फलों को जल्दी पकाने के लिए होता है कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल, जानिए केमिकल से पके फलों को कैसे पहचाने?
बाजार में बिक रहे केमिकल वाले फलों से रहें सावधान, ये शरीर के लिए होते हैं हार्मफुल, सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 17, 2026 at 1:20 PM IST
रायपुर. गर्मी का मौसम आते ही बाजार में आम, तरबूज, केला और पपीता जैसे फलों की भरमार हो जाती है. लेकिन ज्यादा मुनाफे और बढ़ती डिमांड के कारण कई जगह फलों को जल्दी पकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा इस्तेमाल कैल्शियम कार्बाइड का होता है, जिस पर भारत में प्रतिबंध लगा हुआ है. इसके बावजूद कई जगह इसका उपयोग जारी है.
डॉ नेहा जैन ने बताया कि सीजन से पहले या सीजन खत्म होने के बाद मिलने वाले फलों में केमिकल इस्तेमाल होने की संभावना ज्यादा रहती है. ऐसे फल दिखने में आकर्षक जरूर होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे पहचानें केमिकल से पके फल?
पानी टेस्ट से करें पहचान
डॉ नेहा जैन के मुताबिक फलों में केमिकल है या नहीं, इसकी पहचान के लिए आसान तरीका अपनाया जा सकता है. किसी भी फल को पानी में डालकर देखें. अगर फल पानी में डूब जाए तो वह नेचुरल तरीके से पका हो सकता है. वहीं अगर फल पानी में तैरता रहे तो उसमें केमिकल इस्तेमाल होने की आशंका रहती है.
कॉटन टेस्ट भी है कारगर
कई बार फलों को चमकदार और सुंदर दिखाने के लिए आर्टिफिशियल कलर लगाया जाता है. इसकी पहचान के लिए कॉटन टेस्ट किया जा सकता है. फल को कॉटन से रगड़ने पर अगर रंग निकलता है तो समझना चाहिए कि उस पर केमिकल या कलर कोटिंग की गई है.
ज्यादा चमकदार फल हो सकते हैं खतरनाक
एक्सपर्ट्स का कहना है कि केमिकल वाले फल देखने में एकदम साफ, चमकदार और एक जैसे रंग के दिखाई देते हैं. इन पर वैक्स या ऑयल कोटिंग भी की जाती है ताकि फल ज्यादा आकर्षक लगें. जबकि नेचुरल तरीके से पके फल पूरी तरह एक जैसे नहीं दिखते. कहीं रंग ज्यादा तो कहीं कम दिखाई देता है.
आम, केला और तरबूज में ऐसे करें पहचान
गर्मी में आम सबसे ज्यादा खाया जाता है. अगर आम बाहर से पूरी तरह पीला दिखे लेकिन कहीं ज्यादा सख्त और कहीं ज्यादा मुलायम हो तो वह केमिकल से पकाया गया हो सकता है. नेचुरल पके आम में रंग और बनावट एक जैसी नहीं रहती.
इसी तरह तरबूज काटने पर अगर अंदर का हिस्सा ज्यादा गीला या गिलगिला लगे और स्वाद जरूरत से ज्यादा मीठा हो तो उसमें केमिकल होने की संभावना रहती है.
केले में भी केमिकल का उपयोग किया जाता है. इसकी पहचान डंठल से की जा सकती है. ऊपर का हिस्सा भूरा और नीचे का हिस्सा ज्यादा पीला दिखे तो सावधानी बरतनी चाहिए.
सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर
डॉ नेहा जैन के मुताबिक लंबे समय तक केमिकल वाले फलों का सेवन करने से पेट में जलन, एसिडिटी, उल्टी, चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं. गंभीर मामलों में न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें भी हो सकती हैं. लगातार सेवन करने से लीवर और किडनी पर असर पड़ सकता है. गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए भी यह नुकसानदायक साबित हो सकता है.