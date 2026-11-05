शुद्ध दूध में बनता है शानदार खुरचन, छतरपुर की जड़िया दुकान का 100 साल से कायम है स्वाद
छतरपुर में 100 साल पुरानी जड़ियाजी की खुरचन दुकान का जलवा, लोकल से लेकर बाहर से आने वाले लोग भी चखते हैं स्वाद. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 1:47 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 2:38 PM IST
छतरपुर: दीवाली का उत्सव हो और अपनों के लिए मिठास भरा गिफ्ट न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. बदलते समय में मिठाइयों के कई नए स्वाद बाजार में आ गए, लेकिन छतरपुर के 100 साल पुरानी पुश्तैनी खुरचन का स्वाद आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है. मिट्टी की खुशबू और विरासत से जुड़ी इस खास मिठाई को लेने के लिए दीवाली पर परदेस से लौटने वाले लोग भी नहीं भूलते. अपनों के लिए खुरचन ले जाना, लोगों के लिए महज मिठाई खरीदना नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी और बचपन की यादों को साथ ले जाना का एक बहाना है.
छतरपुर की 100 साल पुरानी दुकान की खुरचन की धाक
रोशनी का पावन पर्व दीवाली केवल दीयों की जगमगाहट और आतिशबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने शहर की मिट्टी की खुशबू, पुरानी यादों और पारंपरिक स्वाद को जीने का भी अवसर है. दीवाली के आते ही छतरपुर का बाजार पूरी तरह सजा हुआ है. बाजारों में रंग-बिरंगी फैंसी मिठाइयों और आधुनिक चॉकलेट गिफ्ट की भरमार है. छतरपुर के रहने वाले लोग त्योहार पर परदेस से अपने गांव-घर लौट रहे हैं और उन प्रवासियों के दिलों पर आज भी छतरपुर की 100 साल पुरानी जड़िया जी के खुरचन की धाक बनी हुई है.
दीवाली पर घर आने वाले लोग जरूर खाते हैं खुरचन
दिवाली की छुट्टियों में दिल्ली, मुंबई, इंदौर और भोपाल सहित विदेशों से छतरपुर लौट रहे अधिकारी, कर्मचारी, छात्र, डॉक्टर सहित आम लोगों के लिए खुरचन सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने का जरिया है. दिल्ली में पदस्त डॉक्टर आलोक हेमल कहते हैं "जब हम दीवाली पर घर आते हैं, तो सबसे पहले जड़िया की दुकान पर खुरचन खाने जाते हैं और घर भी ले जाते हैं. जब वापस दिल्ली जाते हैं, तो अपने दोस्तों के लिए पैक करवा कर ले जाते हैं.
100 साल होने के बाद भी स्वाद आज भी वैसा ही है और शुद्धता सौ प्रतिशत." वहीं छतरपुर निवासी दिल्ली में पढ़ने वाले छात्र बेटू खान कहते हैं "जब हम घर आते हैं, तो खुरचन जरूर खाते हैं. महानगरों में ब्रांडेड दुकानों पर हर तरह की मिठाई मिलती है, लेकिन छतरपुर के खुरचन का कोई तोड़ नहीं है."
एक किलो दूध में 100 ग्राम बनता खुरचन
दुकान संचालक गौतम जड़िया बताते हैं कि "खुरचन को शुद्ध दूध से बनाया जाता है. खुरचन बनाने में दूध की शुद्धता पर भी निर्भर करता है, एक किलो दूध में कम से कम 100 ग्राम खुरचन निकलता है. इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जिसके लिए सबसे पहले दूध को लोहे की कढ़ाई में बहुत धीमी आंच पर उबाला जाता है. इसे तब तक उबाला जाता है, जब तक दूध कढ़ाई में ही खत्म ना हो जाये ओर यह दूध धीरे-धीरे कढ़ाई में ही चिपक जाता है.
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इसके बाद परत दर परत निकाला जाता है, जिसे खुरचन कहा जाता है. खुरचन में कम मात्रा में शक्कर का उपयोग होता है. यह खुरचन 600 रुपये किलो बेचा जाता है. त्योहारी सीजन में मांग ज्यादा बढ़ जाती है. दिवाली के चार, पांच दिनों में खुरचन की मांग तीन से चार गुना बढ़ जाती है. सुबह से ही ग्राहकों की लाइन लग जाती है.
तीन पीढ़ियों की विरासत का स्वाद PM मोदी भी चख चुके
गौतम कहते हैं कि छतरपुर की इस पारंपरिक मिठास की साख और स्वाद को सहेजने वाले हम तीसरी पीढ़ी है. यह दुकान मेरे दादाजी ने शुरू की थी. उनके बाद पिताजी ने इस पुश्तैनी मिठास को आगे बढ़ाया और अब हम खुद अपनी इस तीन पीढ़ियों पुरानी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. खुरचन का स्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चख चुके हैं. जब पीएम मोदी बागेश्वर धाम आये थे, तब उनके लिए मेरी दुकान का खुरचन गया था. पीएम मोदी ने अपने भाषण में मेरी दुकान का जिक्र भी किया था."