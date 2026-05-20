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दवा विक्रेताओं की हड़ताल का हिमाचल में भी दिखा असर, ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बंद रही सभी मेडिकल शॉप

दवा विक्रेता की हड़ताल के कारण आज शिमला शहर में सभी मेडिकल दुकान बंद है. शिमला के संजौली, लक्कड़ बाजार, मॉल रोड, छोटा शिमला सहित सभी जगहों पर दवा दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर रखी है. शिमला के दवा विक्रेताओं का कहना है कि धड़ल्ले से ऑनलाइन दवाओं बिक्री और होम डिलीवरी की जा रही है. जो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है. इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा अपनाई जा रही अत्यधिक छूट की अनुचित नीति के कारण पारंपरिक व लाइसेंसधारी छोटे केमिस्ट्स के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. यदि सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानीं, तो इस सांकेतिक हड़ताल को अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदल दिया जाएगा.

20 मई को AIOCD के आह्वान पर देशभर में मेडिकल दूकानदार हड़ताल हैं. AIOCD का कहना है कि अवैध एवं अनियंत्रित ऑनलाइन दवा बिक्री और ई-फार्मेसी के बढ़ते चलन से न सिर्फ केमिस्ट और दवा वितरकों को नुकसान है, बल्कि इससे मरीजों के जान को भी खतरा है. क्योंकि ऑनलाइन दवा बिक्री में दवाइयों की गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं होती. वहीं, ई-फार्मेसी कंपनियों द्वारा बिना किसी वैध और सत्यापित चिकित्सीय पर्चे के भी दवाओं की डिलीवरी कर देते हैं.

शिमला: देशभर में अवैध एवं अनियंत्रित ऑनलाइन दवा बिक्री और ई-फार्मेसी के बढ़ते चलन के खिलाफ आज ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी सभी मेडिकल स्टोर बंद रहे. ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में चल रही केमिस्ट हड़ताल का असर पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है. शिमला, कुल्लू, हमीरपुर और बिलासपुर में मेडिकल स्टोर बंद रहने से मरीजों और उनके परिजनों को दवाइयों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. सुबह से ही लोग दवाइयों की तलाश में इधर-उधर भटकते नजर आए.

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में भी मरीज दवाइयां के लिए भटकते हुए नजर आए. कुल्लू में दवा विक्रेता संघ ने सभी दवाइयां के दुकान बंद रखने का आह्वान किया था और जिला कुल्लू में सभी दवाइयां की दुकान भी बंद रही. वहीं, ढालपुर अस्पताल में सरकारी दवा की दुकान में सभी दवाइयां न मिलने के चलते मरीज निराश नजर आए.

कुल्लू जिले में भी बंद रही दवा की दुकानें (ETV Bharat)

ढालपुर अस्पताल पहुंचे मरीज हेमराज का कहना है, 'उन्होंने यहां पर वो इलाज के लिए आए थे. जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें दवाइयां लिखकर दी, लेकिन जब वह अस्पताल में सरकारी दवा की दुकान पर पहुंचे तो वहां पर कई दवाइयां उपलब्ध नहीं थी. ऐसे में जब वह बाहर बाजार निकले तो यहां पर सभी मेडिकल स्टोर भी बंद थे, जिसके चलते उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा'. मंडी जिला के बाली चौकी से आई रितु देवी ने बताया, 'उनकी दादी अस्पताल में भर्ती है. जो दवाइयां डॉक्टर ने लिखी है, वह अस्पताल में नहीं मिल रही है. ऐसे में उन्होंने कुल्लू शहर के विभिन्न बाजारों का निरीक्षण किया, लेकिन सभी जगह पर दवाइयों की दुकान बंद थी. जिसके चलते उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ा'. ढालपुर में शीतला मेडिकल स्टोर के संचालक जतिन ने बताया, 'देशभर में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद रखे गए हैं. जिला कुल्लू में भी सभी दवाइयां की दुकान बंद है. ऑनलाइन दवा बिक्री के माध्यम से बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां बेची जा रही है और कुछ नशीली दवाएं भी ऑनलाइन बिक रही है. इसका पूरे देश भर में मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा विरोध किया जा रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार भी जल्द इस पर कड़े नियमों को लागू करें'.

