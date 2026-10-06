बांदा के केमिकल इंजीनियर की अयोध्या में मौत; परिवार ने लगाया हत्या का आरोप, CBI जांच की मांग
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि शिवहरे समाज ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 10:14 AM IST
बांदा: जिले के रहने वाले केमिकल इंजीनियर आशीष शिवहरे की अयोध्या की एक पेपर मिल में संदिग्ध परिस्थितियों की मौत हो गई. सोमवार को मृतक के परिजनों ने शिवहरे समाज के साथ बांदा में प्रदर्शन किया. कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा. साथ हीं मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई.
शिवहरे समाज के पदाधिकारी बालकृष्ण शिवहरे ने कहा कि मृतक के परिवार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की गई है. कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने बताया कि आशीष शिवहरे की उसके एक सीनियर व अन्य कंपनी के ही कुछ लोगों ने 26 सितंबर को हत्या कर दी थी.
घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है, जिसको लेकर यह प्रदर्शन किया गया. इन लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता तो आगे शिवहरे समाज के लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन करने को बाध्य होंगे.
बांदा जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र के ओरन कस्बा निवासी केमिकल इंजीनियर आशीष शिवहरे अयोध्या की यश पेपर मिल में केमिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. 26 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई.
इस घटना को लेकर जिले के शिवहरे समाज के लोगों में गुस्सा है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारी प्रार्थना है कि पूरे मामले की जांच की जाए और हमारी जो मांगे हैं, उन्हें पूरा किया जाए.
बकाया पैसे मांगे तो कर दी हत्या: मृतक के पिता आनंद शिवहरे ने बताया कि हमारा बेटा आशीष शिवहरे अयोध्या में यश पेपर मिल में केमिकल इंजीनियर के पद पर तैनात था. वह पिछले लगभग चार वर्षो से वहां काम कर रहा था.
वहां के एक सीनियर मैनेजर अभिषेक सिंह और उसके साथियों द्वारा उसकी 26 सितंबर को हत्या कर दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट हुआ है, कि उसके शरीर में कई जगह चोट के निशान हैं. हत्या के बाद ही उसे पानी में डुबोया गया है.
घटना के लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक न्याय नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि कंपनी में कुछ लोगों को आशीष ने तीन लाख रुपए दिए थे. जब वह पैसे मांगने लगा तो सभी दुश्मनों ने मिलकर साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी. हमें इसकी जांच चाहिए.
सिटी मजिस्ट्रेट दिनेश चंद्र ने बताया कि शिवहरे समाज के लोगों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया है. इसमें आशीष शिवहरे नाम के केमिकल इंजीनियर की हत्या करने का कुछ लोगों पर आरोप है. इस ज्ञापन को संबंधित को भेज दिया जाएगा.
यह भी पढ़ें: LU हॉस्टल संकट: सीटें बढ़ीं पर हॉस्टल नहीं, 26 हजार छात्रों पर सिर्फ 3000 बेड, दो दशकों से नहीं बना मुख्य परिसर में नया हॉस्टल!