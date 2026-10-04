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ताजमहल ही नहीं, कुल्लू की ये कोठी भी है मोहब्बत की मिसाल, पत्नी की याद में बनवा दी थी 15 मंजिला इमारत

ढाढिया नाम के ठाकुर ने बनवाई थी ये इमारत ( ETV Bharat )

कुल्लू: प्यार अगर सच्चा हो तो वक्त गुजरने के साथ उसकी याद धुंधली नहीं होती, बल्कि कभी कोई कहानी बनकर तो कभी किसी इमारत की शक्ल में पीढ़ियों तक जिंदा रहती है. कुल्लू की बंजार घाटी में ऐसी ही एक प्रेम कहानी आज भी पत्थर और लकड़ी की दीवारों में इतिहास बनकर जिंदा है.

इस कोठी के साथ ही ऊपर की तरफ देवता श्रृंगा ऋषि का भंडार गृह 5वीं मंजिल पर कोट शैली में बना है, जिसमें देवता का अनाज और बड़े बर्तन रखे जाते हैं. आज भी इस कोट में ढाढिया ठाकुर के वंशज आते हैं और ढाढिया ठाकुर की तलवारें इत्यादि इसमें अब भी मौजूद हैं. कोठी को देखने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से पर्यटक चेहनी गांव पहुंचते हैं. हालांकि सुरक्षा कारणों से अब आम लोगों को इसकी ऊपरी मंजिलों तक जाने की अनुमति नहीं है.

ये इमारत ताजमहल से भी पुरानी मानी जाती है, क्योंकि ये 16वीं शताब्दी में बनी थी, जबकि ताजमहल 17वीं शताब्दी में बना था. कभी 15 मंजिल ऊंची रही यह कोठी समय की मार और 1905 के भयानक भूकंप को झेलते-झेलते अब नौ मंजिल तक रह गई है. 1905 के भूकंप में इसकी दो इमारतें गिर गई. इसके बावजूद इसकी खूबसूरती और काठकुनी शैली आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है. इस कोठी में 5 मंजिल तक केवल पत्थर का थड़ा बनाया गया है. उसके बाद काठकुणी की चिनाई हुई है. अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए थड़े से बरामदे तक देवदार के बड़े पेड़ की शहतीर से सीढ़ी लगाई गई है.

डॉ. सूरत ठाकुर ने आगे बताया कि ढाढिया ठाकुर ने पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी याद में भव्य कोठी का निर्माण करवाया. उस समय गांव का नाम कठेड़ था. पत्नी की याद को हमेशा के लिए अपने साथ रखने के लिए ठाकुर ने गांव का नाम भी बदलकर चेहनी रख दिया. इसी के बाद ये इलाका चेहनी और कोठी के कारण चेहनी कोठी के नाम से पहचाना जाने लगा.

कुल्लू के साहित्यकार डॉ. सूरत ठाकुर ने बताया कि '16वीं शताब्दी में यहां ढाढिया नाम के ठाकुर का शासन था. ठाकुर अपनी पत्नी चैहनी से बहुत प्रेम करता था. जब उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हुई तो उसने ठाकुर से कहा कि उनका वंश अब खत्म होने की ओर है. पत्नी ने इच्छा जताई कि उसके जाने के बाद ऐसी कोठी बनाई जाए, जो आने वाली पीढ़ियों को उसकी याद दिलाती रहे.'

चेहनी कोठी बंजार घाटी से करीब पांच किलोमीटर दूर और शृंगा ऋषि मंदिर बग्गी से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इस कोठी का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था और इसके पीछे एक प्रेम कहानी जुड़ी है. ये इमारत 15 मंजिला थी, लेकिन इसकी दो मंजिले 1905 में आए भूकंप के कारण गिर गई थीं, जबकि चार मंजिले उससे पहले गिर चुकी थीं.

जैसे ताजमहल ने शाहजहां के प्यार को अमर बना दिया, ठीक वैसे ही इस इमारत ने ठाकुर और उसकी पत्नी के प्यार को अमर बना दिया. कहानी एक ठाकुर की है, जिसने अपनी पत्नी की याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए न सिर्फ एक भव्य कोठी बनवाई, बल्कि गांव का नाम भी अपनी पत्नी के नाम पर रख दिया. हम बात कर रहे हैं कुल्लू के बंजार में बनी इमार चेहनी की, जिसे आज चेहनी कोठी (कोठी का मतलब इमारत) की. इसी कोठी के नाम पर आज गांव चेहनी कोठी के नाम से जाना जाता है.

काठकुनी शैली में बनी है ये इमारत

चेहनी कोठी की सबसे बड़ी खासियत इसकी काठकुनी शैली है. लकड़ी और पत्थर को बेहद खूबसूरती से जोड़कर तैयार की गई ये इमारत पहाड़ी वास्तुकला का शानदार नमूना मानी जाती है. इसका आधार वर्गाकार चौकोर है. प्रथम मंजिल से लेकर अंतिम मंजिल तक दीवारों की लम्बाई-चौड़ाई बराबर हैं. चिनाई पत्थर और देवदार की लकड़ी की शहतीरों से की गई है. चारों तरफ दीवारों पर एक के ऊपर दूसरी शहतीर लगाई हुई है. इनके बीच में साफ किए हुए पत्थरों की चिनाई की गई है. यही क्रम लगातार छत तक चलता हुआ दिखाई देता है. अंतिम मंजिल में दीवारों से बाहर 4 फुट चौड़ा बरामदा बना है. बीच-बीच में झरोखे रखे गए हैं, जिनसे चारों ओर नजर रखी जा सकती है.

