गोरखपुर में दवा दुकानदार पर चाकू से जानलेवा हमला, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
पुरानी दुश्मनी में दिया वारदात को अंजाम, पीड़ित की हालत गंभीर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 1:56 PM IST
गोरखपुर: सहजनवा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश ने सोमवार देर रात खूनी रूप ले लिया. मेडिकल स्टोर संचालक पर घर लौटते समय घात लगाकर बैठे हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
हमले की वारदात से सनसनी: सहजनवा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत विडार निवासी सुमित सिंह चड़राव चौराहे पर मेडिकल स्टोर संचालित करते हैं. रोज की तरह वह देर रात दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे. आरोप है कि रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे युवकों ने उन्हें रोक लिया और देखते ही देखते धारदार चाकू से हमला बोल दिया. हमले में सुमित गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.
करीब दस दिन पहले गांव से गई एक बारात में सुमित का कुछ युवकों से विवाद हो गया था. उसी विवाद की रंजिश में यह हमला किया गया है.- आर्यन सिंह, पीड़ित के भाई
पीड़ित की हालत गंभीर: घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. खून से लथपथ सुमित को तत्काल सीएचसी ठर्रापार ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें गोरखपुर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.
एक्शन में पुलिस: सहजनवा पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पीड़ित पक्ष की तहरीर पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं.
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार विशेष टीमें गठित की गई हैं. संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.- केएन आनंद, सीओ, गीडा
घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस एहतियात के तौर पर क्षेत्र में निगरानी बढ़ाए हुए है.
यह भी पढ़ें: गोरखपुर में एसटीएफ और पुलिस से मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मुस्तफिजुल ढेर, मुख्य आरक्षी को भी लगी गोली
यह भी पढ़ें: गोरखपुर में 11 ट्रेनें रहेंगी निरस्त, 16 का बदलेगा मार्ग, इन तिथियों में यात्रा पर हैं तो रखें ख्याल