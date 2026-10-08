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मध्य प्रदेश में बुंदेली कोकिला की धूम, 10 साल की उम्र में बुंदेली मंच पर मचा रही धूम

छतरपुर: बच्चों की मासूमियत में एक अलग ही जादू होता है. उनकी छोटी-छोटी बातें, भोली मुस्कान और नटखट हरकतें किसी का भी दिल छू लेती हैं. ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर से सामने आया है. यहां एक 10 वर्षीय बच्ची को दर्जनों बुंदेली गीत कंठस्त हैं. जब बच्ची गीत सुनाती है तो हर कोई दंग रह जाता है और नजरें उस पर से हटती ही नहीं है.

जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर खेरी गांव निवासी किसान कृष्णा अग्निहोत्री की 10 साल की बेटी रितिका अग्निहोत्री आज पूरे बुंदेलखंड में लोक गायिका के रूप में जानी जाती है. रितिका अग्निहोत्री उर्फ गुमगुन इतनी कम उम्र में बुंदेली गीत के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बना चुकी हैं. छतरपुर से लेकर भोपात तक उनको सुनने को लोग बेताब रहते हैं.

मासूम लोक गायिका का जलवा

बुंदेली गायिका रितिका अग्निहोत्री से बातचीत (ETV Bharat)

इतनी कम उम्र में रितिका को सफलता मिलने के पीछे उनके किसान पिता कृष्णा अग्निहोत्री का बड़ा योगदान है. रितिका के पिता खेती के साथ हारमोनियम भी बजाते हैं. जिससे हारमोनियम की धुन पर रितिका धीरे-धीरे बुंदेली सुर साधना सीख गई और आज पूरे क्षेत्र में नन्ही कोकिला के रूप में जानी जाती है.

पिता के साथ रिजाय

नन्ही गायिका रितिका ने बताया कि वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है. स्कूल से आने के बाद कुछ देर आराम करती और फिर बच्चो के साथ खेलती है. इसके बाद शाम को पिता के साथ बुंदेली गीत और भजन का रियाज करती है. यह सिलसिला पिछले 3 सालों से चल रहा है.

रामायण का पाठ सुनने को उमड़ती है भीड़

गायिका रितिका अग्निहोत्री ने बताया, "पिता हारमोनियम बजाते हैं और हम गाते हैं. अभी मुझे बुंदेली विधाओं में राई, गारी, वनरा, चेतवानी, लमटेरा, कार्तिक गीत, ज्योनारी, विवाह गीत, सोहर, दिवारी, होली गीत, देवी गीत (जस) चोकड़िया, फाग कंठस्त याद है. अभी बीते दिनों भोपाल में आयोजित एक आयोजन में भी भाग लिया था, घर पर रामायण का रोज पाठ भी करती हूं. मैं घर और पूरे गांव के लोगों को रोज शाम को रामायण सुनाती हूं."

10 साल की उम्र में मंच पर मचा रही धूम (ETV Bharat)

गायिका रितिका अग्निहोत्री के पिता कृष्णा अग्निहोत्री कहते हैं कि हमको हारमोनियम का शौक है और खेती भी करते हैं. शाम को बेटी रोज गीत सुनाती है और हम हारमोनियम बजाते हैं. पिछले 2 से 3 सालों से यह सिलसिला लगातार जारी है. आज बेटी के लिए कई मंचों से ऑफर आते हैं, नवरात्रि में बहुत बुकिंग रहती है. बेटी बहुत छोटी है, लेकिन उसके ऊपर सरस्वती माता का आशीर्वाद है.