किसान के साथ की मारपीट, जांच में जुटी पुलिस, जानिए पूरा मामला

बिजली विभाग के जेईएन ने किसान के साथ की मारपीट. बहस के बाद हुई दोनों के बीच हाथापाई...

Baran Police
आदर्श पुलिस थाना (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 24, 2025 at 4:30 PM IST

बारां: जयपुर विद्युत वितरण निगम के छबड़ा सहायक अभियंता कार्यालय में अपने काम को लेकर गए एक किसान के साथ सोमवार को विभाग के कनिष्ठ अभियंता द्वारा मारपीट कर दी गई. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि किसान अपने खेती-बाड़ी के किसी काम को लेकर जेईएन के पास गया था.

पुलिस के अनुसार बापचा थाना क्षेत्र निवासी निवासी किसान धीरज लोधा अपने कृषि कार्य के लिए केबल आदि आवश्यक समान लेने के लिए बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता रजनीश चावला के पास गए थे, जहां किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई. जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हो गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में बिजली विभाग के सहायक अभियंता रजनीश चावला किसान धीरज लोधा के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं. वहीं, बाहर मौजूद अन्य किसान बीच बचाव कर रहे हैं. इस मामले में छबड़ा थाना अधिकारी राजेश खटाना ने बताया कि घटनाक्रम सोमवार का है और दोनों तरफ से रिपोर्ट आई है. प्रथम दृष्टया मामले में यह सामने आ रहा है कि किसान धीरज लोधा के द्वारा कनिष्ठ अभियंता रजनीश चावला से अभद्रता की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर दोनों में कहासुनी हो गई.

उसके बाद यह घटनाक्रम हुआ है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. हम मामले की पूरी तरह से जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का बयान सामने आया है. उन्होंने घटना की निंदा करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है.

