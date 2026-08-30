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यूपी में तैयार हो रही अत्याधुनिक लैब, पानी में घुले माइक्रोप्लास्टिक और PFAS जैसे केमिकल की होगी जांच

जल निगम (ग्रामीण) की तरफ से विश्वस्तरीय परीक्षण सुविधाओं से लैस नई स्टेट लैबोरेटरी भवन का निर्माण कराया जा रहा है.

पानी में घुले माइक्रोप्लास्टिक और PFAS जैसे केमिकल की होगी जांच.
पानी में घुले माइक्रोप्लास्टिक और PFAS जैसे केमिकल की होगी जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 10:42 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) पेयजल की क्वालिटी जांच व्यवस्था को और अधिक बेहतर करने की दिशा में काम कर रहा है. भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. जल निगम (ग्रामीण) की तरफ से विश्वस्तरीय परीक्षण सुविधाओं से लैस नई स्टेट लैबोरेटरी भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका कार्य तेजी से पूर्ण कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. नई स्टेट लैब में अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक सुविधाओं के साथ पेयजल में उभरते प्रदूषक (इमरजिंग कंटेमिनेंट्स) जैसे माइक्रोप्लास्टिक या पीएफएएस की जांच क्षमता विकसित करने का प्लान है.

उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने हाल ही में उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की मौजूदा स्टेट लैबोरेटरी का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान प्रदेश में उपलब्ध जल गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं, उन्नत उपकरणों और भविष्य में विकसित की जाने वाली परीक्षण क्षमताओं पर चर्चा हुई.

स्टेट लैब स्तर पर डेवलप करने पर जोर : उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक योगेश कुमार ने बताया, माइक्रोप्लास्टिक और पीएफएएस जैसे उभरते प्रदूषकों की जांच की सुविधा भी स्टेट लैब स्तर पर विकसित किए जाने पर जोर दिया गया. उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता की निगरानी और परीक्षण के लिए बहुस्तरीय प्रयोगशाला नेटवर्क कार्यरत है. इसमें एक राज्य स्तरीय, तीन क्षेत्रीय, 72 जिला स्तरीय और 62 जल शोधक संयंत्र प्रयोगशालाएं हैं.

राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं में में उन्नत स्तर की परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं. इसके 50 मानक एनएबीएल प्रमाणित हैं. इस नेटवर्क के माध्यम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल गुणवत्ता की नियमित निगरानी और आवश्यकतानुसार विस्तृत प्रयोगशाला परीक्षण किया जाता है. माइक्रोप्लास्टिक और पीएफएएस को एक ही पदार्थ मानना तकनीकी रूप से सही नहीं है.

माइक्रोप्लास्टिक सामान्यतः पांच मिमी से छोटे प्लास्टिक कणों को कहा जाता है, जबकि पीएफएएस फ्लोरीन युक्त कृत्रिम रसायनों का एक व्यापक समूह है, जिन्हें पर्यावरण में अत्यधिक स्थायित्व के कारण इसे फॉरएवर केमिकल कहा जाता है. दोनों की नमूना परीक्षण और तकनीकी जांचें अलग-अलग होती हैं.

कैसे होगी माइक्रोप्लास्टिक की जांच : माइक्रोप्लास्टिक परीक्षण में प्रदूषक मुक्त सैंपलिंग अत्यंत महत्वपूर्ण होती है. जल शोधन और आवश्यक नूमने परीक्षण के माध्यम से कणों को अलग किया जाता है. माइक्रोस्कोपित परीक्षण से सैंपल या नमूनों में संदिग्ध कणों की संख्या, आकार, आकृति और रंग जैसी विशेषताओं का आकलन किया जा सकता है, जबकि पॉलीमर की पुष्ट पहचान के लिए एफटीआरआर या रमन माइक्रोस्कोपी जैसी स्पेकट्रोस्कोपिक तकनीक का उपयोग किया जाता है.

प्रोटोकाल के अनुरूप पेयजल गुणवत्ता निगरानी : जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता की निगरानी निर्धारित राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और लागू भारतीय मानकों के अनुरूप की जाती है. प्रयोगशालाओं के साथ-साथ ग्राम स्तर पर प्रशिक्षित महिलाओं/जल गुणवत्ता निगरानी समूह का फील्ड टेस्टिंग किट से प्रारंभिक निगरानी की व्यवस्था भी इस प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है. आवश्यकता और निर्धारित परीक्षण कार्यक्रम के अनुसार नमूनों को प्रयोगशालाओं में भेजकर विस्तृत जांच की जाती है.

तैयार होगी नई स्टेट लैब : नई स्टेट लैबोरेटरी को आधुनिक और विश्वस्तरीय परीक्षण सुविधाओं से लैस करने का उद्देश्य प्रदेश में एक मजबूत राज्य रेफरल, आधुनिक रेफरल प्रयोगशाला की क्षमता विकसित करना है. माइक्रोप्लास्टिक व पीएफएएस जैसे प्रदूषक की परीक्षण सुविधा विकसित होने से भविष्य में बेसलाइन डाटा तैयार करने, संभावित प्रदूषण स्रोतों की पहचान, वैज्ञानिक निगरानी और राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने वाले मानकों व दिशानिर्देशों के अनुरूप परीक्षण व्यवस्था स्थापित करने में मदद मिलेगी.

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक योगेश कुमार ने बताया कि नई स्टेट लैबोरेटरी भवन का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है और इसे विश्वस्तरीय परीक्षण सुविधाओं से सुसज्जित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. स्टेट लैब की उन्नत परीक्षण क्षमता से जल निगम के साथ-साथ आवश्यकता के अनुसार अन्य सरकारी विभागों एवं संस्थाओं को भी उच्च स्तरीय जल परीक्षण में सहयोग मिल सकेगा. माइक्रोप्लास्टिक एवं पीएफएएस जैसे उभरते प्रदूषकों की जांच को विकसित करना, भविष्य की वाटर क्वालिटी चुनौतियों को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण पहल है.

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