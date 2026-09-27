अयोध्या में केमिकल इंजीनियर की संदिग्ध हालात में मौत; प्लांट के अंदर मिला शव, पुलिस जांच में जुटी
कोतवाली निरीक्षक पंकज सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 3:43 PM IST
अयोध्या : कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित एक केमिकल प्लांट में रविवार को केमिकल इंजीनियर का संदिग्ध हालात में शव मिलने से हड़कंप मच गया. पानी साफ करने वाले प्लांट के भीतर शव मिलने की सूचना पर कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.
कोतवाली निरीक्षक पंकज सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चल सकेगा.
कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित पानी साफ करने वाले केमिकल प्लांट में रविवार को केमिकल इंजीनियर आशीष शिवहरे का संदिग्ध हालात में शव मिलने से हड़कंप मच गया. जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए.
परिजनों ने बताया कि आशीष शिवहरे केमिकल प्लांट में केमिकल इंजीनियर था. वह 4 साल से नौकरी कर रहा था. वह बांदा जिले के रहने वाले थे. परिजनों ने बताया कि आशीष का कल रात कॉल आया था. परिजनों ने कुछ लोगों पर रंजिशन हत्या किए जाने का शक जताते हुए आरोप लगाए हैं. हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या के आरोपों की पुष्टि नहीं की है.
पुलिस के अनुसार, मौत के कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. पुलिस तहरीर और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है.
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