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रसायन शास्त्र शिक्षक भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित, इतने उम्मीदवारों का चयन, यहां देख सकते हैं रिजल्ट

चयनित उम्मीदवारों की सूची को आयोग ने सार्वजनिक कर दिया है, जिससे भर्ती में शामिल अभ्यर्थी अपने परिणाम की स्थिति जान सकेंगे.

Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 8:47 AM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने शिक्षा विभाग में रसायन शास्त्र शिक्षकों के 78 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. पोस्ट कोड-26018 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद आयोग ने अंतिम परिणाम जारी किया है. परिणाम जारी होने के साथ ही रसायन शास्त्र शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है.

रसायन शास्त्र शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी

एचपीआरसीए के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि, "पोस्ट कोड-26018 के तहत रसायन शास्त्र शिक्षकों के 78 पदों को भरने के लिए कुल 2439 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 1963 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया. परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर 207 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था. आयोग की ओर से इन उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच 11 और 12 अगस्त को निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई."

यहां देख सकते हैं परिणाम

दस्तावेजों की जांच के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्रों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया गया. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने 78 उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन कर लिया है. चयनित उम्मीदवारों की सूची को आयोग ने सार्वजनिक कर दिया है, जिससे भर्ती में शामिल अभ्यर्थी अपने परिणाम की स्थिति जान सकेंगे. सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि अंतिम परिणाम में सभी उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों का विवरण उपलब्ध करवाया गया है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. आयोग ने परिणाम से संबंधित पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है.

HPRCA की आधिकारिक वेबसाइट पर आगामी सूचना

रसायन शास्त्र शिक्षक के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी लंबे समय से अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे थे. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया पूरी होने के साथ अब 78 उम्मीदवारों के चयन का रास्ता साफ हो गया है. आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित चरणों के अनुसार परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और अंतिम चयन की प्रक्रिया पूरी की है. आयोग की ओर से जारी अंतिम परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों के नाम और रोल नंबर के साथ उनके अंकों की जानकारी भी दी गई है. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि परिणाम और भर्ती से संबंधित आगामी किसी भी सूचना के लिए एचपीआरसीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी निर्देशों को ही देखें. इस भर्ती के माध्यम से शिक्षा विभाग में रसायन शास्त्र शिक्षकों के 78 पद भरे जाएंगे.

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