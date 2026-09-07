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पिता के अधूरे सपने को बेटे ने किया साकार, वर्दी में निखिल को देख पिता ने कंधे पर उठाकर मनाया जश्न

बिहार के नवादा जिले के सकरा गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार के लिए 5 सितंबर का दिन जिंदगी के सबसे भावुक पलों में शामिल हो गया. बता दें कि धर्मेंद्र कुमार भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर सेवा दे चुके हैं. सैन्य सेवा के दौरान वे 23 राष्ट्रीय राइफल्स में कैप्टन निखिल की प्लाटून में तैनात थे. कैप्टन निखिल के नेतृत्व, अनुशासन और सैन्य व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए.

5 सितंबर 2026 को ऐसा दिन आया, जो एक पिता के लिए गर्व का पल रहा. चेन्नई स्थित ओटीए में पासिंग आउट परेड के दौरान निखिल सेना की वर्दी पहनी तो पिता की आंखों में गर्व छलक उठा. भावुक पल में पिता ने वर्दीधारी बेटे को सलामी दी. निखिल ने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. इसके बाद पिता ने बेटे को कंधे पर उठाकर खुशी का इजहार किया.

नवादा: भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त नायब सूबेदार धर्मेंद्र कुमार सेना में अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना अधूरा रह गया. उन्होंने ठान लिया था कि वे अपने बेटे को सैन्य अधिकारी बनाएंगे. उन्होंने बपचन से ही निखिल की पढ़ाई और तैयारी के दौरान अनुशासन, मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण की सीख दी.

धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि वे सेना में रहते हुए तय कर लिया था कि यदि उनके घर बेटा का जन्म हुआ तो उसका नाम निखिल रखेंगे. साल 2002 में उनके घर में बेटा का जन्म हुआ. उन्होंने अपना पहला सपना पूरा किया और बेटे का निखिल रखा. करीब 24 साल बाद वही नाम धर्मेंद्र कुमार के लिए गर्व की वजह बन गया. जब बेटे निखिल कुमार सेना में अधिकारी बन गए.

बेटे निखिल को प्यार करती मां (ETV Bharat)

"मैं भी सैन्य अधिकारी बनना चाहता था, परंतु यह सपना पूरा नहीं हो सका था. इसके पश्चात बेटे को अधिकारी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया. बेटे की पढ़ाई और तैयारी के दौरान अनुशासन तथा लक्ष्य के प्रति समर्पण की सीख दी. निखिल की इस सफलता ने अधूरे सपने को सच कर दिखाया है." -धर्मेंद्र कुमार, सेवानिवृत्त नायब सूबेदार

दूसरे प्रयास में हासिल की सफलता

निखिल कुमार ने अपने दूसरे प्रयास में सैन्य अधिकारी बनने में सफलता हासिल की है. उनकी 12वीं तक की पढ़ाई आर्मी स्कूल में हुई. पढ़ाई के साथ वे फुटबॉल में भी सक्रिय रहे और कर्नाटक की अंडर-16 टीम का प्रतिनिधित्व किया. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की और स्नातक के बाद सेना में अधिकारी बनने की तैयारी शुरू की. दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की. 5 सितंबर को चेन्नई ओटीए में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर कमिशन प्राप्त किया.

सेना अधिकारी निखिल कुमार (ETV Bharat)

2015 में सेना से सेवानिवृत्त हुए थे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र कुमार वर्ष 2015 में भारतीय सेना से नायब सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए. सैन्य सेवा के दौरान वे कमांडो दस्ते का हिस्सा भी रहे. सेवानिवृत्ति के बाद वे बेंगलुरु में रह रहे हैं और मिलिट्री एवं डिफेंस से जुड़े कार्यों में संलग्न हैं. वे एक सिक्योरिटी कंपनी में पार्टनर भी हैं. निखिल की मां अर्चना रानी बेंगलुरु में निजी शिक्षिका हैं. निखिल परिवार के इकलौते बेटे हैं.

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