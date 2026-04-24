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108 एंबुलेंस में आशिकी! छात्रा को बैठाकर सायरन बजाते घूम रहा था चालक, नौकरी से गया

एंबुलेंस का दुरुपयोग, छात्रा को घुमाने निकला ड्राइवर जनता की रक्षा के लिए चलाई जा रही एम्बुलेंस 108 का उपयोग दूसरे कामों में भी होने लगा है. जिसका जीता जागता उदाहरण तब देखने को मिला जब चालक एंबुलेंस में छात्रा को बैठाकर घुमाने निकल पड़ा. इस दौरान वह सायरन भी बजा रहा था. दरअसल छतरपुर में सायरन बजाते हुए तेज रफ्तार में 108 एंबुलेंस दौड़ रही थी. जिसमें अंदर एक युवती दिखाई दी. कुछ लोगों के द्वारा एंबुलेंस का पीछा किया गया और गाड़ी को रोका गया तो उसके अंदर से छात्रा निकली.

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में आपातकालीन सेवा 108 एंबुलेंस के दुरुपयोग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एंबुलेंस में एक कॉलेज छात्रा बैठी मिली. जबकि कोई मरीज मौजूद नहीं था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ तो अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया. मामले के तूल पकड़ने के बाद एंबुलेंस कंपनी ने चालक को नौकरी से हटा दिया है.

छात्रा को बहन बताने लगा ड्राइवर

इस नजारे को देखने के लिए भीड़ भी जमा हो गई. जब एंबुलेंस का दरवाजा खोला तो अंदर कोई मरीज नहीं था. स्ट्रेचर खाली था और ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी जगह पर रखा था. लड़की को देखकर मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए. घबराए चालक भगत सिंह यादव ने बचने की कोशिश की लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया. जब चालक से पूछताछ की गई तो वह घबरा गया. उसने छात्रा को अपनी बहन बताया, लेकिन जब उससे नाम पूछा गया तो वह सही जवाब नहीं दे सका. इस पर लोगों का शक और गहरा गया.

कंपनी ने एंबुलेंस चालक को हटाया (ETV Bharat)

लोगों का फूटा गुस्सा, बोले-जरूरत के वक्त नहीं मिलती एंबुलेंस

मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सर्कुलेट हो रहा है. इस दौरान मौके पर पहुंचे लोगों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर दिखाई दिया. अमर सिंह राजपूत ने कहा, ''जब जरूरत पड़ती है तो एंबुलेंस मिलती नहीं, लेकिन आशिकी के लिए दौड़ रही है.'' वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरपी गुप्ता ने एंबुलेंस सेवा संचालकों से जवाब तलब किया है. मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा तो कंपनी ने चालक को हटा दिया है.

एंबुलेंस चालक पर लगे लड़को को घुमाने के आरोप (ETV Bharat)

जब मामले में CMHO आरपी गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया, ''जानकारी मिली है, इमरजेंसी सेवाओं का इस तरह दुरुपयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एंबुलेंस कंपनी से पूरी जानकारी मांगी गई है. कंपनी ने चालक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है.''