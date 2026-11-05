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शुद्ध दूध में बनता है शानदार खुरचन, छतरपुर की जड़िया दुकान का 100 साल से कायम है स्वाद

छतरपुर की जड़िया दुकान का 100 से कायम है स्वाद ( ETV Bharat )

छतरपुर: दीवाली का उत्सव हो और अपनों के लिए मिठास भरा गिफ्ट न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. बदलते समय में मिठाइयों के कई नए स्वाद बाजार में आ गए, लेकिन छतरपुर के 100 साल पुरानी पुश्तैनी खुरचन का स्वाद आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है. मिट्टी की खुशबू और विरासत से जुड़ी इस खास मिठाई को लेने के लिए दीवाली पर परदेस से लौटने वाले लोग भी नहीं भूलते. अपनों के लिए खुरचन ले जाना, लोगों के लिए महज मिठाई खरीदना नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी और बचपन की यादों को साथ ले जाना का एक बहाना है.

छतरपुर की 100 साल पुरानी दुकान की खुरचन की धाक