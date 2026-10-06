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बांदा के केमिकल इंजीनियर की अयोध्या में मौत; परिवार ने लगाया हत्या का आरोप, CBI जांच की मांग

बांदा के केमिकल इंजीनियर की अयोध्या में मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बांदा: जिले के रहने वाले केमिकल इंजीनियर आशीष शिवहरे की अयोध्या की एक पेपर मिल में संदिग्ध परिस्थितियों की मौत हो गई. सोमवार को मृतक के परिजनों ने शिवहरे समाज के साथ बांदा में प्रदर्शन किया. कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा. साथ हीं मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई.

शिवहरे समाज के पदाधिकारी बालकृष्ण शिवहरे ने कहा कि मृतक के परिवार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की गई है. कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने बताया कि आशीष शिवहरे की उसके एक सीनियर व अन्य कंपनी के ही कुछ लोगों ने 26 सितंबर को हत्या कर दी थी. परिवार ने लगाया हत्या का आरोप. (Video Credit: ETV Bharat) घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है, जिसको लेकर यह प्रदर्शन किया गया. इन लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता तो आगे शिवहरे समाज के लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन करने को बाध्य होंगे. बांदा जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र के ओरन कस्बा निवासी केमिकल इंजीनियर आशीष शिवहरे अयोध्या की यश पेपर मिल में केमिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. 26 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई.