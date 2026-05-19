प्रदेश में कल बंद रहेंगे मेडिकल स्टोर, ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में केमिस्ट्स की हड़ताल
केमिस्ट एसोसिएशन ने कहा, ऑनलाइन दवा कारोबार से होलसेल और रिटेल दवा कारोबार में 25 से 30 फीसदी की गिरावट आई.
Published : May 19, 2026 at 8:40 PM IST
अजमेर/ कुचामन सिटी: ऑनलाइन दवा कारोबार के खिलाफ देशभर में 20 मई को केमिस्ट्स (दवा विक्रेता) एक दिवसीय बंद रखेंगे. इस दौरान अजमेर एवं कुचामन-डीडवाना समेत प्रदेश भर में बुधवार को मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे. अजमेर केमिस्ट एसोसिएशन का आरोप है कि ऑनलाइन दवा बेचने से कानून का उल्लंघन हो रहा है. कई दवाइयां ग्राहक तक पहुंचने तक खराब हो जाती हैं. ऑनलाइन कारोबार से नशीली दवा का प्रचलन भी बढ़ा है. एसोसिएशन ने कहा कि ऑनलाइन दवा के कारोबार से होलसेल और रिटेल दवा के कारोबार में 25 से 30 फीसदी की कमी आई है. यही वजह है कि केंद्र सरकार से दवा की ऑनलाइन बिक्री बंद करने की मांग की जा रही है.
अजमेर केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव मदन बाहेती ने बताया कि केमिस्ट एसोसिएशन जन स्वास्थ्य और रोजगार की चिंता है. देशभर में दवा के होलसेल और रिटेल व्यापारी 20 मई को एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे. सभी आउटडोर दवा की दुकान बंद रहेगी.आपात स्थिति को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के भीतर की दुकान खुली रहेगी. हड़ताल केवल व्यापार का नहीं, बल्कि जन स्वास्थ्य और मरीजों की सुरक्षा का भी विषय है. दवा के ऑनलाइन कारोबार पर कोई अंकुश नहीं है, जबकि दवा की दुकान पर समय-समय पर निरीक्षण होते रहते हैं. दवा की एक्सपायरी डेट और गुणवत्ता पर लगातार मॉनिटरिंग होती है, जबकि ऑनलाइन दवा की बिक्री में ऐसा नहीं है. ऑनलाइन दवा कारोबार कानून का उल्लंघन है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को मांगपत्र सौंपा था.अब हड़ताल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांग पत्र सौंपेंगे और ऑनलाइन दवा कारोबार बंद करने की मांग करेंगे. अजमेर जिले में 1200 दवा दुकानें हैं, जो बुधवार को बंद रहेगी. हड़ताल के बाद भी सरकार ने अनसुनी की तो अनिश्चितकालीन हड़ताल से भी पीछे नहीं हटेंगे.
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ये लगाए आरोप: अजमेर केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव बाहेती ने बताया कि ऑनलाइन कारोबार से दवा के होलसेल और रिटेल कारोबार पर 25 से 30 फीसदी की बिक्री प्रभावित हुई. फर्जी पर्चियां बनाकर मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है. फर्जी और गैर प्रमाणित ऑनलाइन परामर्श मरीज को गुमराह कर रहे हैं. एंटीबायोटिक्स, साइकॉट्रॉपिक दवाइयां, आपिओइइस और शेड्यूल H, H1, X दवाइयां बिना उचित जांच पड़ताल के बेची जा रही है. एक ही परची का कई बार उपयोग कर बार-बार दवाइयां ऑनलाइन खरीदी जा रही है. नशे की आदत डालने वाली दवाओं की आसान ऑनलाइन उपलब्धता युवाओं में लत और दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है.
नावां में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन: उधर, ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के नेतृत्व में देश भर के दवा व्यापारियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के भारी छूट, नकली दवाओं के खतरे और बिना उचित सत्यापन के दवाओं की डिलीवरी के विरोध में मोर्चा खोल दिया. कुचामन जिले के नावां में केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रामनिवास ने कहा कि नावां सिटी केमिस्ट्स एसोसिएशन ने विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को SDM दिव्या सोनी को ज्ञापन सौंपा. बुधवार को एक दिवसीय बंद की घोषणा की. दवा दुकानें बंद रखी जाएंगी. रामनिवास ने कहा कि ऑनलाइन घर-घर पहुंचाई जा रही दवा में मिलावट एवं नकली दवा की आशंका रहती है. ऑनलाइन कंपनियां 30 से 40 प्रतिशत की छूट देकर दवा बेच रही हैं. इससे छोटे दवा विक्रेताओं का व्यापार प्रभावित हो रहा है. जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने कहा, बंद के दौरान सहायक औषधि नियंत्रक को आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों, आपातकालीन स्वास्थ्य उत्पादों, चिकित्सकीय सामग्री तथा स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. जिले के सभी शासकीय अस्पताल, निजी नर्सिंग होम एवं अस्पताल फार्मेसी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र तथा धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स नियमित रूप से खुले रहेंगे. आवश्यक दवाएं उपलब्ध रहेंगी.
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