समय के साथ साथ अब ये इमारत बूढ़ी होती जा रही है. कुछ समय पहले तक कोठी के पास बनी लकड़ी की सीढ़ियों से ऊपर जाने की अनुमति थी. अब सीढ़ियों के जर्जर होने और सुरक्षा को देखते हुए यहां लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. लकड़ी की सीढ़ियां काफी पुरानी हो चुकी हैं और इनके टूटने का खतरा भी बना रहता है.

15 मंजिला इमारत थी चेहनी कोठी (ETV Bharat)

पर्यटकों के लिए आज भी आकर्षण

चेहनी कोठी को देखने आने वाले पर्यटकों के लिए इसकी पुरानी बनावट सबसे बड़ा आकर्षण है. मनाली से आए आर्यन ठाकुर ने बताया कि 'मैंने चेहनी कोठी के बारे में पहले भी काफी सुना था. यहां पहुंचकर देवी-देवताओं के दर्शन किए. कोठी का नजारा बेहद सुंदर है और पत्थर-लकड़ी को जोड़कर तैयार की गई इसकी शैली देखने लायक है.'

देवता शृंगा ऋषि और माता दुर्गा की होती है पूजा

चेहनी कोठी केवल वास्तुकला के कारण ही खास नहीं है. इसका धार्मिक महत्व भी काफी अधिक है. खास त्योहारों और धार्मिक अवसरों पर यहां श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है. विशेष त्योहारों और धार्मिक अवसरों पर यहां देवता शृंगा ऋषि और कोठी में स्थापित माता दुर्गा की शक्तियों की पूजा-अर्चना की जाती है. श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं.

काठकुनी में बनी है ये इमारत (ETV Bharat)

शृंगा ऋषि से जुड़ी है चेहनी कोठी देवता

भगवाना मुरलीधर मंदिर के पुजारी चेत राम शर्मा ने बताया कि 'चेहनी कोठी देवता शृंगा ऋषि से जुड़ी हुई है, जो लोग देवता के दर्शन के लिए आते हैं, वो कोठी के भी दर्शन करते हैं. कोठी में माता दुर्गा की शक्तियां स्थापित हैं. ऊपरी मंजिलों में शृंगा ऋषि से जुड़ी जोगनियों (वन देवियां जिन्हें दुर्गा का रूप माना जाता है) और विभिन्न शक्तियों को रखा जाता था, जब देवता शृंगा ऋषि किसी क्षेत्र के दौरे पर जाते हैं और वापस अपने मंदिर पहुंचते हैं तो उनके साथ कई तरह की शक्तियां भी आती हैं. इन शक्तियों को इसी कोठी में स्थापित किया जाता है और विशेष अवसरों पर उनकी पूजा की जाती है.'

चेहनी कोठी की यही खासियत स्थानीय लोगों को भी बार-बार यहां आने के लिए आकर्षित करती है. देवता शृंगा ऋषि और माता दुर्गा से जुड़ी आस्था के चलते कई परिवार धार्मिक अवसरों पर यहां पहुंचते हैं. वहीं, बाहर से आने वाले लोगों के लिए इसकी ऐतिहासिक बनावट और सदियों पुरानी वास्तुकला अपने आप में देखने वाली चीज है.

सदियां बीत गईं. भूकंप ने कोठी की मंजिलें कम कर दीं, समय ने लकड़ी की सीढ़ियों को जर्जर कर दिया और अब सुरक्षा के चलते कोठी के भीतर जाना भी आसान नहीं रहा, लेकिन ढाढिया ठाकुर और उसकी पत्नी चेहनी की कहानी आज भी इस इमारत के साथ उसी तरह जुड़ी हुई है.

चेहनी कोठी (ETV Bharat)

काफी संख्या में पहुंचते हैं पर्यटक

कोठी को देखने पहुंचे लवली शर्मा और निखिल ठाकुर ने बताया कि 'हम अपने परिवार के साथ पहले भी माता दुर्गा और देवता शृंगा ऋषि के दर्शन के लिए यहां आ चुके हैं. बाहरी राज्यों से भी काफी संख्या में पर्यटक चेहनी पहुंचते हैं. पत्थर और लकड़ी से बनी इस कोठी की शैली आज भी लोगों को आकर्षित करती है.'

नौ मंजिल की ये पुरानी इमारत अब भी चेहनी गांव की पहचान है. इसकी दीवारें सिर्फ पत्थर और लकड़ी से नहीं बनीं, बल्कि इनमें उस दौर के एक ऐसे प्रेम की कहानी भी दर्ज है, जिसे ठाकुर अपनी पत्नी के जाने के बाद भी खत्म नहीं होने देना चाहता था.

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