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गाजियाबाद में कल बंद रहेगी केमिस्ट शॉप्स, AIOCD के आह्वान पर एक दिवसीय हड़ताल; ये है मुख्य वजह

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में बुधवार को दवा विक्रेता एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे. ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के आह्वान पर एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है. हालांकि, इस बीच अस्पतालों में संचालित होने वाले मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी केमिस्ट शॉप खुली रहेगी.

गाजियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजदेव त्यागी ने बताया, ''हमारे द्वारा केंद्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष बार-बार निवेदन करने के बावजूद, औषधि व्यापार एवं जन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले गंभीर मुद्दे अब तक अनसुलझे हैं. यह स्थिति अब अत्यंत चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है, जिससे देश भर के 12.40 लाख से अधिक केमिस्ट्स तथा लगभग 4 से 5 करोड़ आश्रितों की आजीविका पर संकट उत्पन्न हो गया है. लंबे समय से लंबित मुद्दों के विरोध स्वरूप 20 मई को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद का आह्वान किया है.''

गाजियाबाद में बुधवार को बंद रहेगी केमिस्ट शॉप्स (ETV Bharat)

राजदेव त्यागी ने ये भी बताया, गाजियाबाद में तकरीबन 3600 रजिस्टर्ड केमिस्ट शॉप है. सभी केमिस्ट शॉप राष्ट्रीय आह्वान के तहत बंद रहेगी. हालांकि, इस बीच अस्पतालों में संचालित इमरजेंसी केमिस्ट शॉप का संचालन सामान्य रूप से रहेगा. उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों पर जल्द ठोस कदम नहीं उठाती है तो आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर मजबूती के साथ बड़े संघर्ष की तैयारी की जाएगी.