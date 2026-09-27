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अयोध्या में केमिकल इंजीनियर की संदिग्ध हालात में मौत; प्लांट के अंदर मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

आशीष शिवहरे (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

अयोध्या : कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित एक केमिकल प्लांट में रविवार को केमिकल इंजीनियर का संदिग्ध हालात में शव मिलने से हड़कंप मच गया. पानी साफ करने वाले प्लांट के भीतर शव मिलने की सूचना पर कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.