस्ताना, एक-दूसरे को बचाने में कुएं में डूबे

छतरपुर जिले में कुएं में डूबने से दो बच्चों की मौत ( ETV BHARAT )

अब गांव में लोग दोनों बच्चों की दोस्ती के किस्से एक-दूसरे को सुना-सुनाकर आंसू बहा रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि दोनों जिगरी दोस्त ते. साथ खेले और साथ हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए.

छतरपुर : छतरपुर के गुधौरा गांव के पास दर्दनाक हादसा. दो जिगरी दोस्त बच्चे अपनी प्यास बुझाने कुएं से पानी निकाल रहे थे कि मौत ने मारा झपट्टा. दोनों बच्चों की मौत से गांव में मातम पसर गया. दोनों बच्चे जिगरी दोस्त थे. एक बच्चे का शव पुलिस ने तुरंत बरामद कर लिया जबकि दूसरे बच्चे को तलाशने में 4 घंटे लग गए.

छतरपुर जिले से 50 किलोमीटर दूर लवकुशनगर थाना इलाके के गुधौरा पंचायत के कचेरन पुरवा गांव में मातम छाया है. 2 बच्चों की कुएं में डूबने से मौत की जानकारी लगते ही लवकुश नगर पुलिस मौके पर पहुंची ओर जांच पड़ताल शुरू कर दी. ये हादसा गुरुवार सुबह का है. दो बच्चे बकरी चराने के लिए घर से निकले थे. बकरियां चराने के दौरान दोनों को प्यास लगी. दोनों बच्चे बिना मुंडेर के कुएं के पास पहुंचे.

एक-दूसरे का हाथ पकड़ कुएं से निकाल रहे थे पानी

दोनों दोस्त एक-दूसरे का हाथ पकड़कर कुएं से पानी निकाल रहे थे कि एक बच्चे का हाथ छूटा और वह कुएं में डूबने लगा. उसे बचाने के लिए दूसरा दोस्त भी कुएं में कूद गया. लेकिन दोनों मौत का शिकार हो गए. पुलिस ने दोनों के शव कुएं से बरामद कर लिए हैं. टीआई लवकुश नगर अजय अम्बे ने बताया "रंजीत पाल (12 साल) और आबिद खान (12) बकरी चराने गए थे. इसी दौरान दोनों कुएं पर पानी पीने पहुंचे. दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े थे. पानी निकालने के दौरान संतुलन बिगड़ने से पहले आबिद कुएं में गिर गया."

दोस्त को बचाने में दूसरा बच्चा भी मौत का शिकार (ETV BHARAT)

दोस्त को बचाने में दूसरा बच्चा भी मौत का शिकार

अपने दोस्त आबिद को बचाने के लिए रंजीत भी कुएं में कूद गया, लेकिन दोनों पानी में डूब गए. पुलिस टीम ने रेस्क्यू शुरू किया. पहले रंजीत पाल का शव बरामद किया. आबिद खान की तलाश में रेस्क्यू चलाकर 4 घंटे चला. उसका भी शव बरामद कर लिया गया.