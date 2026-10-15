चेमल माइंस आगजनी केस: 5 आरोपी गिरफ्तार, फर्जी नक्सली घटना दिखाने की रची थी साजिश
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कहा, मजदूरों की मांगों को लेकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया. सुशील सलाम की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 10:54 PM IST
कांकेर: चेमल स्थित पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की आयरन ओर माइंस में 3 पोकलेन मशीनों में आगजनी के केस में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई. पुलिस के मुताबिक माइंस प्रबंधन द्वारा मजदूरों की मांगों और समस्याओं का समाधान नहीं किए जाने से कुछ मजदूर नाराज थे. इसी नाराजगी के चलते मशीनों में आगजनी की साजिश रचने का आरोप है. केस की जांच में घटना को नक्सली वारदात का रूप देने के उद्देश्य से मौके पर पर्चे रखे जाने की बात भी सामने आई.
5 अक्टूबर की रात हुई थी आगजनी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 5 अक्टूबर 2026 की दरमियानी रात ग्राम चेमल स्थित पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की आयरन ओर माइंस में खनन और सड़क निर्माण कार्य में लगी 3 पोकलेन मशीनों को क्षतिग्रस्त किया गया था. घटना के बाद कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक संपर्क विभाग के नीरज कुमार द्विवेदी ने थाना लोहत्तर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
मजदूरों की नाराजगी बनी वजह
पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान ग्राम बोदेली निवासी सहदेव तुलावी के कथन से घटना से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए। माइंस प्रबंधन द्वारा मजदूरों की मांगों और समस्याओं का समाधान नहीं किए जाने से कुछ मजदूर नाराज थे। इस संबंध में पहले बैठकें भी हुई थीं.
पुलिस की जांच में सामने आया कि 2 अक्टूबर को ग्राम बोदेली में कुछ लोगों की बैठक हुई थी, जिसमें माइंस में काम करने वाली पोकलेन मशीनों को जलाने की योजना बनाए जाने का आरोप है. इसके बाद 4 अक्टूबर को मशीनों के संबंध में जानकारी रखने वाले व्यक्ति से संपर्क किया गया और 5 अक्टूबर की रात माइंस क्षेत्र में पहुंचकर मशीनों को नुकसान पहुंचाया गया.
डीजल टैंक और पाइपलाइन को पहुंचाया नुकसान
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पोकलेन मशीनों के डीजल टैंक और पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया. इसके बाद डीजल से भीगे कपड़ों के माध्यम से मशीनों की केबिन में आग लगाने का प्रयास किया गया. जांच में घटना को नक्सली वारदात का स्वरूप देने के उद्देश्य से पर्चे रखे जाने की बात सामने आई.
350 लोगों को हमने इस केस में रडार पर रखा था. जांच के दौरान 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है. इसे फर्जी तरीके से नक्सली वारदात बताने की कोशिश की गई. पांच लोगों ने जमा होकर इस वारदात को अंजाम दिया गया: आकाश श्रीश्रीमाल, एएसपी, कांकेर
गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम
- सहदेव तुलावी (31 वर्ष), निवासी ग्राम बोदेली, थाना दुर्गूकोंदल
- प्रेमसिंह कोरेटी (26 वर्ष), निवासी ग्राम एडगुड़, थाना लोहत्तर
- ओमप्रकाश कचलाम (21 वर्ष), निवासी ग्राम बोदेली, थाना दुर्गूकोंदल
- शिवलाल तुलावी (27 वर्ष), निवासी ग्राम बोदेली, थाना दुर्गूकोंदल
- बृजलाल सलाम (37 वर्ष), निवासी ग्राम एडगुड़, थाना लोहत्तर