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चेमल माइंस आगजनी केस: 5 आरोपी गिरफ्तार, फर्जी नक्सली घटना दिखाने की रची थी साजिश

चेमल माइंस आगजनी केस ( ETV Bharat )

कांकेर: चेमल स्थित पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की आयरन ओर माइंस में 3 पोकलेन मशीनों में आगजनी के केस में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई. पुलिस के मुताबिक माइंस प्रबंधन द्वारा मजदूरों की मांगों और समस्याओं का समाधान नहीं किए जाने से कुछ मजदूर नाराज थे. इसी नाराजगी के चलते मशीनों में आगजनी की साजिश रचने का आरोप है. केस की जांच में घटना को नक्सली वारदात का रूप देने के उद्देश्य से मौके पर पर्चे रखे जाने की बात भी सामने आई.



5 अक्टूबर की रात हुई थी आगजनी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 5 अक्टूबर 2026 की दरमियानी रात ग्राम चेमल स्थित पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की आयरन ओर माइंस में खनन और सड़क निर्माण कार्य में लगी 3 पोकलेन मशीनों को क्षतिग्रस्त किया गया था. घटना के बाद कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक संपर्क विभाग के नीरज कुमार द्विवेदी ने थाना लोहत्तर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.