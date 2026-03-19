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धमतरी में चेट्रीचंड्र महोत्सव, महिलाओं की भव्य स्कूटर रैली बनी आकर्षण, मेयर भी हुए शामिल

झूलेलाल जयंती के मौके पर 800 महिलाओं की भव्य स्कूटर रैली ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी में चेट्रीचंड्र महोत्सव, महिलाओं की भव्य स्कूटर रैली बनी आकर्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिला स्कूटर रैली की शुरुआत शहर के प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर से पूजा-अर्चना के साथ की गई. इसके बाद महिलाएं स्कूटर पर सवार होकर पूरे जोश और उत्साह के साथ शहर में निकलीं. सिंध शक्ति महिला संगठन की महिलाओं ने बताया कि यह आयोजन पिछले 10 वर्षों से लगातार किया जा रहा है. खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में महिला स्कूटर रैली की शुरुआत भी धमतरी से ही हुई थी, जो अब एक परंपरा बन चुकी है.

धमतरी: जिले में सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल जयंती के अवसर पर चेट्रीचंड्र महोत्सव बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर शहर में कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें महिलाओं की स्कूटर रैली मुख्य आकर्षण रही.

पारंपरिक वेशभूषा ने बढ़ाया आकर्षण

रैली में शामिल सभी महिलाएं सफेद रंग के कपड़ों और भगवा पगड़ी में नजर आईं. उनकी एक जैसी पारंपरिक वेशभूषा ने पूरे आयोजन को और भी खास बना दिया. यह दृश्य शहर में सांस्कृतिक एकता और धार्मिक भावना का प्रतीक बना.

झूलेलाल जयंती के मौके पर धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल में रंगा नजर आया शहर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

800 से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी

इस साल करीब 800 महिलाओं ने स्कूटर रैली में हिस्सा लिया. वहीं, 200 बुजुर्ग महिलाओं के लिए लगभग 50 ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई, ताकि वे भी इस आयोजन का हिस्सा बन सकें.

महापौर भी हुए शामिल

इस आयोजन में धमतरी के महापौर रामू रोहरा भी शामिल हुए. वे डीजे की धुन पर महिलाओं के साथ झूमते नजर आए और पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया.

शहर के प्रमुख मार्गों से निकली रैली

रैली करीब डेढ़ किलोमीटर तक निकाली गई. यह मां विंध्यवासिनी मंदिर से शुरू होकर रामबाग, गणेश चौक, सदर बाजार होते हुए घड़ी चौक पहुंची. पूरे रास्ते में लोगों ने जगह-जगह रैली का स्वागत किया.

धमतरी में चेट्रीचंड्र महोत्सव, महिलाओं की भव्य स्कूटर रैली बनी आकर्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महाआरती के साथ हुआ समापन

घड़ी चौक में भगवान झूलेलाल के चित्र पर माल्यार्पण और महाआरती के साथ रैली का समापन हुआ. जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूब गया. महिलाओं का उत्साह, अनुशासन और आस्था इस आयोजन की खास पहचान बनकर सामने आई.