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यूपी में तैयार हो रही अत्याधुनिक लैब, पानी में घुले माइक्रोप्लास्टिक और PFAS जैसे केमिकल की होगी जांच

पानी में घुले माइक्रोप्लास्टिक और PFAS जैसे केमिकल की होगी जांच. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) पेयजल की क्वालिटी जांच व्यवस्था को और अधिक बेहतर करने की दिशा में काम कर रहा है. भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. जल निगम (ग्रामीण) की तरफ से विश्वस्तरीय परीक्षण सुविधाओं से लैस नई स्टेट लैबोरेटरी भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका कार्य तेजी से पूर्ण कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. नई स्टेट लैब में अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक सुविधाओं के साथ पेयजल में उभरते प्रदूषक (इमरजिंग कंटेमिनेंट्स) जैसे माइक्रोप्लास्टिक या पीएफएएस की जांच क्षमता विकसित करने का प्लान है. उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने हाल ही में उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की मौजूदा स्टेट लैबोरेटरी का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान प्रदेश में उपलब्ध जल गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं, उन्नत उपकरणों और भविष्य में विकसित की जाने वाली परीक्षण क्षमताओं पर चर्चा हुई. स्टेट लैब स्तर पर डेवलप करने पर जोर : उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक योगेश कुमार ने बताया, माइक्रोप्लास्टिक और पीएफएएस जैसे उभरते प्रदूषकों की जांच की सुविधा भी स्टेट लैब स्तर पर विकसित किए जाने पर जोर दिया गया. उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता की निगरानी और परीक्षण के लिए बहुस्तरीय प्रयोगशाला नेटवर्क कार्यरत है. इसमें एक राज्य स्तरीय, तीन क्षेत्रीय, 72 जिला स्तरीय और 62 जल शोधक संयंत्र प्रयोगशालाएं हैं. राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं में में उन्नत स्तर की परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं. इसके 50 मानक एनएबीएल प्रमाणित हैं. इस नेटवर्क के माध्यम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल गुणवत्ता की नियमित निगरानी और आवश्यकतानुसार विस्तृत प्रयोगशाला परीक्षण किया जाता है. माइक्रोप्लास्टिक और पीएफएएस को एक ही पदार्थ मानना तकनीकी रूप से सही नहीं है. माइक्रोप्लास्टिक सामान्यतः पांच मिमी से छोटे प्लास्टिक कणों को कहा जाता है, जबकि पीएफएएस फ्लोरीन युक्त कृत्रिम रसायनों का एक व्यापक समूह है, जिन्हें पर्यावरण में अत्यधिक स्थायित्व के कारण इसे फॉरएवर केमिकल कहा जाता है. दोनों की नमूना परीक्षण और तकनीकी जांचें अलग-अलग होती हैं.