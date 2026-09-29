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16 साल से सिंचाई योजना का इंतजार, 4 गांव को पहुंचना था लाभ, गुस्साए ग्रामीणों ने दी चेतावनी

छनीनाला-शौहल शलवाड़ उठाऊ सिंचाई योजना ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला कुल्लू के विकास खंड बंजार की सैंज उप तहसील के तहत चार गांव 16 साल से सिंचाई सुविधा मिलने का इंतजार कर रहे हैं. कनोंन पंचायत में सिंचाई सुविधा की उम्मीद 16 साल से सरकारी फाइलों और अधूरे निर्माण के बीच अटकी हुई है. पंचायत के छनीनाला-शौहल शलवाड़ उठाऊ सिंचाई योजना के पूरा न होने से शौहल, शलवाड़, खराटला और छनीनाला गांवों के करीब 100 परिवार को इस सिंचाई योजना से लाभ मिलना है, लेकिन इस योजना के पूरा न होने का कारण इन गांवों की करीब 500 बीघा कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में घाटी के किसानों व बागवानों को आज भी आसमान से बरसने वाले पानी के भरोसे खेती-बागवानी करनी पड़ रही है.