मादक पदार्थ एमडी बनाने का केमिकल पकड़ा, एमपी की ड्रग फैक्ट्री से कनेक्शन, 5 आरोपी डिटेन

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एमडी बनाने के केमिकल को सप्लाई से पहले ही पकड़ लिया.

Police with seized chemicals and vehicles
जब्त केमिकल और वाहनों के साथ पुलिस (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 8:27 PM IST

​झालावाड़: जिले की झालरापाटन पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर अंतरराज्यीय ड्रग माफिया नेटवर्क का भंडाफोड़ किया. वहीं, मध्यप्रदेश में चल रही ड्रग फैक्ट्री का भी पर्दाफाश किया. पुलिस ने झालरापाटन के चंद्रावती ग्रोथ सेंटर इलाके से पिकअप में घरेलू सामानों की आड़ में ड्रम में छुपा कर ले जाए जा रहे करीब 3 क्विंटल से अधिक संदिग्ध केमिकल, लग्जरी वाहन सहित 5 आरोपियों को डिटेन किया. कार्रवाई डीआरआई जयपुर से मिले इनपुट के आधार पर की गई.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि झालरापाटन के चंद्रावती ग्रोथ सेंटर चौराहे पर संदिग्ध अवस्था में खड़े दो वाहनों की तलाशी ली गई. इस दौरान घरेलू सामान की आड़ में छिपाकर रखे गए 320.72 किलोग्राम संदिग्ध केमिकल, 2 ब्रोमो, 4 मिथाइल प्रोपेन को बरामद किया गया. एसपी ने बताया कि केमिकल का उपयोग घातक नशीले पदार्थ 'एमडी' (MD) बनाने में किया जाता है. पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों दीपक, जितेंद्र व शैलेंद्र को हिरासत में लिया. आरोपियों से की गई पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि यह केमिकल मुख्य सरगना जयनारायण उर्फ मामू और उसके साथी रामलाल को सप्लाई किया जाना था. जिसके बाद पुलिस ने दोनों को मध्य प्रदेश के आगर से हिरासत में ले लिया.

ऐसे पकड़े गए ड्रग माफिया (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें: झालावाड़ में दूध डेयरी की आड़ में चला रहे थे ड्रग्स फैक्ट्री, 25 करोड़ की एमडी जब्त, 75 लाख की स्मैक भी पकड़ी

पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर मध्य प्रदेश के सुसनेर स्थान पर दबिश दी. जहां से आरोपी रघुनंदन मौके से फरार हो गया. बाद में मध्य प्रदेश की माचलपुर पुलिस ने आरोपी रघुनंदन के घर पर छापेमारी की. जहां से पुलिस को नशीले पदार्थ बनाने के उपकरण और एक फैक्ट्री का पता चला. फिलहाल माचलपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है.

