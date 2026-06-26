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सिडकुल पंतनगर में मल्टीनेशनल कंपनी के पास सड़क पर फैला केमिकल, मचा हड़कंप, बड़ा हादसा टला

ट्रैफिक पर अचानक लगा ब्रेक, पुलिस-फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई से टला बड़ा हादसा, यातायात बहाल

SIDCUL Pantnagar Chemical
सड़क से केमिकल साफ करता सुरक्षा कर्मी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 26, 2026 at 2:02 PM IST

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रुद्रपुर: सिडकुल पंतनगर क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मल्टीनेशनल कंपनी के प्लांट के पास सड़क पर अचानक केमिकल फैल गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान चलाकर स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में ले लिया.

बहुराष्ट्रीय कंपनी के बाहर फैला केमिकल: सिडकुल पंतनगर स्थित बहुराष्ट्रीय खाद्य निर्माण कंपनी के प्लांट के समीप सड़क पर अचानक केमिकल गिरने से शुक्रवार को कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सड़क पर केमिकल फैलने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों में दहशत फैल गई. कई वाहन चालकों ने एहतियात के तौर पर अपने वाहन रोक दिए, जबकि कुछ लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी. समय रहते राहत एजेंसियों की सक्रियता के चलते एक संभावित बड़ा हादसा टल गया.

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मल्टीनेशनल कंपनी के पास सड़क पर फैला केमिकल (ETV Bharat)

फायर ब्रिगेड-एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई से टला बड़ा हादसा: घटना की जानकारी मिलते ही सिडकुल चौकी पुलिस, स्थानीय पुलिस बल, अग्निशमन केंद्र पंतनगर, फायर स्टेशन रुद्रपुर तथा एसडीआरएफ की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गईं. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र को घेरकर यातायात नियंत्रित किया गया, ताकि कोई व्यक्ति केमिकल की चपेट में न आए और किसी प्रकार की दुर्घटना न हो.

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घटनास्थल पर अधिकारी (ETV Bharat)

इसके बाद अग्निशमन विभाग और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. सड़क पर फैले केमिकल को पानी और अन्य आवश्यक संसाधनों की सहायता से साफ किया गया. काफी देर तक चले अभियान के बाद सड़क को पूरी तरह सुरक्षित घोषित किया गया और धीरे-धीरे यातायात को सामान्य रूप से शुरू कराया गया.

पुलिस ने ये कहा: सिडकुल चौकी के प्रभारी निरीक्षक हेमंत सिंह कठैत ने बताया कि-

सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य संबंधित विभागों की टीम मौके पर पहुंच गई थी. सभी विभागों ने समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क पर फैले केमिकल को हटाया. घटना में किसी भी व्यक्ति के घायल होने या किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, जो राहत की बात है.
-हेमंत सिंह कठैत, सिडकुल चौकी प्रभारी निरीक्षक-

केमिकल गिरने की जांच: प्रभारी निरीक्षक ने यह भी बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावित क्षेत्र में अभी भी पुलिस बल तैनात रखा गया है. साथ ही संबंधित विभाग यह पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर केमिकल किस वाहन से गिरा और यह घटना किन परिस्थितियों में हुई. जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ ने स्थिति संभाली (ETV Bharat)

घटना के दौरान कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, लेकिन प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के कारण स्थिति जल्द ही सामान्य हो गई. स्थानीय लोगों और राहगीरों ने पुलिस, अग्निशमन विभाग तथा एसडीआरएफ की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि समय पर कार्रवाई नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि औद्योगिक क्षेत्रों से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतें. यदि सड़क पर किसी प्रकार का रासायनिक पदार्थ, तेल या अन्य खतरनाक सामग्री दिखाई दे तो स्वयं उससे दूर रहें. तत्काल पुलिस या संबंधित विभाग को इसकी सूचना दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई कर जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
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