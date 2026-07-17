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कैमरे में कैद हुई टैंकर और ट्रक की जोरदार टक्कर, केमिकल टैंकर आग का गोला बना, ड्राइवर जिंदा जला

कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हादसे का वीडियो ( ETV Bharat Nagore )