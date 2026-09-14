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सीजीपीएससी घोटाला : एडीएम चेतन बोरघरिया के बैंक खातों में मिले लेनदेन के रिकॉर्ड, रिजॉर्ट में करवाई गई मेन्स की तैयारी

सीजीपीएससी घोटाला में अरेस्ट हुए एडीएम चेतन बोरघरिया के बैंक खातों में लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन मिला है.

Chetan Borgharia role in CGPSC
एडीएम चेतन बोरघरिया के बैंक खातों में मिले लेनदेन के रिकॉर्ड (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 14, 2026 at 7:20 PM IST

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रायपुर : ED ने 11 सितंबर को बलरामपुर के एडिशनल कलेक्टर चेतन बोरघरिया को सीजीपीएससी घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है. चेतन बोरघरिया 16 सितंबर तक ED की रिमांड में हैं. वे छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय में तत्कालीन OSD और वर्तमान में बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर तैनात हैं. उनकी गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है. यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2020 और 2021 में कथित अनियमितताओं और हेरफेर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में हुई.




सीबीआई कर रही मामले की जांच

ED ने ये जांच EOW/ACB रायपुर की दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी. यह FIR CGPSC राज्य सेवा परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, हेरफेर और अनियमितताओं के संबंध में दर्ज हुई थी. बाद में मुख्य अपराध की जांच CBI ने अपने हाथ में ले ली. CBI ने CGPSC के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की और बाद में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की.


3 करोड़ से ज्यादा रुपए की अवैध वसूली का आरोप
ED की जांच में पता चला है कि उत्कर्ष चंद्राकर, अनिल चंद्राकर और डॉ. विकास चंद्राकर ने CGPSC राज्य सेवा परीक्षा, 2021 के कई उम्मीदवारों से कथित तौर पर 3 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध रकम वसूली थी. उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी कथित पहुंच और प्रभाव का इस्तेमाल करके उम्मीदवारों को पहले से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने और उनका चयन सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया था. जांच में यह भी पता चला कि ऐसे भरोसे दिलाने के लिए चेतन बोरघरिया के नाम और आधिकारिक पद का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जो उस समय मुख्यमंत्री कार्यालय में OSD के पद पर तैनात थे.


परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को करवाई गई तैयारी

ED की जांच में यह भी सामने आया कि परीक्षाओं से पहले कुछ उम्मीदवारों को कथित तौर पर लीक हुए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे. प्रारंभिक परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को रायपुर के सिद्धि विनायक मैरिज पैलेस में इकट्ठा किया गया था. जहां उन्हें कथित तौर पर लीक हुआ प्रश्न पत्र बांटा गया था. इसके बाद, उम्मीदवारों को बारनवापारा सैंक्चुअरी रिजॉर्ट में ठहराया गया. जहां उन्हें कथित तौर पर मुख्य परीक्षा से संबंधित लीक हुए प्रश्न पत्रों के आधार पर कोचिंग दी गई थी. वित्तीय जांच से पता चला कि संबंधित अवधि के दौरान चेतन बोरघरिया के बैंक खाते में 170 ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 66.64 लाख रुपये नकद जमा किए गए थे. जांच में चेतन बोरघरिया और उत्कर्ष चंद्राकर के बीच कई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का भी पता चला है.


1 सितंबर को ED ने मारी थी रेड
इससे पहले, ED ने PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत 1 सितम्बर 2026 को चेतन बोरघरिया के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था. तलाशी के दौरान, मोबाइल फोन समेत कई डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त किए गए थे. जब्त किए गए डिजिटल डिवाइस की फोरेंसिक जांच से चेतन बोरघरिया और उत्कर्ष चंद्राकर के बीच बातचीत का पता चला. जिसमें मुख्य रूप से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और पैसे की वापसी भुगतान की मांग शामिल थी. जांच में M/s Figurecave E-Com (OPC) Private Limited से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का भी पता चला है. शक है कि इस कंपनी का इस्तेमाल फंड की लेयरिंग और उसे इधर-उधर करने के लिए किया गया था.




जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूत जिनमें डिजिटल सबूत, बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन और PMLA, 2002 के तहत दर्ज बयान शामिल हैं. इससे पता चला कि चेतन बोरघरिया अपराध से हासिल हुई रकम से जुड़ी प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल थे. जैसे उसे हासिल करना, अपने पास रखना, छिपाना और इस्तेमाल करना. इसके आधार पर, चेतन बोरघरिया को 11 सितम्बर को PMLA, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया. चेतन बोरघरिया को रायपुर की स्पेशल कोर्ट (PMLA) के सामने पेश किया गया. जिसने आगे की जांच के लिए छह दिन की ED कस्टडी मंजूर की.


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