हमीरपुर में भी दिखा दवा विक्रेताओं की हड़ताल का असर

देशभर में ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में चल रही केमिस्ट हड़ताल का असर बुधवार को हमीरपुर में भी साफ देखने को मिला. हिमाचल प्रदेश राज्य केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के आह्वान पर हमीरपुर जिले के निजी मेडिकल स्टोर पूरी तरह बंद रहे. मेडिकल स्टोर बंद रहने से मरीजों और उनके परिजनों को दवाइयों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई मरीज सरकारी दवा दुकानों पर पहुंचे, लेकिन वहां भी सभी जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं थीं. खासतौर पर जीवनरक्षक दवाइयों और इंजेक्शनों की कमी ने मरीजों की चिंता बढ़ा दी. हमीरपुर के स्थानीय लोगों ने कहा, 'यदि किसी मरीज की अचानक तबीयत बिगड़ जाए तो ऐसी स्थिति में समय पर दवा मिलना बेहद जरूरी होता है, लेकिन निजी मेडिकल स्टोर बंद होने के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

मेडिकल स्टोर बंद होने से मरीजों की बढ़ी परेशानी (ETV Bharat)

दवा लेने पहुंचे अश्वनी ने बताया, 'वह सुबह इमरजेंसी में जरूरी दवा लेने पहुंचे थे, लेकिन सरकारी दुकान पर दवा उपलब्ध नहीं थी. इसके बाद जब वह निजी मेडिकल स्टोरों पर पहुंचे तो सभी दुकानें बंद थी. उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए. ताकि मरीजों को समय पर दवाइयां मिल सकें'.

वहीं राजेश कुमार और अशोक ने बताया कि वे पीजीआई चंडीगढ़ से इलाज करवा रहे हैं. उन्हें रोजाना दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है. हड़ताल के कारण उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी. सरकार को केमिस्ट्स की मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए और इसका उचित समाधान निकालना चाहिए.

मेडिकल स्टोर संचालक अशोक गुप्ता ने कहा, 'हड़ताल से मरीजों को परेशानी जरूर होगी, लेकिन सरकार को भी उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. ऑनलाइन दवा बिक्री के कारण छोटे केमिस्ट्स का कारोबार प्रभावित हो रहा है. इस पर नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाना जरूरी है'.

ऑनलाइन दवा बिक्री के जरिए बिना वैध और सत्यापित चिकित्सकीय पर्चे के दवाइयां बेची जा रही हैं, जिससे नशीली दवाओं के दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है. इससे युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स द्वारा भारी छूट दिए जाने से छोटे और लाइसेंसधारी केमिस्ट्स आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. केमिस्ट समुदाय ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मरीजों की सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और लाखों छोटे लाइसेंसधारी केमिस्ट्स एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ऑनलाइन दवा बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण और सख्त नियम लागू किए जाएं:- हरीश शर्मा, प्रधान, हमीरपुर जिला केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन

बिलासपुर में भी दवा के लिए मरीज रहे परेशान

बुधवार को केमिस्ट और ड्रगिस्ट संगठनों द्वारा किए गए बंद का असर बिलासपुर क्षेत्र में भी देखने को मिला. खासकर कोठीपुरा स्थित एम्स बिलासपुर के आसपास मौजूद मेडिकल स्टोर पूरी तरह बंद रहे, जिससे अस्पताल पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. एम्स में उपचार के लिए दूर-दराज क्षेत्रों से पहुंचे मरीजों को जरूरी दवाइयां नहीं मिल सकीं. कई लोगों को दवाइयों के लिए इधर-उधर भटकना पड़ा. जबकि कुछ मरीजों को बिना दवा लिए ही वापस लौटना पड़ा. मरीजों के परिजनों ने बताया कि अस्पताल में जांच और उपचार के बाद डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां आसपास उपलब्ध नहीं हो पाने से काफी परेशानी हुई.

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