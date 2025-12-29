ETV Bharat / state

भिलाई में केमिकल फैक्ट्री बंद करने की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, भूमिगत केमिकल टंकियों से दूषित हो रहा भूजल, स्वास्थ्य पर खतरा

केमिकल की दुर्गंध से जीना हुआ मुश्किल: केमिकल स्टोर कंपनियों में संग्रहित रसायनों से लगातार दुर्गंध उठ रही है. इस असहनीय बदबू के कारण आसपास रहने वाले ग्रामीणों को सांस लेने में दिक्कत, सिरदर्द और उल्टी जैसी समस्याएं हो रही हैं. ग्रामीणों का कहना है कि दिन-रात फैली बदबू के कारण सामान्य जीवन प्रभावित हो गया है.

दुर्ग: जिले के भिलाई-चरोदा नगर निगम में एक केमिकल फैक्ट्री को बंद कराने के लिए ग्रामीण एकजुट हुए. उनका कहना है कि वार्ड क्रमांक 4, ग्राम जरवाय में भूमिगत टंकी बनाकर केमिकल संग्रहित किए जाने से भूजल स्रोत प्रदूषित हो रहा है. गांव के हैंडपंप और कुओं का पानी केमिकल युक्त हो चुका है, जिससे ग्रामीणों को मजबूरी में वही पानी पीना पड़ रहा है. इससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है.

स्कूल के पास केमिकल कंपनी, बच्चों की सेहत पर असर: सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि एक केमिकल कंपनी शासकीय स्कूल की बाउंड्री से सटी हुई है. केमिकल की दुर्गंध से स्कूली बच्चों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है और उनकी सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. अभिभावकों ने बच्चों के बीमार पड़ने की भी आशंका जताई है.

ग्राम विकास समिति ने लिया सख्त निर्णय: ग्राम विकास समिति की बैठक अध्यक्ष की उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें खसरा नंबर सहित सभी तथ्यों पर चर्चा हुई. बैठक में सर्वसम्मति से गांव में संचालित दो पुरानी और एक नई बन रही केमिकल स्टोर कंपनी को बंद कराने का प्रस्ताव पारित किया गया.

कलेक्टर जनदर्शन में सौंपा ज्ञापन: पार्षद के नेतृत्व में ग्रामीणों ने दुर्ग कलेक्टर के जनदर्शन में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और तत्काल कार्रवाई की मांग की. वार्ड निवासी मनोज मढ़रिया ने बताया कि इससे पहले भी ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

ग्रामीणों की मांग: ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि केमिकल कंपनियों को तत्काल बंद किया जाए, भूमिगत टंकियों की जांच हो और दूषित भूजल की समस्या का समाधान किया जाए, ताकि गांव के लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पानी मिल सके.