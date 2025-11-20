अकबरपुर और गोसाईगंज स्टेशन पर दो मिनट ठहरेंगी यह दो ट्रेनें; जानें टाइमिंग और शेड्यूल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 6:55 AM IST
लखनऊ: रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए 15053/15054 छपरा-लखनऊ जंक्शन-छपरा एक्सप्रेस का अकबरपुर स्टेशन पर और 12225/12226 आजमगढ़-दिल्ली-आजमगढ़ एक्सप्रेस का गोसाईंगंज स्टेशन पर प्रयोग के तौर पर दो मिनट का ठहराव घोषित किया है.
इन ट्रेनों का ठहराव: छपरा से चलने वाली 15053 छपरा-लखनऊ एक्सप्रेस तत्काल प्रभाव से अकबरपुर स्टेशन पर 02.26 बजे पहुंचकर 02.28 बजे छूटेगी. लखनऊ जंक्शन से चलने वाली 15054 लखनऊ जंक्शन-छपरा एक्सप्रेस तत्काल प्रभाव से अकबरपुर स्टेशन पर 02.06 बजे पहुंचकर 02.08 बजे छूटेगी.
वहीं, आजमगढ़ से 20 नवंबर से चलने वाली 12225 आजमगढ़-दिल्ली एक्सप्रेस अब गोसाईंगंज स्टेशन पर 19.09 बजे पहुंचकर 19.11 बजे छूटेगी. दिल्ली से चलने वाली 12226 दिल्ली-आजमगढ़ एक्सप्रेस तत्काल प्रभाव से गोसाईंगंज स्टेशन पर 07.22 बजे पहुंचकर 07.24 बजे छूटेगी.
लखनऊ जंक्शन पर बन रहा कॉनकोर्स: पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ जंक्शन का काम पूरा होने पर यात्रियों को बेहतर यात्री सुविधाएं मिलेंगी. रेलवे की परिचालन सुविधाएं भी बढ़ेंगी.
रेलवे प्रशासन ने स्टेशन पुनर्विकास के तहत लखनऊ जंक्शन पर कॉनकोर्स का निर्माण किया जा रहा है. इस काम के लिए प्लेटफार्म संख्या 4-5 पर 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक इंजीनियरिंग काम किए जाएंगे. इस वजह से गाड़ियों का शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन किया जाएगा.
इसलिए 15009/15010 गोरखपुर-पीलीभीत-गोरखपुर एक्सप्रेस का इंजन रिवर्सल 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक डालीगंज में किया जाएगा. यह ट्रेन डालीगंज-लखनऊ जंक्शन के बीच निरस्त रहेगी.
15009 गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस डालीगंज स्टेशन में इंजन रिवर्सल के बाद 07.50 बजे छूटेगी. 15010 पीलीभीत-गोरखपुर एक्सप्रेस डालीगंज स्टेशन में इंजन रिवर्सल के बाद 22.50 बजे छूटेगी.
