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16 साल से सिंचाई योजना का इंतजार, 4 गांव को पहुंचना था लाभ, गुस्साए ग्रामीणों ने दी चेतावनी

साल 2010 में शुरू हुआ था सिंचाई योजना का काम, एनएचपीसी ने जल शक्ति विभाग के पास जमा करवाई है 2 करोड़ राशि.

Chhaninala Shauhal Shalwar lift irrigation scheme
छनीनाला-शौहल शलवाड़ उठाऊ सिंचाई योजना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 11:46 AM IST

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कुल्लू: जिला कुल्लू के विकास खंड बंजार की सैंज उप तहसील के तहत चार गांव 16 साल से सिंचाई सुविधा मिलने का इंतजार कर रहे हैं. कनोंन पंचायत में सिंचाई सुविधा की उम्मीद 16 साल से सरकारी फाइलों और अधूरे निर्माण के बीच अटकी हुई है. पंचायत के छनीनाला-शौहल शलवाड़ उठाऊ सिंचाई योजना के पूरा न होने से शौहल, शलवाड़, खराटला और छनीनाला गांवों के करीब 100 परिवार को इस सिंचाई योजना से लाभ मिलना है, लेकिन इस योजना के पूरा न होने का कारण इन गांवों की करीब 500 बीघा कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में घाटी के किसानों व बागवानों को आज भी आसमान से बरसने वाले पानी के भरोसे खेती-बागवानी करनी पड़ रही है.

जंग खा रही करोड़ों की मशीनरी और सामान

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार साल 2010 में एनएचपीसी ने इस सिंचाई योजना के निर्माण के लिए जल शक्ति विभाग को 2.32 करोड़ रुपए जमा करवाए थे. राशि मिलने के बाद ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जल्द ही उनके खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा, लेकिन डेढ़ दशक के बाद भी योजना अधूरी है. आरोप है कि निर्माण कार्य की रफ्तार इतनी धीमी है कि योजना के लिए लाई गई करोड़ों रुपयों की मशीनरी और अन्य सामान लंबे समय से पड़े-पड़े जंग खा रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में एनएचपीसी की परियोजना के लिए टनल निर्माण से पहले प्राकृतिक जल स्रोतों में पर्याप्त पानी उपलब्ध था. निर्माण के बाद कई स्रोतों में पानी कम हो गया. ऐसे में सिंचाई योजना ग्रामीणों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गई थी.

"कई बार समय पर बारिश न होने से खेतों में फसलों की पैदावार प्रभावित होती है. सेब, प्लम व अन्य फलदार पौधों को पर्याप्त पानी न मिलने से उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है. चार गांवों के परिवारों के लिए खेती और बागवानी आय का प्रमुख साधन होने के कारण अधूरी योजना सीधे उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रही है." - चौहान सिंह, स्थानीय ग्रामीण

हर बार मिला सिर्फ आश्वासन, अब प्रशासन को दी चेतावनी

स्थानीय निवासी हीरा सिंह का कहना है कि पर्याप्त सिंचाई पानी न मिलने से सेब, प्लम सहित अन्य फलदार पौधों के उत्पादन पर असर पड़ रहा है. चारों गांवों के बागवानों को लगातार आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. ग्रामीण देशराज ने बताया कि योजना के लिए कई बार अधिकारियों के सामने मामला उठाया गया, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर निर्माण कार्य में तेजी न लाई गई तो वे शिमला जाएंगे और मुख्यमंत्री के सामने पूरी स्थिति रखेंगे. ग्रामीण योजना की जांच करवाने, निर्माण कार्य में तेजी लाने और जल्द सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग कर रहे हैं.

"पिन पार्वती नदी में आई बाढ़ के कारण योजना का जल भंडारण टैंक क्षतिग्रस्त हो गया है. टैंक का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जा रहा है. टैंक का निर्माण पूरा होने के बाद सिंचाई योजना को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा." - गौरव शर्मा, अधिशाषी अभियंता, जल शक्ति विभाग लारजी

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