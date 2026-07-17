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कैमरे में कैद हुई टैंकर और ट्रक की जोरदार टक्कर, केमिकल टैंकर आग का गोला बना, ड्राइवर जिंदा जला

नागौर-जोधपुर हाईवे पर चिमरानी के पास केमिकल टैंकर और ट्रक की जोरदार टक्कर में टैंकर चालक जिंदा जल गया.

Nagore road accident
कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हादसे का वीडियो (ETV Bharat Nagore)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 17, 2026 at 8:48 PM IST

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नागौर: जिले के चिमरानी गांव के पास शुक्रवार शाम को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. नागौर-जोधपुर नेशनल हाईवे-62 पर चिमरानी के निकट केमिकल से भरे एक टैंकर और पॉवरलैंड मशीन ले जा रहे ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर के केबिन में तुरंत आग भड़क उठी और चालक को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिल सका. वह केबिन में ही फंस गया.

कैमरे में कैद हुआ हादसे का लाइव वीडियो: नागौर सदर थान के हेड कांस्टेबल राम कुमार विश्नोई ने बताया कि हादसा शाम के समय हुआ, जब हाईवे पर सामान्य यातायात चल रहा था. अचानक हुई इस भिड़ंत के बाद टैंकर में आग की ऊंची लपटें उठने लगीं. टैंकर के पीछे चल रही एक कार में लगे कैमरे में इस पूरे हादसे का लाइव वीडियो रिकॉर्ड हो गया. वीडियो में टैंकर को आग के गोले में तब्दील होते हुए साफ देखा जा सकता है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है.

टैंकर और ट्रक की जोरदार टक्कर (ETV Bharat Nagore)

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कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया: हादसे में एक कार भी आग और टक्कर की चपेट में आ गई, जिसमें सवार एक युवक घायल हो गया. आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी. सूचना मिलते ही नागौर सदर थाना पुलिस की टीम और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे.फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक टैंकर चालक की मौत हो चुकी थी. आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि चालक का शव बुरी तरह झुलस गया, जिसके कारण पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया. कार सवार घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.

हादसा ओवरटेकिंग के दौरान हुआ: हेड कांस्टेबल ने बताया कि हादसे के बाद कुछ देर तक हाईवे पर यातायात ठप रहा. पुलिस ने घटनास्थल का मौका-मुआयना कर साक्ष्य जुटाए हैं और दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में हादसा ओवरटेकिंग के दौरान होने की बात सामने आ रही है, हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

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