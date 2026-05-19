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गाजियाबाद में कल बंद रहेगी केमिस्ट शॉप्स, AIOCD के आह्वान पर एक दिवसीय हड़ताल; ये है मुख्य वजह

ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने बुधवार को देशभर में मेडिकल स्टोर बंद रखने का आह्वान किया है.

गाजियाबाद में बुधवार को बंद रहेगी केमिस्ट शॉप्स
गाजियाबाद में बुधवार को बंद रहेगी केमिस्ट शॉप्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 19, 2026 at 8:49 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में बुधवार को दवा विक्रेता एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे. ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के आह्वान पर एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है. हालांकि, इस बीच अस्पतालों में संचालित होने वाले मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी केमिस्ट शॉप खुली रहेगी.

गाजियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजदेव त्यागी ने बताया, ''हमारे द्वारा केंद्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष बार-बार निवेदन करने के बावजूद, औषधि व्यापार एवं जन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले गंभीर मुद्दे अब तक अनसुलझे हैं. यह स्थिति अब अत्यंत चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है, जिससे देश भर के 12.40 लाख से अधिक केमिस्ट्स तथा लगभग 4 से 5 करोड़ आश्रितों की आजीविका पर संकट उत्पन्न हो गया है. लंबे समय से लंबित मुद्दों के विरोध स्वरूप 20 मई को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद का आह्वान किया है.''

गाजियाबाद में बुधवार को बंद रहेगी केमिस्ट शॉप्स (ETV Bharat)

राजदेव त्यागी ने ये भी बताया, गाजियाबाद में तकरीबन 3600 रजिस्टर्ड केमिस्ट शॉप है. सभी केमिस्ट शॉप राष्ट्रीय आह्वान के तहत बंद रहेगी. हालांकि, इस बीच अस्पतालों में संचालित इमरजेंसी केमिस्ट शॉप का संचालन सामान्य रूप से रहेगा. उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों पर जल्द ठोस कदम नहीं उठाती है तो आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर मजबूती के साथ बड़े संघर्ष की तैयारी की जाएगी.

एसोसिएशन की मुख्य मांगे

  • अवैध ई-फार्मेसी संचालन एवं दिनांक 28.08.2018 की अधिसूचना GSR 817(E) की वापसी.
  • बड़े कॉर्पोरेट्स द्वारा प्रीडेटरी मूल्य निर्धारण (Predatory Pricing) पर रोक.

गाजियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जयदीप गुप्ता के मुताबिक, अवैध ई-फार्मेसियों की अनियंत्रित वृद्धि और बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा प्रिडेटोरी मूल्य निर्धारण की प्रवृत्तियां स्थापित औषधि वितरण प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है. ये परिस्थितियां न केवल छोटे एवं मध्यम केमिस्ट्स के अस्तित्व के लिए खतरा हैं, बल्कि निम्न कारणों से जनस्वास्थ्य के लिए भी गंभीर जोखिम उत्पन्न करती है.

जयदीप गुप्ता ने आगे बताया, औषधि कोई सामान्य वस्तु नहीं है, यह सीधे रोगी की सुरक्षा से जुड़ा विषय है. इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता जनस्वास्थ्य पर गंभीर दुष्परिणाम डाल सकती है. इसके अतिरिक्त, बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा अत्यधिक छूट के माध्यम से अपनाई जा रही प्रिडेट्री मूल्य (हिंसक मूल्य) निर्धारण की नीतियां निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को विकृत कर रही हैं, जिससे छोटे केमिस्ट्स के लिए अस्तित्व बनाए रखना कठिन होता जा रहा है और बाजार का वातावरण अस्थिर एवं असंतुलित बन रहा है.

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