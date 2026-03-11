छतरपुर की 3 महिला सरपंचों ने लिखी नई इबारत, प्रेजेंटेशन देने दिल्ली में आमंत्रित
छतरपुर जिले की 15 ग्राम पंचायतों में महिला व बालिका हितैषी उल्लेखनीय कार्य. दिल्ली में महिला सरपंचों का होगा सम्मान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 12:28 PM IST
रिपोर्ट : मनोज सोनी
छतरपुर : छतरपुर की महिला सरपंचों ने महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखकर देश में डंका बजाया है. दिल्ली में राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में छतरपुर की 3 महिला सरपंच अपनी पंचायतों की सफलता की कहानी देश के सामने रखेंगी. दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में छतरपुर की 03 महिला सरपंचों को आमंत्रित किया गया है.
इन महिला सरपंचों ने बढ़ाई छतरपुर की शान
ग्राम पंचायत ईशानगर की सरपंच निधि मिश्रा, गोरा की ज्योति मिश्रा और बरद्वाहा की कविता यादव दिल्ली में अपनी पंचायतों के अनुभव और किए गए कार्यों को देश के सामने साझा करेंगी. प्रभारी कलेक्टर नमःशिवाय अरजरिया ने बताया "कार्यक्रम के दौरान छतरपुर की इन पंचायतों में आए सकारात्मक बदलावों पर आधारित शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी. महिला सरपंच मंच से अपनी चुनौतियों, अनुभवों और पंचायतों के सफर को साझा करेंगी."
ग्राम पंचायतों में नारी सशक्तिकरण के कार्य
महिला सरपंच ग्राम पंचायतों में महिलाओ की भागीदारी सुनिश्चित कराने, ग्राम स्तर पर महिलाओं और किशोरियों की आवश्यकताओं, अधिकारों और अवसरों को प्राथमिकता देने के साथ ही एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही हैं. इन कामों को ये महिला सरपंच दिल्ली के मंच से बताएंगी. जिले की 15 पंचायतों को महिला एवं बालिका हितैषी पंचायत के रूप में चिह्नित किया गया है.
पंचायती राज विभाग भारत सरकार एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत (आरजीएस) तथा यूएनएफपीए के संयुक्त तत्वावधान में इन पंचायतों को महिला एवं बालिका हितैषी बनाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं.
15 ग्राम पंचायतों में उल्लेखनीय काम
भारत सरकार एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इन 3 महिला सरपंचों को चुना गया है. छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत पिपट, झमटुली, कुटिया, पाय, गोरा, ईशानगर, सीगौन, थरा, तिलौंहा, कीरतपुरा, बनगाय, बरद्वाहा, ढ़ड़ारी, कंदोहा और ओंटापुरवा को महिला एवं बालिका हितैषी पंचायत के रूप शामिल किया गया है. प्रभारी कलेक्टर नमःशिवाय अरजरिया ने बताया "छतरपुर के लिए गौरव की बात है कि 03 महिला सरपंचों को चुना गया है."