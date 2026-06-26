ETV Bharat / state

सिडकुल पंतनगर में मल्टीनेशनल कंपनी के पास सड़क पर फैला केमिकल, मचा हड़कंप, बड़ा हादसा टला

रुद्रपुर: सिडकुल पंतनगर क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मल्टीनेशनल कंपनी के प्लांट के पास सड़क पर अचानक केमिकल फैल गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान चलाकर स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में ले लिया.

बहुराष्ट्रीय कंपनी के बाहर फैला केमिकल: सिडकुल पंतनगर स्थित बहुराष्ट्रीय खाद्य निर्माण कंपनी के प्लांट के समीप सड़क पर अचानक केमिकल गिरने से शुक्रवार को कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सड़क पर केमिकल फैलने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों में दहशत फैल गई. कई वाहन चालकों ने एहतियात के तौर पर अपने वाहन रोक दिए, जबकि कुछ लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी. समय रहते राहत एजेंसियों की सक्रियता के चलते एक संभावित बड़ा हादसा टल गया.

मल्टीनेशनल कंपनी के पास सड़क पर फैला केमिकल (ETV Bharat)

फायर ब्रिगेड-एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई से टला बड़ा हादसा: घटना की जानकारी मिलते ही सिडकुल चौकी पुलिस, स्थानीय पुलिस बल, अग्निशमन केंद्र पंतनगर, फायर स्टेशन रुद्रपुर तथा एसडीआरएफ की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गईं. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र को घेरकर यातायात नियंत्रित किया गया, ताकि कोई व्यक्ति केमिकल की चपेट में न आए और किसी प्रकार की दुर्घटना न हो.