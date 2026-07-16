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आगरा में शौचालय निर्माण के दौरान गिरा छज्जा, मलबे में 4 दबे, एक महिला की मौत

घायलों को अस्तपाल में भर्ती कराया गया, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

निर्माण के दौरान गिरा छज्जा, एक महिला की मौत
निर्माण के दौरान गिरा छज्जा, एक महिला की मौत (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 7:55 AM IST

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आगरा: लोहामंडी थाना क्षेत्र स्थित कटघर मोहल्ला में बुधवार देर शाम शौचालय निर्माण के दौरान मकान का जर्जर छज्जा भरभराकर गिर गया. हादसे में 4 लोग मलबे के नीचे दब गए. हादसे के बाद लोगों ने मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला और घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया, जिससे घर में हाहाकार मच गया. मृतका के परिजन में हादसे को लेकर आक्रोश है.

बता दें कि हादसा बुधवार देर शाम हुआ. क्षेत्रीय पार्षद हेमंत प्रजापति ने बताया कि उन्हें हादसे की सूचना मिली कि मकान संख्या 31/171, कटघर निवासी मवासी लाल के मकान में छज्जे के ऊपर शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान जर्जर छज्जा अचानक टूटकर नीचे गिर गया, जिसके मबले में लक्ष्मी देवी (65), लाडो (60), मुन्नी देवी (50) और राकेश (45) मलबे में दब गए हैं. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से पहले मलबे में दबे सभी घायलों को निकाला, फिर उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा.

एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि हादसे में उपचार के दौरान डॉक्टरों ने 50 वर्षीय मुन्नी देवी को मृत घोषित कर दिया. जबकि अन्य तीन घायलों का उपचार जारी है.

हादसे की सूचना पर मृतका मुन्नी देवी के परिजन भी पहुंच गए. मृतका के बेटे दीपक और राम ने पुलिस को बताया कि मां मुन्नी देवी शाम को बाजार जाने की कहकर निकली थीं. काफी देर तक जब मां घर नहीं लौटीं तो उनकी तलाश शुरू की, तभी छज्जा गिरने की घटना की जानकारी हुई. जहां पर पता चला कि मां भी छज्जा के नीचे खड़ी, तभी हादसा हुआ. आरोप है कि मकान मालिक ने मलबे में दबे अपने परिजन तो निकाल लिए, मगर मेरी मां को मलबा में दबा छोड़ गए. मां की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा. मकान जर्जर है. इसके बाद भी निर्माण किया जा रहा था. मैं इस हादसे में मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराउंगा.

एसीपी गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने मृतका का शव में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू की. घटना के बाद एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया है. प्रारंभिक जांच में निर्माण कार्य के दौरान जर्जर छज्जा गिरना हादसे का कारण माना जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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