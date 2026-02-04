ETV Bharat / state

मादक पदार्थ एमडी बनाने का केमिकल पकड़ा, एमपी की ड्रग फैक्ट्री से कनेक्शन, 5 आरोपी डिटेन

​झालावाड़: जिले की झालरापाटन पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर अंतरराज्यीय ड्रग माफिया नेटवर्क का भंडाफोड़ किया. वहीं, मध्यप्रदेश में चल रही ड्रग फैक्ट्री का भी पर्दाफाश किया. पुलिस ने झालरापाटन के चंद्रावती ग्रोथ सेंटर इलाके से पिकअप में घरेलू सामानों की आड़ में ड्रम में छुपा कर ले जाए जा रहे करीब 3 क्विंटल से अधिक संदिग्ध केमिकल, लग्जरी वाहन सहित 5 आरोपियों को डिटेन किया. कार्रवाई डीआरआई जयपुर से मिले इनपुट के आधार पर की गई.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि झालरापाटन के चंद्रावती ग्रोथ सेंटर चौराहे पर संदिग्ध अवस्था में खड़े दो वाहनों की तलाशी ली गई. इस दौरान घरेलू सामान की आड़ में छिपाकर रखे गए 320.72 किलोग्राम संदिग्ध केमिकल, 2 ब्रोमो, 4 मिथाइल प्रोपेन को बरामद किया गया. एसपी ने बताया कि केमिकल का उपयोग घातक नशीले पदार्थ 'एमडी' (MD) बनाने में किया जाता है. पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों दीपक, जितेंद्र व शैलेंद्र को हिरासत में लिया. आरोपियों से की गई पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि यह केमिकल मुख्य सरगना जयनारायण उर्फ मामू और उसके साथी रामलाल को सप्लाई किया जाना था. जिसके बाद पुलिस ने दोनों को मध्य प्रदेश के आगर से हिरासत में ले लिया.