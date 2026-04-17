नल लगा मिट्टी का घड़ा बिगाड़ सकता है आपकी सेहत, जानिए किन बातों का रखना पड़ेगा ध्यान
गर्मी में लोग मिट्टी के बने मटके का पानी-पीना अधिक पसंद करते हैं. मगर इसके नल में लगा केमिकल हानिकारक को सकता है.
Published : April 17, 2026 at 4:05 PM IST
रांचीः गर्मी के दिनों में कई लोग घर के सामान्य फ्रिज के पानी के बजाय मिट्टी के बने मटके का पानी पीना पसंद करते हैं. जिसे लोग बोलचाल में देसी फ्रिज भी कहते हैं. यह देसी फ्रिज समय के साथ आधुनिकता के दौर में शामिल हो गया है. एक समय था जब सामान्य मटका या सुराही का पानी लोग गर्मी में पसंद करते थे. मगर अब इसे आधुनिक तौर तरीके से नल लगाकर तैयार किया जाता है.
घड़े में नल लगाने के लिए रसायनिक पदार्थ का इस्तेमाल
मिट्टी के घड़े में नल लगाने के जो तरीके हैं वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं. नल को मिट्टी के घड़े में लगाने के लिए बाजार में उपलब्ध रसायनिक पदार्थ का इस्तेमाल होता है जो अंदर और बाहर नल को मजबूती के साथ घड़ा में लगा रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यह मुख्य रूप से एपॉक्सी रेजिन, हार्डनर और सिलिका फिलर के मिश्रण से बनता है.
यह दो अलग-अलग कंपोनेंट्स वाली पेस्ट/पुट्टी होती है, जिसे समान मात्रा में मिलाने पर यह कैमिकल रियेक्शन के जरिए कुछ ही देर में सख्त होकर पत्थर जैसी मजबूत बन जाती है. रांची सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ लक्ष्मीकांत सोय कहते हैं कि इसका इस्तेमाल बेहद ही हानिकारक है क्योंकि 24 घंटे घड़े के पानी के संपर्क में रहने के कारण कैमिकल उसमें घुलता है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है. उन्होंने कहा कि इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी होने की संभावना है.
ऐसे लगाया जाता है देसी फ्रिज में नल
देसी फ्रिज (मटके) में नल का उपयोग सीधे तौर पर हानिकारक नहीं है, बल्कि यह पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा और पीने लायक रखता है. मटका पानी को 10° से 25°C के बीच ठंडा करता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. यदि मटके की नियमित सफाई न की जाए, तो नल के आसपास शैवाल और बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं.
आधुनिक समय में इसमें नल लगाने का प्रचलन बढ़ा है जो अमूमन प्लास्टिक का होता है. डोरंडा में मटका में नल लगा रही पिंकी देवी का दावा है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है पहले कम दाम वाला जो प्लास्टिक का नल आता था उसे लगाने में अंदर और बाहर केमिकल का इस्तेमाल होता था. अभी के समय में अंदर में वाशर रहता है ना कि केमिकल इसलिए यह सुरक्षित है.
हैंडमेड टेकनीक से घड़े में लगाया जाता है नल
पिंकी देवी ने कहा कि घड़े में नल लगाने का बेहद ही जुगाड़ और हैंडमेड टेकनीक है जिसमें एक लोहा का छड़ से घड़ा में छेद कर नल लगाया जाता है. नल लगाने से इस्तेमाल करने वक्त घड़ा में हाथ डालकर पानी निकालने की जरूरत नहीं होती है. बहरहाल देसी फ्रिज में हो रहे इस तरह के इस्तेमाल के पीछे ईटीवी भारत का मकसद सिर्फ आपको सचेत करना है, जब कभी भी आप इसे खरीदें तो इसपर जरूर ध्यान दें जिससे आपके स्वास्थ्य के साथ जाने अनजाने में कोई खिलवाड़ ना हो जाय.
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